Madeni keşfettiler

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Yazıları Yazarlar Yazıları Ateş Bakan Yazıları Madeni keşfettiler
GeriAteş Bakan Madeni keşfettiler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Spor Arena
15.08.2019 - 14:07, Son Güncelleme:

Madeni keşfettiler

Ateş BAKAN
Ateş BAKAN
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ateş BAKAN
Ateş BAKAN

Ateş BAKAN yazdı...

Altınordu, madenin farkındaydı…

Ülkede devrim sayılacak yöntemlerle aramaya başladı.

“İşletmemi hiç ithal malzeme kullanmadan yürüteceğim” iddiasındaydı…

Dediklerini yaptılar… Örnek oldular!

Büyük cevherin küçük parçalarını buldular, işlediler ve sattılar. 

*** 

Cengiz Ünder’i ‘sonraki satışlarından pay alma’ garantisinin koyarak, Başakşehir’e sattı. Cengiz oradan da 13 milyon Euro’ya Roma’ya gitti…

Çağlar Söyüncü, 1.Ligden Avrupa’ya satılan ilk Türk oyuncu oldu. Çağlar daha sonra Freiburg’dan 21 milyon Euro’ya, Leciester City'ye gitti.

Bu büyük cevherin farkında olan işlemeye çalışanlar daha önce de vardı… Ancak Altınordu kadar kararlı olamadılar…

Bursaspor, Enes Ünal’i Manchester City’ye satmıştı… Manchester City’de Villarreal’e 14 milyon Euro’ya sattı…

Ve Cenk Tosun 22 milyon Euro’ya Beşiktaş’tan Everton’a transfer olarak rekoru kırdı… 

***

Meblağlar inanılmaz büyüktü. Ve yapılabiliyordu…

Ancak yatırım yapması da pek kolay bir iş değildi…

Galatasaray’ın alt yapı oyuncusu Ozan Kabak, yarım sezonda 10 milyon Euro’ya gidince… Gözler iyiden iyiye açıldı.

Fenerbahçe’nin alt yapısından Melih Demiral, 1 maç bile oynamadan İtalyan ligine gidince;

“Gizli gözlerin Türkiye’nin madenleri bizden iyi araştırdığı”, çıktı ortaya…

100 milyon Euro’ya alınan Eljif Elmas, 16 milyon Euro’ya satılınca…

Trabzonspor’un alt yapısından yetişen Yusuf Yazıcı, 16,5 milyon Euro gidince;

Anlaşıldı ki bu topraklar üzerinde bir cevher var. İnanılmaz kıymetli…

Biraz araştırma, biraz eğitimle büyük kazançlar elde etmek mümkün.

Bir diğer önemli nokta da, bu cevheri erken yaşta keşfetmek…

Ve kendi bildiğiniz yöntemlerle eğitmek…

Geç kalınırsa cevher, mücevher olacağına taş oluyor… 

***

Cevherin adını koymak lazım…

Türkiye Avrupa’nın en genç nüfusa sahip ülkesidir.

Futbolu çok sevmektedir…

İşlenmeye çok uygun bir kaynaktır.

Bunu Avrupalı gözlemciler keşfettiler.

Sadece Şampiyonlar Ligi’nin izlendiğini sana yorumcular;

“Eljif Şampiyonlar Liginde oynamadan nasıl oldu da, bu paraya satıldı?”, diye hayrete düştüler. Ya da düşmüş gözüktüler…

Fenerbahçe alt yapısından Sassuolo'ya, oradan da Dünya’nın en önemli savunma oyuncularını oynatan Juventus’a giden Melih Demirağ için bu soruyu sormamışlardı.

O oyuncusunun nasıl izlendiğini ise hiç konuşmadılar. “Fenerbahçe yönetim bu oyuncuyu nasıl göremez?” Şeklinde başka bir açıdan bakmayı tercih ettiler…

Bence samimiyetlerini yitirdiler!

Parantezi kapatıp geçeyim, benim konum bugün o değil… 

***

Ülkemizde yan yana açılan kebapçı dükkânlarını görmüşünüzdür. Kuyumcular da, yan yana sıralanır. Bir sokakta bir anda 5 tane birden kuaför açıldığına sıkça rastlamışınızdır.

Bizim insanımız bilimsel değildir ancak girişimcidir.

İtiraf edeyim; taklitçidir…

Cesaretlidir…

Futbolcu üretiminin veya ticaretinin farkına varmıştır…

Paranın kokusu alınmıştır…

Artık korkmayın!

Ülke futbolu bambaşka bir noktaya gidecektir.

Devlet eli ile organize edemediğimiz, yıllardır “planlı bir kalkınma modeli uygulayalım ve şu futbolumuzu geliştirelim” dediğim konu, bence bitmiştir.

Eğrisi ile doğrusu ile kendiliğinden gelişecektir…

Biraz yön verilirse, Avrupa’nın yapamayacağı birçok şeyi yaparak gelişecektir… 

***

Profesyonel sporcu olmak çağımızda kolay bir iş değildir…

Varlıklı ailelerin çocuklarının yapabileceği bir iş olmaktan çıkmıştır.

Çünkü eğitimi küçük yaşta ve ciddi saatler alan, zorlukları olan bir uğraştır. Sonunda hedefe varamama olasılığı da çoktur… Eğitim, sporun içine ne kadar sokulmaya çalışılırsa çalışın çocuklar, gelecekleri ile ilgili tercih yapmak zorunda kalmaktadır.

Ayrıca idmanları eksisiz yapmak, ıstıraplı bir iştir…

Avrupa’da genellikle alternatifi az olan çocuklar sporcu olma yolunda devam etmekte, zorlu antrenmanlara göğüs germektedir. Eleneni de çoktur bu sektörün.

Bir anlamda başka çaresi olmayanların sürdürebildiği bir sektör olma yolunda hızla ilerlemektedir…

İşte bu nedenle, Avrupa kulüplerinde göçmen çocuklar çoğunluktadır.

Bugün Fransız alt yapı basketbol ve futbolcularının tamamına yakını siyahidir… 

***

Bütün bu olanlar da aslında ülkemizin büyük şanstır…

Genç nüfusumuz ve maalesef ki bu çocuklarımıza gerekli iş olanaklarını sağlayamamış olmamız da, futbolun bir şansıdır.

Denk düşmüştür…

Biçimlendirmeye, yönlendirmeye ihtiyacı vardır.

En azından eğitimcilerin eğitilmesi gerekmektedir…

Özetle devletimizin ve kulüplerimizin başaramadığı alt yapı sorunu; ülkemizdeki cevherin para edeceği anlaşılınca, bence bitmiştir.

Birçok yatırımcı bu sektöre el atacaktır…

Sektörün doğru gelişebilmesi için elbette yönlendirmeye ihtiyaç vardır!

Bilimsel planlamalarla ve küçük dokunuşlarla bence Türk futbolun geleceği parlaktır.

Ateş BAKAN
Ateş BAKAN
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer sporlar

Sıradaki Haber
Steven Nzonzi kimdir? Steven Nzonzi kaç yaşında ve nereli?
Trabzonspor Sparta Prag rövanş maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Transfer dönemi ne zaman kapanıyor?
Süper Lig ilk hafta maçları ne zaman başlayacak? İlk hafta programı belli oldu