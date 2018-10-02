Duyduk duymadık, demeyin!
Elimde davul olsa mahalle mahalle dolaşmak istiyorum…
Davuluma vurup;
“Dikkat, dikkat, Dünya Voleybol Şampiyonası başladı! Filenin Sultanları, ilginizi bekliyor!”, diye bağırmak istiyorum…
Elimde sesi az çıkan enstrümanlar var. Onlarla dikkatinizi çekmeye çalışıyorum…
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Turnuvaya, Dünya’nın en iyi 24 takımı katılıyor. Filenin Sultanları da orada… Bu takım iki ay önce Dünya Milletler Liginde Amerika ile final oynadı ve ikinci oldu. Belki spor tarihimizin en büyük başarılarından biriydi, fakat gerektiği kadar değer verilmedi…
Şimdi Dünya Şampiyonası oynuyorlar… Kanada ve Bulgaristan’ı 3-0 yendiler. Çin’e 3-0 yenildiler… İtalya ile oynayacaklar… Turnuva 20 Ekim tarihine kadar sürecek. Ben takımımızın son güne kadar oynayacağına inanıyorum. Sizler de takip edin istiyorum…
Size, final sözü veremem. Ancak çok heyecanlı ve keyifli maçlar izleyeceğinizi, takımınızla gurur duyacağınızı, söyleyebilirim…
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Bu takım aslında büyük kan kaybetti… Takımımızın as oyuncuları milli takıma yıllarca emek veren, Gözde, Neslihan ve Seda jübile yaptılar. Pasörümüz Naz’ın bebeği oldu… Bir anlamda alıştığımız ilk 6’nın, dört oyuncusu sahada yok… Normal şartlarda “karaları” bağlamamamız lazım…
Ancak öyle değil!
Arkalarından öyle bir voleybolcu ordusu geldi ki, onları aratmıyorlar… Bu işi takip edenler zaten olayın farkındaydı… Bu kızlarımız, yıldızlarda Dünya şampiyonu, gençlerde kürsü yaparak geldiler buraya…
Takımımızın yaş ortalaması 23…
Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, İlkin Aydın henüz 18 yaşındalar. Zehra Güneş ise 19 yaşında…
Eda Erdem’in kaptanlığında, Meryem Boz’un tecrübesi ile ışıl ışıl parlayan bir takımımız var…
İzleyin, pişman olmayacaksınız!
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