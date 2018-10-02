Duyduk duymadık, demeyin!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

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Spor Arena
02.10.2018 - 14:04, Son Güncelleme:

Duyduk duymadık, demeyin!

Ateş BAKAN
Ateş BAKAN
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Ateş BAKAN
Ateş BAKAN

Elimde davul olsa mahalle mahalle dolaşmak istiyorum…


Davuluma vurup;
“Dikkat, dikkat, Dünya Voleybol Şampiyonası başladı! Filenin Sultanları, ilginizi bekliyor!”, diye bağırmak istiyorum…
Elimde sesi az çıkan enstrümanlar var. Onlarla dikkatinizi çekmeye çalışıyorum…

***
Turnuvaya, Dünya’nın en iyi 24 takımı katılıyor. Filenin Sultanları da orada… Bu takım iki ay önce Dünya Milletler Liginde Amerika ile final oynadı ve ikinci oldu. Belki spor tarihimizin en büyük başarılarından biriydi, fakat gerektiği kadar değer verilmedi…
Şimdi Dünya Şampiyonası oynuyorlar… Kanada ve Bulgaristan’ı 3-0 yendiler. Çin’e 3-0 yenildiler… İtalya ile oynayacaklar… Turnuva 20 Ekim tarihine kadar sürecek. Ben takımımızın son güne kadar oynayacağına inanıyorum. Sizler de takip edin istiyorum…
Size, final sözü veremem. Ancak çok heyecanlı ve keyifli maçlar izleyeceğinizi, takımınızla gurur duyacağınızı, söyleyebilirim…

***
Bu takım aslında büyük kan kaybetti… Takımımızın as oyuncuları milli takıma yıllarca emek veren, Gözde, Neslihan ve Seda jübile yaptılar. Pasörümüz Naz’ın bebeği oldu… Bir anlamda alıştığımız ilk 6’nın, dört oyuncusu sahada yok… Normal şartlarda “karaları” bağlamamamız lazım…
Ancak öyle değil!
Arkalarından öyle bir voleybolcu ordusu geldi ki, onları aratmıyorlar… Bu işi takip edenler zaten olayın farkındaydı… Bu kızlarımız, yıldızlarda Dünya şampiyonu, gençlerde kürsü yaparak geldiler buraya…
Takımımızın yaş ortalaması 23…
Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, İlkin Aydın henüz 18 yaşındalar. Zehra Güneş ise 19 yaşında…
Eda Erdem’in kaptanlığında, Meryem Boz’un tecrübesi ile ışıl ışıl parlayan bir takımımız var…
İzleyin, pişman olmayacaksınız!

 

Ateş BAKAN
Ateş BAKAN
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