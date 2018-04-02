Nasıl bir kindir bu?
Ateş Bakan yazdı.
Fenerbahçe Kayseri’de, Kayserispor’u 5-0 yendi… Maçı yazmanın pek bir anlamı yok! Türkiye de futbol giderek kötüye giderken, görmemiz gerekeni yazmak zorundayım... Üzülüyorum ve biliyorum… Yine görülmeyecek ve unutulacak… Unutuldukça giderek büyüyecek… Hiç birimizin çözemeyeceği kadar büyüyecek…
Kayserispor, son derece hırslıydı. Seyircisi, çok coşkuluydu… Antrenörü Sumudica’yı zaten biliyoruz… İlk devre oynanan maçın sonunda:
"Valbuena çıkmasaydı kaybederdik", diye üzerine düşmeyen söylemleri olan ve rüzgârın estiği yöne yelken açmayı iyi bilen bir adamdı…
Yerinde duramıyordu… Tansiyonun büyümesini Fenerbahçe’nin aralıksız gelen golleri önledi. Kayseri hocası; Yenilse bile haftaya damga vuracak bir pozisyon veya bir olay yaratamadan, aylardır hazırlandığı şovu yapamadı… “Sadece kaleci hatasından kaybetmedik” derken, bizi de aptal yerine koyuyordu…
En güzeli daha açık yazmak: Sumudica, zeki adam. Hemen olayı çözmüş, ya da demişler ki: “Fenerbahçe’ye sallamak serbesttir, büyürsün!”. “Puan kaybettirirsen çok sevilirsin”! “Aykut hocaya da sallamak serbesttir. Kaşınması gereken noktalarda, Aatıf ile Valbuena arasında yaptığı tercihlerdir.”
Adam ilk yarıdaki maçta, bunu yaptı… Pek bir sempatik geldi(!) Bu maçta da yapmaya kalktı… Aatıf, 90’dan çaktı! Aykut hocada cevabı; Sahasında 5 atarak verdi...
Ben size bu yazımda, maçı anlatmayacağım… Esas olarak, bu kin nedir? Onu soracağım… Maç 3 olmuş, Volkan Demirel sürekli küfür yiyor… Anons yapılamıyor… Hakem Volkan’a rica ediyor; “aldırma devam et, tahrik etme lütfen”, diyor. Volkan’ın bulunduğu kaleye yabancı madde yağıyor… Seyrediyoruz… Nasıl bir çifte standarttır? Volkan'a küfür, Volkan'a yabancı madde serbesttir(!) Volkan’ın kafası yarılana kadar seyrediyoruz…
Antrenörünün sırtına taş isabet ettiğinde: “Magnumla mı taradılar?”, söyleminden bu yana devam eden olaydır bu… Bu takıma kurşun yağdığında da, devam ettik… Alışkınız(!)
İki gün sonra üçüncü seneyi devriyesi olacak… Halen gözümüzü yumuyoruz, “oyna, devam”, diyoruz(!) Uyarıyorum: Bir gün gelecek, devam edemeyeceğiz! Umut Bulut çıkıyor sahneye… Durdurmaya çalışıyor, olmuyor… Her avut atışında Volkan’ın yanına gidiyor, “ben olursam atmazlar”, diye… Bizler izliyoruz… Hakemimiz izliyor… Ben de Fenerbahçe’ye karşı her zaman iyi ve hırslı oynayan, gol atan Umut’u, tebrik ediyorum!
Bakın Fenerbahçe’nin fazlaca bir iddiası yok! Önünde, üç tane daha şanslı rakibi var… Başta Volkan olmak üzere Fenerbahçeli futbolcuların ve teknik heyetin ve de yönetimin bir tane rakibe yönelik saygısız hareketi yok… Merak ediyorum; Bu hırs, bu kin, bu nefret nereden geliyor? Bu sorunun cevabını vermek lazım… Bu soruyu samimi bir şekilde cevaplamadan, Türk futbolunun sorunlarını çözemeyeceğiz! Bazen birileri Fenerbahçe üzerinden ülkeye oyunlar oynayacak, onu bile göremeyeceğiz!
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