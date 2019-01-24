Gerçek rakip bugün bile Fenerbahçe…

Galatasaray’ın kadro dışı bıraktığı Serdar Aziz, Fenerbahçe’ye gitmek istedi…

Ciddi para verecek başka talibi de çıkmadı…

Transfer, şimdilik olmadı…

Beşiktaş’ın kadro dışı bıraktığı Tolgay Arslan, Fenerbahçe’ye gitmek istedi…

En ciddi teklif yine Fenerbahçe’den geldi…

Bu transfer de, şimdilik olmadı…

Soruyorum:

Serdar Aziz, Beşiktaş'a,

Tolgay Arslan, Galatasaray'a gitmek isteseydi;

Bu transferler bir günde biter miydi?

Cevap veriyorum:

-------Biterdi…

Cevabı geliştiriyorum:

Küme düşme potasındaki Fenerbahçe bugün bile, şampiyonluğa oynayan her takımın en büyük ve tek rakibidir!

***

Trabzonspor tarafından kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici, “Fenerbahçe’den başka takımda oynamam” dedi…

Sözleşmesinin bitmesine 5 ay vardı…

Buna rağmen Fenerbahçe bonservisi için 1 milyon Euro verdi…

Trabzonspor 1 milyon Euro’yu çöpe attı. Oyuncuyu oynatmadı ama Fenerbahçe’ye vermedi…

Eskişehirspor, “Erkan Zengin’e alacaklarına bırak, serbestsin” dedi…

Fenerbahçe “ben alırım” dediğinde, Erkan’ın yıllardır alamadığı para hesabına yatırıldı(!)

Kulübe gelecek paranın önemi yoktu(!)

Fenerbahçe, Eskişehir’in hiç rakibi olmadı…

Ancak adı Fenerbahçe idi…

***

Bugün Fenerbahçe küme düşme potasında…

15. sırada…

Hem de, ligin ikinci yarısında…

Sanmayın ki, birbirleriyle yarışıyorlar…

Gözleri sürekli, yarışın arka sırasında kalmış sarı lacivert yeleli atın üstünde…

Bir depar atarsa, diye korkuyorlar…

Halen Fenerbahçe ile yarışıyorlar…

Halen Fenerbahçe’yi konuşuyorlar…

***

Bizim gözümüz de, yönetimde…

Fenerbahçe’nin büyüklüğünü hatırlatma zamanıdır!

Mütevazılık ve planlı hareket, doğru bir şeydir.

Ancak, kimi zaman da, kulübün gelenekleri hatırlanmalı ve hatırlatılmalıdır!

Unutmasınlar ki; bu kulüp 3 Temmuz 2011 günü komploya kurban gitti…

En iyi dört oyuncusu takımdan ayrılmak zorunda kaldı…

Şampiyon kadrosundan, Emenike, Lugano, Santos ve Niang ayrıldı.

Hisse senetleri dibe vurdu.

Sponsorları ayrıldı.

Herkesin “Fenerbahçe bitti” dediği anda, o yıl devre arasında, Fransa liginin gol kralı Moussa Sow’u aldı…

Özel uçakla Afrika Uluslar Kupasından bir günlüğüne imza için getirildi.

Bonservisi, bugün başkanımız olan Ali Koç’un da aralarında bulunduğu iş adamları tarafından sessizce ödendi…

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi yasağından sonra dört yabancısını kaybetmesi, “acaba B planı devreye mi sokuldu” düşüncesi yaratmıştı…

Futbolla ilgilenen herkes de, sanırım futbolcularda da…

O gün anlaşıldı ki;

Fenerbahçe’nin her zaman, matematik umudu kalmasa bile, tek bir planı vardır;

“O da şampiyonluk.”

Bugün hatırlatma zamanıdır!