Gerçek rakip bugün bile Fenerbahçe…

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Yazıları Yazarlar Yazıları Ateş Bakan Yazıları Gerçek rakip bugün bile Fenerbahçe…
GeriAteş Bakan Gerçek rakip bugün bile Fenerbahçe…
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Spor Arena
24.01.2019 - 11:09, Son Güncelleme:

Gerçek rakip bugün bile Fenerbahçe…

Ateş BAKAN
Ateş BAKAN
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ateş BAKAN
Ateş BAKAN

Ateş Bakan yazdı...

Galatasaray’ın kadro dışı bıraktığı Serdar Aziz, Fenerbahçe’ye gitmek istedi…
Ciddi para verecek başka talibi de çıkmadı…
Transfer, şimdilik olmadı…
Beşiktaş’ın kadro dışı bıraktığı Tolgay Arslan, Fenerbahçe’ye gitmek istedi…
En ciddi teklif yine Fenerbahçe’den geldi…
Bu transfer de, şimdilik olmadı…
Soruyorum:
Serdar Aziz, Beşiktaş'a,
Tolgay Arslan, Galatasaray'a gitmek isteseydi;
Bu transferler bir günde biter miydi?
Cevap veriyorum:
-------Biterdi…
Cevabı geliştiriyorum:
Küme düşme potasındaki Fenerbahçe bugün bile, şampiyonluğa oynayan her takımın en büyük ve tek rakibidir!

***
Trabzonspor tarafından kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici, “Fenerbahçe’den başka takımda oynamam” dedi…
Sözleşmesinin bitmesine 5 ay vardı…
Buna rağmen Fenerbahçe bonservisi için 1 milyon Euro verdi…
Trabzonspor 1 milyon Euro’yu çöpe attı. Oyuncuyu oynatmadı ama Fenerbahçe’ye vermedi…
Eskişehirspor, “Erkan Zengin’e alacaklarına bırak, serbestsin” dedi…
Fenerbahçe “ben alırım” dediğinde, Erkan’ın yıllardır alamadığı para hesabına yatırıldı(!)
Kulübe gelecek paranın önemi yoktu(!)
Fenerbahçe, Eskişehir’in hiç rakibi olmadı…
Ancak adı Fenerbahçe idi…

***
Bugün Fenerbahçe küme düşme potasında…
15. sırada…
Hem de, ligin ikinci yarısında…
Sanmayın ki, birbirleriyle yarışıyorlar…
Gözleri sürekli, yarışın arka sırasında kalmış sarı lacivert yeleli atın üstünde…
Bir depar atarsa, diye korkuyorlar…
Halen Fenerbahçe ile yarışıyorlar…
Halen Fenerbahçe’yi konuşuyorlar…

***
Bizim gözümüz de, yönetimde…
Fenerbahçe’nin büyüklüğünü hatırlatma zamanıdır!
Mütevazılık ve planlı hareket, doğru bir şeydir.
Ancak, kimi zaman da, kulübün gelenekleri hatırlanmalı ve hatırlatılmalıdır!
Unutmasınlar ki; bu kulüp 3 Temmuz 2011 günü komploya kurban gitti…
En iyi dört oyuncusu takımdan ayrılmak zorunda kaldı…
Şampiyon kadrosundan, Emenike, Lugano, Santos ve Niang ayrıldı.
Hisse senetleri dibe vurdu.
Sponsorları ayrıldı.
Herkesin “Fenerbahçe bitti” dediği anda, o yıl devre arasında, Fransa liginin gol kralı Moussa Sow’u aldı…
Özel uçakla Afrika Uluslar Kupasından bir günlüğüne imza için getirildi.
Bonservisi, bugün başkanımız olan Ali Koç’un da aralarında bulunduğu iş adamları tarafından sessizce ödendi…
Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi yasağından sonra dört yabancısını kaybetmesi, “acaba B planı devreye mi sokuldu” düşüncesi yaratmıştı…
Futbolla ilgilenen herkes de, sanırım futbolcularda da…
O gün anlaşıldı ki;
Fenerbahçe’nin her zaman, matematik umudu kalmasa bile, tek bir planı vardır;
“O da şampiyonluk.”
Bugün hatırlatma zamanıdır!

Ateş BAKAN
Ateş BAKAN
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer sporlar

Sıradaki Haber

Hatayspor M.Başakşehirspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Kasımpaşa Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Victor Moses kimdir kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı?

Fenerbahçe Ümraniyespor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?