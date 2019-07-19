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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
19.07.2019 - 12:18, Son Güncelleme:

Fikstür şaibeli mi?

Ateş BAKAN
Ateş BAKAN
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Ateş BAKAN
Ateş BAKAN

Ateş BAKAN yazdı...

Görüşümü baştan yazayım;

----“Şaibeden” ne anladığınıza bağlı…

Öncelikle, kimselere belli edilmeden yapılan bir hile yok.

‘Sıcak top’ gibi olaylar ise bence tam bir şehir efsanesi…

Pekâlâ, ne var?

Birlikte inceleyelim:

Üç büyük takımın kendi aralarında yaptığı maçların, kura çekimine girmediğini, yayıncı kuruluşun talebine göre ayarlandığını biliyoruz.

Bence burada büyük bir problem yok.

Üzerinde dikkat ile durulması gereken olay;

“Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligine gitmeden bütün maçları evinde ve cuma günü oynaması.”

Bu bir tesadüf olamaz!

6 Şampiyonlar Ligi maçından önce tamamında kendi evinde oynanma olasılığı, 32 de 1 ihtimaldir.

Cuma günü oynama olasılıkları da 32 de 1 dersek, ikisinin bir arada olma olasılığı ise 1024 de 1 ihtimaldir…

Bunun Galatasaray’ın her Şampiyonlar Ligi maçı oynadığı yıl tekrarlanması ise hesaplamayacağım kadar çoktur.

Matematiğe boğmadan yazalım;
Tesadüf olması imkânsızdır!

 

***

Bu durumda yapılabilecek tek anlaşılır açıklama;

Şampiyonlar Ligine katılan her takıma pozitif ayrımcılık olarak, “Şampiyonlar Ligi maçı oynamadan önce tercih hakkı verilmesidir.”

Doğru olabilir. Mantıklı da olabilir…

Ancak bu konu saklanacak gizlenecek bir konu değildir.

Açıkça beyan edilmelidir!

O zaman gereksiz dedikodular ve algılar yaratılmaz!

Ben de oturup, “daha önce ne olmuştu?”, diye araştırmam…

Ne bu yıl, ne de geçen yıl tatmin edici bir açıklama gelmeyince;

Oturdum araştırdım:

 

***

 

Galatasaray;

2013-2014, 2014-2015, 2015-2018,  2018-2019 yıllarında Şampiyonlar Ligine katıldı… Tam 24 maçı, önce evinde oynadı, sonra Şampiyonlar Ligine gitti.

Ve ağırlıklı olarak cuma günü oynadı…

Bu sezonda fikstür çekildi… Galatasaray yine Şampiyonlar Ligi maçlarından önce lig maçlarını evinde oynayacak…

Belli ki, Galatasaray bunu tercih etmiş ve federasyon da onaylamış… Federasyon başkanları değişmiş, sistem değişmemiş…

Sanırım bunu kimseler inkâr edemez!

İnkâr eden var ise o zaman “şaibe” konuşulur…

 

***

“Doğal” kabul ediyorum, ancak tek bir şartım var…

Tüm Şampiyonlar Ligine giden takımlara bu uygulama yapılmış mı? Fenerbahçe’ye bakamıyorum…

Çünkü son 10 yılda gidememiş… İki kez şampiyon olmuş, ancak gidememiş…

 

***

Dönüp Beşiktaş’a bakıyorum;

Beşiktaş, 2016-2017 ve 2017- 2018 yıllarında Şampiyonlar Ligine gitmiş…

Bu maçlar öncesi kimi zaman kendi evinde, kimi zaman deplasmanda oynamış...

Kendi tercihi miymiş?

---- Bilmiyoruz!

Daha açık soralım;

Beşiktaş’a sormuşla mı? “Nasıl oynamak istersiniz?”, Diye…

Sanmıyorum, diyebilirim… Detayını bilmem…

Bilenler elbet vardır, anlatsınlar…

Anlatmaları lazım!

 

***

Son 10 yıllık dönemde bir de Bursaspor gitmiş,

İlk dört maçı kendi evinde oynamış… Sonra iddiası da kalmamış… Deplasman da oynayıp, Şampiyonlar Ligine gitmiş…

Sormuşlar mı?

----Bilmiyorum.

Bir de Trabzonspor var…

Fenerbahçe yerine aniden giden… Onlar fikstür çekildikten sonra gittiği için yorum yapmak mümkün değil…

 

***

 

Özetlersem;

Federasyon Şampiyonlar Ligine giden takımın öncelikleri ile ilgili pozitif ayrımcılık yapıyor…

“Avrupa Ligi’ne gidenlere de,”  diyemiyorum, yapamaz…

Hepsi birden aynı anda kendi evinde oynamak isterse, yayıncı kuruluş “hayır”, der.

“Şampiyonlar Ligine gidenin tercih hakkı oluyor”, diye düşünmek zorundayız…

Ancak;

Önce, “TFF evet, biz bunu yapıyoruz”, diyecek.

Sonra, “tüm Şampiyonlar Ligine giden takımlara sormuştuk onlar bunu tercih etti”, diyecek…

Ve diyecek ki;

Bundan sonra da, ilk söz hakkı Şampiyonlar Ligine gidenindir!

Bunları açıkça der ise başımın üstünde yeri var…

Yok demez kıvırır, “duruma göre bakarız” gibi yapar ise;

O zaman işte bu fikstür şaibelidir!

 

Ateş BAKAN
Ateş BAKAN
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