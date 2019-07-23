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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.07.2019 - 07:28, Son Güncelleme:

Küçük kızlarımız Avrupa Şampiyonu olmuş…

Ateş BAKAN
Ateş BAKAN
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Ateş BAKAN
Ateş BAKAN

Şampiyona İtalya’da imiş…

Kızlarımız finalde ev sahibini 3-0 yenmişler…

Hem de İtalya gibi bir voleybol devini, seyircilerinin önünde 3-0 yenmişler…

Şampiyonayı namağlup bitirmişler…

Hatta 7 maç sonunda, sadece 1 set vermişler…

Farkına bile varamamışız…

1 maçlarını bile izleyememişiz…

Bırakın maçlarını izlemeyi, onlar şampiyon olana kadar bizim hiç haberimiz olmamış…

***

Bu kızlarımız 15-16 yaşında…

Öpelim mi alınlarından?

Hem onları, hem de onlara emek veren hocalarını, kulüplerini ve de en önemlisi, anne ve babalarını…

Bence çok geç kaldık, kalıyoruz ve biliyorum ki hep kalacağız…

Ancak olsun, ben isimlerini ve onları yetiştiren kulüpleri yazayım…

Sizlerde, ülkemiz adına bir teşekkür edin!

Tekrar ediyorum:

Anne ve babalarını unutmayın!

Bu ülkede çocuğuna spor yaptırmak için en büyük fedakârlığı onlar gösteriyor…

Bence çok geç kaldık, kalıyoruz ve biliyorum ki hep kalacağız…

Ancak olsun, ben isimlerini ve onları yetiştiren kulüpleri yazayım…

Sizlerde, ülkemiz adına bir teşekkür edin!

Tekrar ediyorum:

Anne ve babalarını unutmayın!

Bu ülkede çocuğuna spor yaptırmak için en büyük fedakârlığı onlar gösteriyor…

Küçük kızlarımız Avrupa Şampiyonu olmuş…

Nostalji yapmayı gerçekten hiç sevmiyorum…

Yaşlı gösteriyor beni…

Bir de “eskiden her şey çok güzeldi”, biraz yanlış da geliyor…

Biraz da “çağa ayak uydurmayı beceremedin”, demek anlamına geliyor…

Olsun, yazmak zorundayım.

1 tane TRT’miz, bir tane de TRT SPOR’umuz vardı…

Bize sporu sevdirdi…

Biz onların kıt imkânları ile 20 çeşit spor izledik ve sevdik…

Bilgili yorumcuları vardı…

Sabah akşam derslerini çalışırlardı…

Bize o sporun kurallarını anlatırlardı…

Yarışanları tanıtırlardı…

İçine hikâyeler katarlardı…

Ciddi olmak zorundaydılar ama çok sıcaktılar…

O zamanlar bizim sporcularımız bu kadar başarılı da olamazlardı…

Ama biz sporu severdik…

İnanın onlar sayesinde…

***

Şimdi 100 tane spor kanalımız var…

Birçoğunu da almak için ekstra para veriyoruz…

Kızlarımız Avrupa Şampiyonu olduğu zaman bir alt yazı ile haberimiz oluyor…

20 yaş altında atletlerimiz tarihi rekorları kırıyor.

Haberimiz sonradan oluyor…

Hem de, öz be öz Türk atletleri…

Hem de, 4x100 gibi çok saygın bir branşta, Avrupa şampiyonu oluyorlar…

Bizim haberimiz ya oluyor, ya da olmuyor…

Sonradan sosyal medyadan filmini izliyoruz…

Yüzücü çocuklarımız, Olimpiyat A barajını aşıyor…

Biz futbol deresi üstünde boğulup duruyoruz…

***

Ne diyeyim ben?

Bir ayak topunun üstüne kurmuşuz binayı…

Temeline de transferi koymuşuz…

Betonu da iddia ile yapmışız…

Spor yerine, dedikodu yaparak geçiriyoruz zamanı…

“Her kör satıcının, kör bir alıcı vardır” misali, geçinip gidiyoruz…

***

Ben öpüyorum kızlarımızı…

Atletlerimizi, yüzücülerimizi…

Yıllardır döktükleri alın terlerini ellerimle siliyorum…

Onları yetiştiren kulüpleri kutluyorum

Anne ve babalarının çocuklarına duydukları gururu azıcık da olsa, izinleri ile paylaşıyorum…

Ateş BAKAN
Ateş BAKAN
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