Ceza liginin şampiyonu yine Fenerbahçe

Kulüplere, başkana, yöneticilerine, futbolculara ve teknik direktörlere, özetle o kulübe verilen tüm cezaları topladım.

Toplu bir istatistik bulamadığım için teker teker topladım… Uzun süremi aldı… Hata yapmış olabilirim ama işin özünü değiştirmez…

2017-18 (24.Hafta) CEZA (TL) % Fenerbahçe 1.910.500 29,87 Beşiktaş 1.045.000 16,51 Trabzon 669.000 10,57 Galatasaray 585.350 9,25 Bursa 387.500 6,12 Konya 370.000 5,85 Kayseri 325.000 5,14 Göztepe 215.000 3,40 Malatya 204.000 3,22 Osmanlı 126.000 1,99 Alanya 118.000 1,86 Karabük 96.500 1,52 Sivas 73.000 1,15 Akhisar 70.350 1,11 Kasımpaşa 66.000 1,04 Sivas 61.500 0,97 Gençlerbirliği 34.500 0,55 Gençlerbirliği 23.500 0,37 Başakşehir 15.000 0,24 TOPLAM 6.395.700

Görüldüğü gibi federasyon bir eli ile para dağıtırken, diğer eli ile toparlamış…

Şimdilik, toplam 6.395.700 TL’yi geri almış… Ligin bitmesine daha 10 hafta var. Cezalarda katlanarak veriliyor. Örneğin bir taraftar gurubu kendi evinde ikinci kez kötü ve çirkin tezahürat da bulunmuş ise 50 bin lira ceza alırken bunu 10. kez yaptığı zaman 500 bin lira ceza alıyor. Özetle bundan sonra gelen cezalar katlanarak gelecek ve geçen yılki toplamı rahatlıkla aşacak…

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Görüldüğü gibi taraftarı olan tüm kulüpler cezalandırılmışlar… Oysaki onlar bir yandan da bu işin tadı tuzu…

Dört büyük kulüp toplam cezanın, yüzde 66’sını ödemiş… Onlar da seyredilme oranlarının yıldızları. Olmasalar kimse maçları izlemez…

Bir de Fenerbahçe var ki, o açık ara önde şampiyon(!)

Beşiktaş da hiç fena değil…

Ligin bitmesine 10 hafta daha var ama bu iki takım, ilk iki dereceyi(!) garantilemiş gözüküyor…

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Bu cezaları somut olarak eleştirecek tek bir kelam edemem…

“Hata yapmışsınız”, diyebilmem için tüm maçları gözlemci gibi yerinde izleyip, TFF’nin deyimiyle, “çirkin ve kötü tezahüratları” saat tutarak saymam, saha olaylarını görmem gerekirdi…

Elbette yapamadım…

Ancak yorum yapabilirim.

Öncelikle cezaların caydırıcı olmadığı kesin!

Geçen yıl 10,8 milyon lira ceza verilmiş. Bu yıl bu ceza daha da artacak. Ancak küfür ve olaylar bitmemiş. Bitmesini bir yana bırakın azalmamış…

Elbette amaç, “kulüplere dağıtılan parayı bu yol ile geri almak”, değilse bu iş olmamış!

Başka bir çözüm üretmeli!

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Bir diğer nokta da işin adaleti…

Fenerbahçe geçen yıl toplam cezanın yüzde 21’ni ödemişti. Bu yıl ise rekora gidiyor… Toplam ödediği ceza tutarı şimdilik, 1.910.500 lira. Toplam cezanın yüzde 30’u…

Nasıl oluyor bu iş?

Maçlara temsilciler atanıyor. Temsilciler gördükleri saha olaylarını raporluyorlar. Cezalar da sezon öncesi belirlenen rayiçlere göre veriliyor.

Peki, bu temsilciler nasıl seçiliyor?

Bunlar nasıl denetleniyor?

Buralar önemli…

Çünkü ciddi oranda bir dengesizlik var…

Bizim halkımız birbirine çok benzer. Tepki verecekleri olaylarda aynıdır. Tepki verme biçimleri de… En fazla yüzde 10 farklılık gösterirler…

O zaman Fenerbahçe, nasıl oluyor da taraftarı olan diğer takımlardan büyük fark ile önde?

Aklıma üç farklı seçenek geliyor:

Birincisi, Fenerbahçe seyircisi diğerlerinden açık ara daha eğitimsiz…

İkincisi, Fenerbahçe maçlarında daha fazla tepki gösterilecek hatalar oluyor…

Üçüncüsü, temsilciler adil davranmıyor…

Başkaca bir şık gelmiyor benim aklıma…

Bir şey iddia etmem mümkün değil ama işin daha fazla dikkat ile yapılması gerektiğini yazmam gerekiyor…

Ben değil rakamlar öyle söylüyor…

Nitekim Fenerbahçe kulübü, Beşiktaş- Fenerbahçe maçında aldığı cezadan sonra:

“Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun bu kararları, maçta görevli olan TFF temsilcilerinin raporlarından hareketle aldığı karinesiyle, söz konusu temsilcilerle ilgili yarın sabah savcılığa tarafımızdan suç duyurusunda bulunulacaktır." Dedi…

Bu da benim bildiğim bir ilk…

Sonucunu birlikte göreceğiz…

Sonuç ne olursa olsun, bu sistem derde deva olmamış!

“Parası ile değil mi? Veririz parasını, ederiz küfrümüzü”, gibi olmuş…

Aslında para kötü tezahüratı yapandan alınabilse, belki çözülürdü ama o da değil!

Yeni sezonda gözden geçirmek gerekiyor bence…