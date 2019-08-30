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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.08.2019 - 07:28, Son Güncelleme:

Gönlümüzün Sultanları

Ateş BAKAN
Ateş BAKAN
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Ateş BAKAN
Ateş BAKAN

Bizler aylardır ‘Falcao’nun gelişi’ ile ilgilenirken onlar yine çıktı sahneye…

Alışkınlardı…

Salon ilk gününde her zaman olduğu gibi yine sessizdi…

Oyunun sahnelendiğinden bile ülkenin büyük bir bölümünün haberi yoktu.

Vurdular, sesleri duyuldu…

Blokladırlar, salon dolmaya başladı…

Yazılı basın hiç yazmasa da gözlerinde ki kıvılcım, içlerindeki hırs hiç sönmedi.

Sessiz başlayıp, ülkeyi mutlu etmeye alışkınlardı…

***

Sırası ile Yunanistan’ı, Finlandiya’yı, Bulgaristan’ı yendiler…

Fransa maçında salonda 10 bin kişi vardı…

Ülkede her gün Falcao konuşuluyor, ama bir voleybol maçında 10 bin kişi salonu dolduruyordu.

Hiç birisi de “Falcao’ gelmiş mi?”, diye merak etmiyordu…

***

19 yaşındaki Ebrar, smacı vurduğunda, kendisinden 13 yaş büyük ablası Eda’ya öylesine sarılıyordu ki;

Filenin Sultanlarının dünden bugüne gelen ve yarınlarına gidecek öyküsünü bir karede bize anlatıyordu…

Eda Erdem milli formayı giydiği ilk gün, Ebrar henüz 5 yaşındaydı… Onların zaferleri ile büyüdü. Şimdi birlikte vuruyorlar o topa…

Neslihan ve Gözde’den, Zehra ve Cansu’ya emanet edilen bir bayrak bu…

Hiç yere düşmeden devredilen bir bayrak bu…

Hep bizlere keyif veren, sahada her şeyini veren, yaptıkları işten keyif alan, bizlere de keyif veren bir bayrak bu…

Kaybetseler bile terlerinin son damlasını, o güzel formayı ıslatarak sahneden ayrılan kızlarımız bunlar...

Fransa’yı müthiş taraftar ile 3-0 geçtiler.

Sırada Dünya Şampiyonu Sırbistan vardı.

***

Salonda bir tek boş koltuk yoktu.

İlk seti aldık.

Sonrası gelmedi. Smaçörlerimizden sayı bulamadık.

Onlar da çok iyiydiler…

Boskovic ve Miholovic’i durduramadık…

Zaten onları durduran hiç olmamıştı…

Yenildik.

Olsun, şimdi yenilelim…

Dünya Şampiyonu Sırbistan’ı iki kez üst üste yenemezsiniz…

Yol uzun…

İşin sonu çok daha değerli…

Yola devam edersek bir kez daha karşılaşırız bu Sırbistan ile…

O zaman ve tam zamanında yenmek çok önemli…

***

Turnuva 6 takımdan oluşan 4 ayrı ülkede ve 4 ayrı gurupta oynanıyor.

İlk dört sırayı alan takımlar, diğer grubun ilk dördü ile eşleşecek.

Biz grubumuzu ikinci sırada tamamladık ve grubunu 3. sırada bitiren Hırvatistan ile oynayacağız.

Kazanırsak…

Ki kazanacağız…

Yolumuz uzun ve keyifli…

İşin sonu Ankara’da bitecek.

Çeyrek, yarı ve final maçları, Ankara’da…

Biletler satışta…

Bayrakları hazırlayın!

Filenin Sultanları bunu hak ediyor!

Ateş BAKAN
Ateş BAKAN
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