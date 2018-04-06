Güzel takımın rakibi Baskonia…
Hangi takım rakibimiz olmasın? Sorusu sorulduğunda, hep birlikte “Baskonia”, diyorduk…Anadolu Efes durdu, durdu; İspanya’da Baskonia’yı yendi ve Fenerbahçe’yi, Baskonia ile eşleştirdi…
Bu ligin özelliği ve güzelliği bu…
İddiası olsun olmasın tüm takımlar, işin sonuna kadar bırakmıyorlar…
Dün akşam iddia oynayanların sanırım tamamı kaybetti.
Geçen yılın şampiyonu, bu yıl normal sezonun ikincisi Fenerbahçe, kendi evinde işini bitirmiş Malaga ’ya yenildi…
Bugüne kadar sadece 6 galibiyet alabilmiş, “bitse de rahat etsek” diyen Anadolu Efes, 6 maçtır kazanan Baskonia’yı evinde yendi…
Yine iddiası kalmayan bu sezonun hayal kırıklığı olan Barcelona, Khimki’yi yendi…
Sezonun bir başka hayal kırıklığı takımı Milano ise uzatmada Panatinaikos’a yenildi…
Özet olarak bize heyecan veren çok keyif aldığımız bir ligin birinci perdesi, cuma günü oynanacak maçlarla bitecek…
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Biz bu yıl iki takım ile bu yarışa katıldık…
Anadolu Efes hiç genlerine uymayan biçimde yarışı çok erken terk etti ve sonuncu oldu…
Fenerbahçe Doğuş ise son yıllarda bizi alıştırdığı gibi heyecan ve keyif verdi… İlk perdeyi CSKA’ nın arkasından ikinci sırada bitirdi…
James Nunnally üç sayı yüzdesinde, Ahmet Düverioğlu ise iki sayı yüzdesinde normal sezonu lider tamamladılar…
Sayı krallığında ilk 10 içine bir tek Fenerbahçeli oyuncu giremedi…
Aslında bu durum, Güzel takımın tam bir “takım” olduğunu gösteriyor…
Geçen yıllarda olduğu gibi yıldız oyuncumuz yok ama bir yandan da, tek bir oyucuya bağımlılığımız da yok...
Avantaj mı, dezavantaj mı? Hep birlikte göreceğiz…
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Dün akşamki maçlar sonunda;
İki Moskova takımı bir biri ile eşleşti… CSKA ile Khimki karşılaşacaklar…
Bizim rakibimiz ise Baskonia…
Diğer iki eşleşme, cuma gecesi oynanacak maçlarda sonra belli olacak…
Güzel takım ile heyecan içinde yaşayacağımız günler bizi bekliyor…
Baskonia ile Play Off oynayacağız… 3 galibiyet alan kazanacak…
Ev sahibi avantajı takımımızda… Ancak inanın maçlar çok zor olacak…
Sizler CSKA’ya hakem hatası ile kaybettiğimiz, Berlin’deki Final Four’u hatırlarsınız…
Baskonia seyircisi neyi hatırlıyor, biliyor musunuz?
Berlin’de uzatmaya giden maçta, Fenerbahçe’ye kaybederek finale katılamadıkları o günü hatırlıyor…
Onlar da, bunun hesabını yapıyor…
Hiçbirimiz “yeneriz, yine Belgrad’a gideriz”, havasında olmamalıyız!
Evet, yılın takımına ve yılın koçuna çok güveniyoruz…
Ancak hiç kolay olmayacağını ve bu sahnede bizim de rol almamız gerektiğini unutmamalıyız!
Bugün koç; hem bize, hem de takımına minik bir hatırlatma yaptı…
Zaten o kadar çok üst üste kazanılmaz!
Bu maç yenildiğimiz son maç olsun!
Belgrat’ta kupa bizim olsun!
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