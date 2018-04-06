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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
06.04.2018 - 10:43, Son Güncelleme:

Güzel takımın rakibi Baskonia…

Ateş BAKAN
Ateş BAKAN
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Ateş BAKAN
Ateş BAKAN

Hangi takım rakibimiz olmasın? Sorusu sorulduğunda, hep birlikte “Baskonia”, diyorduk…Anadolu Efes durdu, durdu; İspanya’da Baskonia’yı yendi ve Fenerbahçe’yi, Baskonia ile eşleştirdi…

Bu ligin özelliği ve güzelliği bu…

İddiası olsun olmasın tüm takımlar, işin sonuna kadar bırakmıyorlar…

Dün akşam iddia oynayanların sanırım tamamı kaybetti.

Geçen yılın şampiyonu, bu yıl normal sezonun ikincisi Fenerbahçe, kendi evinde işini bitirmiş Malaga ’ya yenildi…
Bugüne kadar sadece 6 galibiyet alabilmiş, “bitse de rahat etsek” diyen Anadolu Efes, 6 maçtır kazanan Baskonia’yı evinde yendi…

Yine iddiası kalmayan bu sezonun hayal kırıklığı olan Barcelona, Khimki’yi yendi…

Sezonun bir başka hayal kırıklığı takımı Milano ise uzatmada Panatinaikos’a yenildi…

Özet olarak bize heyecan veren çok keyif aldığımız bir ligin birinci perdesi, cuma günü oynanacak maçlarla bitecek…

***

Biz bu yıl iki takım ile bu yarışa katıldık…

Anadolu Efes hiç genlerine uymayan biçimde yarışı çok erken terk etti ve sonuncu oldu…

Fenerbahçe Doğuş ise son yıllarda bizi alıştırdığı gibi heyecan ve keyif verdi… İlk perdeyi CSKA’ nın arkasından ikinci sırada bitirdi…

James Nunnally üç sayı yüzdesinde, Ahmet Düverioğlu ise iki sayı yüzdesinde normal sezonu lider tamamladılar…

Sayı krallığında ilk 10 içine bir tek Fenerbahçeli oyuncu giremedi…

Aslında bu durum, Güzel takımın tam bir “takım” olduğunu gösteriyor…

Geçen yıllarda olduğu gibi yıldız oyuncumuz yok ama bir yandan da, tek bir oyucuya bağımlılığımız da yok...

Avantaj mı, dezavantaj mı? Hep birlikte göreceğiz…

***

Dün akşamki maçlar sonunda;

İki Moskova takımı bir biri ile eşleşti… CSKA ile Khimki karşılaşacaklar…

Bizim rakibimiz ise Baskonia…

Diğer iki eşleşme, cuma gecesi oynanacak maçlarda sonra belli olacak…

Güzel takım ile heyecan içinde yaşayacağımız günler bizi bekliyor…

Baskonia ile Play Off oynayacağız… 3 galibiyet alan kazanacak…

Ev sahibi avantajı takımımızda… Ancak inanın maçlar çok zor olacak…

Sizler CSKA’ya hakem hatası ile kaybettiğimiz, Berlin’deki Final Four’u hatırlarsınız…

Baskonia seyircisi neyi hatırlıyor, biliyor musunuz?

Berlin’de uzatmaya giden maçta, Fenerbahçe’ye kaybederek finale katılamadıkları o günü hatırlıyor…

Onlar da, bunun hesabını yapıyor…

Hiçbirimiz “yeneriz, yine Belgrad’a gideriz”, havasında olmamalıyız!

Evet, yılın takımına ve yılın koçuna çok güveniyoruz…

Ancak hiç kolay olmayacağını ve bu sahnede bizim de rol almamız gerektiğini unutmamalıyız!

Bugün koç; hem bize, hem de takımına minik bir hatırlatma yaptı…

Zaten o kadar çok üst üste kazanılmaz!

Bu maç yenildiğimiz son maç olsun!

Belgrat’ta kupa bizim olsun!

 

Ateş BAKAN
Ateş BAKAN
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