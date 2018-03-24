İnanmayacaksınız ama birinciyiz

A ve Ümit milli takımlarımızın maçı ile ilgili yorumlarımı, yazının tamamını okumanız için yazının sonuna koydum…Ülkemizde ilgi uyandıran futbol, basketbol ve voleybol dallarında kulüpler bazında son düzlüğe çıkıldı… Hangi ülkenin kaç takımı finallere kalmış? İnceledim… Beklediğinizi hiç ummadığım sonuçlara vardım…

İnanmıyorsanız buyurun sizde bakın!

Her dalda farklı isimler verildiği, kafamızın karışmaması için ben kupa1, kupa2, kupa3 şeklinde adlandıracağım…

FUTBOL:

Şampiyonlar Ligi olarak bildiğimiz futbolun birinci kupasında 8 takım çeyrek finale kaldı…

Barcelona İspanya

Sevilla İspanya

Juventus İtalya

Liverpool İngiltere

Roma İtalya

Bayern Münih Almanya

Real Madrid İspanya

Manchester City İngiltere

İkinci kupasında da 8 takım çeyrek finale kaldı…

Leipzig Almanya

Arsenal İngiltere

Atletico Madrid İspanya

Lazio İtalya

Olympique Marsilya Fransa

CSKA Rusya

Sporting Lisbon Portekiz

Salzburg Avusturya

Futbolun başarılı kulüplerini ülkelerine göre tasnif edersek:

İspanya 4 takım ile temsil ediliyor.

İtalya 3 takım ile temsil ediliyor.

İngiltere 3 takım ile temsil ediliyor.

Almanya 2 takım ile temsil ediliyor.

Fransa 1 takım ile temsil ediliyor.

Rusya 1 takım ile temsil ediliyor.

Portekiz 1 takım ile temsil ediliyor.

Avusturya 1 takım ile temsil ediliyor.

Gördüğünüz üzere futbol da biz yokuz. Avusturya var, Portekiz var, biz yokuz(!)

Birazdan basketbol ve voleybol dallarındaki durumumuzu göreceksiniz… Hatta hepsini toplayıp tüm branşlardaki genel durumu aktaracağım…

Ve hep birlikte sormamız gerekiyor;

Voleybol da oluyor, basketbol da oluyor futbol da neden olmuyor?

BASKETBOL

Yazıyı fazla uzatmamak, okunmasını zorlaştırmamak için toplanmış özet sonucu vereyim…

Önce kadınlarda 2 ayrı kupada finale kalan takımların ülkelere göre dağılımı:

Türkiye 3

Rusya 2

İspanya 1

İtalya 1

Macaristan 1

Türkiye’yi kupa 1 de, Yakın Doğu Üniversitesi, kupa 2 de Galatasaray ve Hatay Belediye takımları ile temsil ediyor

Erkeklerde 3 ayrı kupada finale kalan takımların ülkelere göre dağılımı:

Türkiye 4

Rusya 3

Yunanistan 3

Almanya 2

İspanya 3

Fransa 2

Litvanya 1

Türkiye’yi kupa 1 de Fenerbahçe, kupa 2 de Darüşşafaka, kupa 3 de Karşıyaka ve Banvit temsil ediyor.

Basketbolda kadın ve erkek toplam finale kalan ülkelere göre dağılımı:

Türkiye 7

Rusya 5

İspanya 4

Yunanistan 3

Almanya 2

Fransa 2

İtalya 1

Litvanya 1

Macaristan 1

Pek farkında olduğumuzu sanmıyorum ama gördüğünüz üzere kadın ve erkeklerde finale en fazla kulüp gönderen ülke Türkiye. Bu sayı bir tesadüf değil. Yıllardır böyle… Futbolda neden yapamadığımızı araştırmanın zamanıdır bence

VOLEYBOL:

Yine toplanmış özet sonucu vereyim…

Önce kadınlarda 3 ayrı kupada finale kalan takımların ülkelere göre dağılımı:

Türkiye 4

İtalya 2

Rusya 1

Yunanistan 1

Belarus 1

İsviçre 1

Ülkemizi kupa 1 de, Vakıfbank ve Galatasaray, kupa 2 de Eczacıbaşı, kupa 3 de Bursa Büyükşehir ile temsil ediyor.

Özellikle bu dalda üç kupayı da Türk takımlarının alacağına inanıyorum…

Kızlarımız, 3 de 3 yapacak gibi geliyor bana…

Keyif ve heyecan ile bekliyorum…

Erkeklerde 3 ayrı kupada finale kalan takımların ülkelere göre dağılımı:

İtalya 4

Polonya 2

Türkiye 2

Rusya 2

Almanya 1

Yunanistan 1

Ülkemiz kupa 2 de, Ziraat Bankası, kupa 3 de Maliye Milli Piyango kulüpleri tarafından temsil ediyor.

Voleybolda kadın ve erkek toplam finale kalan ülkelere göre dağılımı:

Türkiye 6

İtalya 6

Rusya 3

Polonya 2

Yunanistan 2

Belarus 1

İsviçre 1

Almanya 1

Gördüğünüz üzere voleybolda da kadın ve erkeklerde finale en fazla kulüp gönderen ülke Türkiye. Bu sayı da bir tesadüf değil. Yıllardır böyle… Futbolda neden yapamadığımızı bir kez daha sormanın zamanıdır bence…

Bir de toplam bir skor verelim… Biraz elmalar armutlar toplanacak ama olsun…

Futbol basketbol ve voleybolda finale kalan takımların ülkelere göre dağılımı:

Türkiye 13

İtalya 10

Rusya 9

İspanya 8

Almanya 5

Yunanistan 5

Fransa 3

İngiltere 3

Polonya 2

Görüldüğü üzere futbolda hiçbir takımımız finale kalamamasına rağmen basketbol ve voleybol takımlarımız, ülkemizi kürsünün birinci basamağına taşımış… Bana bu durum tuhaf geliyor… Ülkenin kapasitesinin olduğu kesin ve ortada… Ancak en sevdiğimiz, en çok para harcadığımız spor dalında yapamıyoruz…

Neden?

Üzerine seminerler düzenlemek lazım ama ben size kısa yoldan giderek yanıt vereyim.

Dün akşam iki tane maç oynandı. A milli takımımız İrlanda Cumhuriyeti ile hazırlık maçı oynadı. Biz hep birlikte üç gün bu maçı konuştuk… Aynı gün 21 yaş altı milli takımımız İsveç ile kendi sahasında eleme maçı oynadı.

Maç bizim ülkemizdeydi… Sahada taraftar olarak 3 kişi vardı.

3-0 kaybettik… Haber bile olmadı(!) Haberimiz olmadı(!) Oysaki onlar bizim geleceğimizdi… Geleceğimizin de karanlık olduğu gözüktü ama kim gördü? Bilemiyorum…

Hani “cambaza bak”, derler ya;

Hep beraber A mili takıma bakıyoruz… 5 sene sonra da olmayacağını, ‘ümit takımımız” anlattı bize… Bu kafa ile 25 sene sonra da olmayacağı anlaşıldı aslında…

Yazı çok uzamaması için burada ara veriyorum… Bir sonraki yazıda sizlere, kulüpler bazında ilginç sonuçlar vereceğim… Avrupa’nın en büyük spor kulüpleri hangisidir? Diye bakacağız… Şaşıracaksınız…