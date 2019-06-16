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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.06.2019 - 07:28, Son Güncelleme:

“Bunu atmayacaksan, neyi atacaksın?”

Ateş BAKAN
Ateş BAKAN
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Ateş BAKAN
Ateş BAKAN

Obradovic, Melih’e seslendi: “Bunu atmayacaksan, neyi atacaksın?”. Dikkat; Sokamazsan değil, atmazsan… Maçın bitmesine 4 dakika vardı…

Türkiye’nin en iyi şut atan oyuncularının başında gelen Fenerbahçe Beko kaptanı Melih Mahmutoğlu, son iki maçta 18 atışın tamamını kaçırmıştı…

O ana kadar da sadece 4 sayısı vardı. Boş bir şut daha kaçırdı.

Arkadaşları oyunu hazırladı, topu yine Melih’e verdi. Melih ise potaya bile bakmadan Muhammed Ali’ye çevirdi.

Süre azalmıştı, Ali el üstünden zorlama bir şut atmak zorunda kaldı.

O anda skor 69-65 Fenerbahçe Beko’nun lehineydi.

Obradovic ellerini iki kenara açtı ve Melih’e;

“Bunu atmayacaksan, neyi atacaksın?  Neden sahadasın? Bırak atmayı potaya bile bakmıyorsun! Sen bu takımın skorerisin! Sokamayabilirsin ama denemek zorundasın!” dedi…

Hepimiz Melih’i çıkartacağını sanırken o bizi şaşırttı ve Ali’yi oyundan aldı.

Efes hücumunda Moerman üç sayılık atışı soktu ve skor; 69-68 oldu…

Ve bundan sonra Melih Mahmutoğlu gösterisi başladı…

Üst üste üç kez top kullandı.

İki tane üçlük, bir de ikilik soktu…

Maçı kopardı!

Özgüven bu işin vazgeçilmezi…

Bazen oyuncu da oluyor, bazen de koçu veriyor…

Bir anda maçın kaderi değişiyor.

***

Anadolu Efes hızlı hücum yapıyor. Fenerbahçe defansı tam yerleşmeden Larkin ve Micic gibi iki tane üst düzey ve çok hızlı oyun kurucusu ile asist veya sayı buluyorlar.

Fenerbahçe ise ısrarla set hücumunu oynuyor. Bu maç, Kalinic’in sırtı dönük oyunlarına dayalıydı. Israrla oynadılar. Başarılı da oldular. Ancak İlk yarının sonunda Kalinic’in 4 faul alması işlerini zorlaştırtırdı. Çünkü Kalinic aynı zamanda Vesely’nin yokluğunda kimi zaman uzun oyuncu tutuyor, kimi zaman kısa oyuncuları savunuyordu. Bu işi de en iyi yapan oyuncuydu…

Çıktığında yerini sakatlıktan yeni çıkan Datome aldı. Özellikle zekası ile yerini doldurdu…

***

Seri 2-2 ye geldi…

Dört yapan şampiyon olacak…

Basketbol severler en az iki maç, en fazla dört maç daha izleyecekler…

“Bizler keyifle izlerken, özellikle bazı oyuncular bitti”…

Diyorum, ancak bitmiyorlar…

Efes’te, Micic, Larkin ve Dunston…

Fenerbahçe’de, Melli ve Kalinic insanüstü oynuyorlar. Her maç 30-35 dakika süre alıyorlar. Ve iki günde bir maç yapıyorlar…

Bize de “helal olsun”, demek düşüyor!

Kırmadan dökmeden, sahanın dışına bulaşmadan;

Devam!

İki tane üst düzey takımı, zevk ile izliyoruz!

Ateş BAKAN
Ateş BAKAN
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