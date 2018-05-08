Neslihan, Gözde ve Seda; “Güle güle!”

Bitirdikleri yer, bir zirve…

2018 yılı Avrupa Kadınlar Şampiyonası Final Four’u…

Bu kariyerlere, bu final yakışırdı…

Vakıfbank, Avrupa şampiyonu oldu…

Gözde Kırdar, En Değerli oyuncu seçildi…

Seda ve Neslihan Galatasaray forması ile yarıştılar ve Avrupa dördüncü oldular…

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Üçü birden aynı anda bıraktı…

İçimizde derin izlerle birlikte…

Onlar kimi zaman rakiptiler, Ay Yıldızlı forma ile birlikte savaştılar…

Tam 20 şer yıl voleybol oynadılar…

Günde 3 idman yaptılar, yılda 90 maç oynadılar…

Çünkü nerede oynarlarsa oynasınlar, son maça kadar oynuyorlardı…

Hiç izin yapamadılar…

“Gık” demediler…

Spor sayfaları dışında, bir kare fotoğraflarını bulamazsınız.

Hep boyunlarında madalya ile Dünya’nın ve Avrupa’nın zirvesinde fotoğraflarını görürsünüz…

Kaybettiklerinde hırs doludurlar, kazanınca gözyaşı dökerler. Milli formayı 100’ün üstünde giymişlerdir…

Son maçlarında bile yerden yer atlayan, ilk kez milli olmuş gibi görürsünüz onları…

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Evlendiler… Anne olanlar oldu… Bir tane idman kaçırmadılar…

Bir kez mazeret anlatmadılar bize…

Antrenörlerine, hakemlere, kendilerinden 10 yaş küçük arkadaşlarına, bir kez saygısızlık etmediler…

Hep çalıştılar…

Apoletlerini yazsam buraya sığmaz!

Neslihan, 35 yaşında…

16 yaşından beri milli formayı giyiyor…

Londra Olimpiyat oyunlarında kafilemizin bayrağını taşıdı!

Eczacıbaşı ile 2 kez üst üste Dünya Şampiyonu oldu.

2006-2007 sezonunda İspanya’nın Spar Tenerife takımına transfer oldu… Bu takım ile çıktığı ilk maçta 34 sayı ile oynamasından sonra, Takımının taraftarları Neslihan'a; "Demir Yumruk" lakabını taktılar… Dünya da, Voleybolun Messi'si, Demir Lady, Çekiç gibi isimlerle de anıyorlar Neslihan’ı…

Gözde, 33 yaşında…

4 kez Avrupa Şampiyonlar Ligi Şampiyonu oldu…

Dünya Kulüpler Şampiyonu oldu…

Defalarca en iyi oyuncu seçildi…

100 den fazla milli formayı giydi…

Jübilesini yaptığı son maçta, Turnuvanın En Değerli oyuncu seçildi…

Seda, 32 yaşında…

172 kez milli formayı giydi…

Defalarca Avrupa’nın en iyi oyuncusu seçildi…

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Milli takımımız onlarla, Dünya sıralamasında ilk 10 içinde yer aldı…

Ve onlar Bükreş’te Avrupa’nın en önemli organizasyonunda birlikte veda ettiler…

“Biz ofsaytmış, golmüş”, derken, onlar bize el salladılar!

Sallanan elleri bile göremedik… Daha doğrusu gösteremedik…

Biz gösteremedik ama uluslararası basın gösterdi…

Açın Avrupa Voleybol Federasyonunun resmi sitesini!

Tanıtsınlar kızlarımızı bize(!)

Röportajları var okuyun... Videoları var seyredin…

İngilizce anlatıyorlar dertlerini… Gurur ile izledim…

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Genç voleybolcular için öneriniz ne olur? Diye, sormuşlar;

Gözde; “Eğer herkes ile benzer seviyede çalışırsanız, herkes gibi olursunuz” demiş…

Neslihan; “Pes etmek yok”, demiş…

Ben de onlara, “Güle güle”, diyorum…

Alınlarından öpüyorum…

“Yerleri dolmayacak”, demiyorum… Doldurdular…

Yetiştirdiler… Örnek oldular… Yüzlerce kızımız geliyor arkadan…

Seda gibi komple, Neslihan gibi bitirici, Gözde gibi hırslı,

Üçüne de benzeyen, gerçek sporcularımız geliyor…

Yerleri dolacak ama onlar, asla unutulmayacak!