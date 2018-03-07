Ceza liginin şampiyonu yine Fenerbahçe

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Kulüplere, başkana, yöneticilerine, futbolculara ve teknik direktörlere, özetle o kulübe verilen tüm cezaları topladım.
Toplu bir istatistik bulamadığım için teker teker topladım… Uzun süremi aldı… Hata yapmış olabilirim ama işin özünü değiştirmez…
2017-18 (24.Hafta)
CEZA (TL)
%
Fenerbahçe
1.910.500
29,87
Beşiktaş
1.045.000
16,51
Trabzon
669.000
10,57
Galatasaray
585.350
9,25
Bursa
387.500
6,12
Konya
370.000
5,85
Kayseri
325.000
5,14
Göztepe
215.000
3,40
Malatya
204.000
3,22
Osmanlı
126.000
1,99
Alanya
118.000
1,86
Karabük
96.500
1,52
Sivas
73.000
1,15
Akhisar
70.350
1,11
Kasımpaşa
66.000
1,04
Sivas
61.500
0,97
Gençlerbirliği
34.500
0,55
Gençlerbirliği
23.500
0,37
Başakşehir
15.000
0,24
TOPLAM
6.395.700
Görüldüğü gibi federasyon bir eli ile para dağıtırken, diğer eli ile toparlamış…
Şimdilik, toplam 6.395.700 TL’yi geri almış… Ligin bitmesine daha 10 hafta var. Cezalarda katlanarak veriliyor. Örneğin bir taraftar gurubu kendi evinde ikinci kez kötü ve çirkin tezahürat da bulunmuş ise 50 bin lira ceza alırken bunu 10. kez yaptığı zaman 500 bin lira ceza alıyor. Özetle bundan sonra gelen cezalar katlanarak gelecek ve geçen yılki toplamı rahatlıkla aşacak…
***
Görüldüğü gibi taraftarı olan tüm kulüpler cezalandırılmışlar… Oysaki onlar bir yandan da bu işin tadı tuzu…
Dört büyük kulüp toplam cezanın, yüzde 66’sını ödemiş… Onlar da seyredilme oranlarının yıldızları. Olmasalar kimse maçları izlemez…
Bir de Fenerbahçe var ki, o açık ara önde şampiyon(!)
Beşiktaş da hiç fena değil…
Ligin bitmesine 10 hafta daha var ama bu iki takım, ilk iki dereceyi(!) garantilemiş gözüküyor…
***
Bu cezaları somut olarak eleştirecek tek bir kelam edemem…
“Hata yapmışsınız”, diyebilmem için tüm maçları gözlemci gibi yerinde izleyip, TFF’nin deyimiyle, “çirkin ve kötü tezahüratları” saat tutarak saymam, saha olaylarını görmem gerekirdi…
Elbette yapamadım…
Ancak yorum yapabilirim.
Öncelikle cezaların caydırıcı olmadığı kesin!
Geçen yıl 10,8 milyon lira ceza verilmiş. Bu yıl bu ceza daha da artacak. Ancak küfür ve olaylar bitmemiş. Bitmesini bir yana bırakın azalmamış…
Elbette amaç, “kulüplere dağıtılan parayı bu yol ile geri almak”, değilse bu iş olmamış!
Başka bir çözüm üretmeli!
***
Bir diğer nokta da işin adaleti…
Fenerbahçe geçen yıl toplam cezanın yüzde 21’ni ödemişti. Bu yıl ise rekora gidiyor… Toplam ödediği ceza tutarı şimdilik, 1.910.500 lira. Toplam cezanın yüzde 30’u…
Nasıl oluyor bu iş?
Maçlara temsilciler atanıyor. Temsilciler gördükleri saha olaylarını raporluyorlar. Cezalar da sezon öncesi belirlenen rayiçlere göre veriliyor.
Peki, bu temsilciler nasıl seçiliyor?
Bunlar nasıl denetleniyor?
Buralar önemli…
Çünkü ciddi oranda bir dengesizlik var…
Bizim halkımız birbirine çok benzer. Tepki verecekleri olaylarda aynıdır. Tepki verme biçimleri de… En fazla yüzde 10 farklılık gösterirler…
O zaman Fenerbahçe, nasıl oluyor da taraftarı olan diğer takımlardan büyük fark ile önde?
Aklıma üç farklı seçenek geliyor:
Birincisi, Fenerbahçe seyircisi diğerlerinden açık ara daha eğitimsiz…
İkincisi, Fenerbahçe maçlarında daha fazla tepki gösterilecek hatalar oluyor…
Üçüncüsü, temsilciler adil davranmıyor…
Başkaca bir şık gelmiyor benim aklıma…
Bir şey iddia etmem mümkün değil ama işin daha fazla dikkat ile yapılması gerektiğini yazmam gerekiyor…
Ben değil rakamlar öyle söylüyor…
Nitekim Fenerbahçe kulübü, Beşiktaş- Fenerbahçe maçında aldığı cezadan sonra:
“Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun bu kararları, maçta görevli olan TFF temsilcilerinin raporlarından hareketle aldığı karinesiyle, söz konusu temsilcilerle ilgili yarın sabah savcılığa tarafımızdan suç duyurusunda bulunulacaktır." Dedi…
Bu da benim bildiğim bir ilk…
Sonucunu birlikte göreceğiz…
Sonuç ne olursa olsun, bu sistem derde deva olmamış!
“Parası ile değil mi? Veririz parasını, ederiz küfrümüzü”, gibi olmuş…
Aslında para kötü tezahüratı yapandan alınabilse, belki çözülürdü ama o da değil!
Yeni sezonda gözden geçirmek gerekiyor bence…