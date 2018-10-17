Bir iki istisna hariç hem fikiriz değil mi arkadaşlar?

Kovalım bu Lucescu’yu, kurtaralım futbolumuzu…

Bu kadar basit aslında…

Lucescu’yu gönderip yerlisinden bir antrenör koyarsak, orada bitireceğiz bu işi.

Arkadaşlar, çözümler keşke böyle kolay olsa…

Ancak değil!

Milli maçlar, olayı çok trajik biçimde gözümüze soktu ama halen görmek istemiyoruz…

Ben kendi gördüğümü anlatayım:

BU ÜLKENİN FUTBOL KÜLTÜRÜ, ÜRETEMİYOR!

Aslında Milli takımımızda oynayan oyuncularımız bize yabancı… Halkımız tanımıyor. Genellikle yurt dışında yetişmişler ve orada oynuyorlar…

Sahaya çıkan ilk 11’mize ve sonradan oyuna giren 3 oyuncumuzun hangi kulüplerin alt yapısında yetiştiğine baktım…

Sonuç:

Milli takımımıza;

Almanya: 6 oyuncu.

Hollanda: 2 oyuncu

Belçika:1 oyuncu

Altınordu: 2 oyuncu

Bursaspor: 2 oyuncu

Başakşehir: 1 oyuncu yetiştirmiş…

Milli takımımızda oynayan 14 oyuncumuzun 9 tanesi yurt dışında yetişmiş Türk çocukları…

Biz 20 milyon gencimiz ile yapamıyoruz… Onlar ülkelerinde yaşayan 500 bin Türk genci ile bunu yapıyorlar… Hatta daha iyi kalitede olanları da, kendi ülke milli takımlarında oynatıyorlar…

Görmemiz gereken sonuç bu! Çözmemiz gereken sorun da bu!

ARDA NEREDEYDİ?

Üretemiyoruz ama 80 milyonluk ülke, 20 milyon genç nüfus, hep beraber kafayı patlattığımız konu futbol olunca, arada bir uluslararası nitelikte futbolcu da çıkıyor…

Bu çocuklar neredeler?

Arda nerede? Burak nerede?

Biliyorsunuz aynı günün gece saatlerinde gece kulübünde, adam dövüyorlar… Yetmiyor, hastaneye tabanca ile giriyorlar…

Bu takımda olması gereken Ozan nerede? Çalıştığı tüm antrenörler onu kadro dışına alıp, 21 yaş altı takımlarla idmanına gönderiyor.

Alper Potuk, Caner niye yoklar?

Bunlar, halen ülkede en yüksek kontrat ile oynayan oyuncular…

Milli takıma hizmet etmeleri gerekiyor… Genç nesillere örnek olmaları gerekiyor.

Onlar parayı ceplerine indirip, başka yönleri ile gençlere örnek(!) oluyorlar…

Sorun tek tek kişiler de değil… Bu ülkenin futbol kültüründen bu çıkıyor… Hem üretemiyoruz, nadir olarak ortaya çıkanların da, kafası başka yönde oluyor…

Bu tesadüf olamaz!

Ülkenin futbolunun kültürü bu!

Bu kültürden bu çıkıyor!

Yoksa Lucescu’yu kovalamak Dünya’nın kolay işi…

Keşke problemleri çözmek bu kadar kolay olsaydı…

“ATLET mi BUNLAR?”

Köşe komşum Uğur Meleke Hürriyet gazetesindeki sütununda, çok güzel yazmış…

Bu maçta Rusya’dan tam 7 kilometre az koşmuşuz…

Benzer bir durumu Euro 2016’da da yaşamışız. Türkiye, gruplar aşamasında maç başına 103,9 km koşarak, 24 takım içinde 21’inci basamağa oturmuş.

Sadece milli takıma da özgü değilmiş bu durum…

Geçen yıl Beşiktaş, bu yıl Galatasaray, Şampiyonlar Liginin en az koşan takımları arasında yer almışlar…

Sonuçlar ortada… Koşmadan olmuyormuş!

Bizim ligimizde “Koşu mesafesini” anlatan hocayı, yerin dibine sokmadık mı biz?

Televizyona her çıkan, “atlet mi bunlar?”, diye ahkâm kesmiyor mu?

İşte futbolumuzun kültürü dediğim bu!

Biraz bilimden bahseden birilerinden korkup, onları cadı gösteren bir kültürümüz var…

Fizik ve kondisyonu geliştirmek için çalışan hocalara, ‘kambur’ yapan bir oyuncu gurubumuz var…

Hocayı kovup oyunculara, “haydi aslanlarım sıra sizde!” diyen bir yönetici gurubumuz var…

Bunlara alkış tutan kendi geleceğini de, “aman bilim bizden uzak dursun”, diyerek bulan bir basınımız var…

Sonuç da ortada…

Oysa yan bahçede, oyuncunun, “asist, top kaybı oranını” hesaplayarak oyuncu hakkında görüş bildiren, hep birlikte aynı dili konuşan bir spor dalı var…

Basketbol var! Voleybol var!

Sonuçlar ortada beyler!

İster, Lucescu’yu atın!

İster, zor olanı seçip işe sil baştan başlayın!

Birinciyi bir günde yaparsınız, ancak 10 yıl sonra da aynı yerdesiniz!

İkinciyi 10 yılda yaparsınız, ama bir daha başladığınız yere hiç dönmezsiniz!

Tercih sizin beyler!