Fenerbahçe, geçen yılın Avrupa Şampiyonu…

Bu yıl Bogdanovic ve Udoh gibi iki tane çok önemli oyuncusunu kaybetti…

Ancak Fenerbahçeliler daha sezon başında Belgrad’da oynanacak Final Four için hiç tereddüt etmeden, biletlerini aldılar…

Neden?

Koçları Obradovic’e güveniyorlar…

Takıma, organizasyona ve sisteme güveniyorlar…

Fenerbahçe, önce Türkiye liginde Darüşşafaka’ya yenildi, sonra evinde Olimpiakos’a yenildi…

Bugün Moskova’da CSKA ile oynadılar…

CSKA, tek yenilgi ile bu ligin lideri.

Açık ara en fazla bütçe ile oynayan takımı…

Sahasında 14 maçtır yenilmemiş bir takım…

Ancak Moskova’da tribünlere baktığımızda sarı lacivert çiçekler açmıştı…

Salonda ciddi sayıda Fenerbahçe taraftarı vardı…

Neden?

Güveniyorlar takımlarına…

Biliyorlar ki yenemeseler bile sonuna kadar oynayacaklar…

İşte güzel olan budur!

“İzleyin seveceksiniz”, dememin nedeni budur!

***

Bugün Thompson’a, “hoş geldin” diyorum!

6 tanesi hücum olmak üzere toplam 12 ribaunt aldı. Doğru pasları attı. Blok yaptı…

Yine Guduric’e, “hoş geldin” diyorum…

İstatistikleri çok önemli değil… Ben yeni bir Kalinic görüyorum… Aklı ile oynuyor… Ters eşleşmeyi görüyor ve pası atıyor… Bu Sırp oyuncular basketbolu aklı ve ruhu ile oynuyor…

***

Wanemaker’a da, “hoş geldin” demek lazım…

Onu da istatistikleri çok parlak değil… Ancak 37 dakika oyunda ve sorumluluğun elinde olduğunun farkında…

Önemlidir!

Gelmişti ama bir kez daha diyelim;

“Melli, sen de hoş geldin!”

Oyun sonuna kadar iyi değildi ama oyun sonunda bütün sorumluluğu aldı…

Son topta da, CSKA’yı bitirdi…

***

Ve Vesely;

Ne yaptın sen ya?

31 sayı attı, 38 dakika oynadı…

Sayıların anlatamayacağı bir enerji kattı…

Taraftar yapmış zaten besteyi, biz uzatmayalım;

“Jan Jan Vesely, Uçalım Vesely, Smacı basmadan duramıyorum…”

Bu gece uçtu…

***

Fenerbahçe Moskova’da 31 tane ribaunt almış…

Bunların 18 tanesi hücum ribaundu… Biliyor musunuz bu istatistik tek başına rakibi bitirir.

Düşünebiliyor musunuz savunma yapıyorsunuz, gayret ediyorsunuz, adamlar topu potaya sokamıyor ama hücum ribaundunu alıyor ve bir kez daha hücum ediyor…

Bu tam 18 kez olmuş…

Bitirir adamı!

Fenerbahçe bu akşam erken bitireceği maçı, biraz da düdükler nedeni ile uzatmada bitirdi!

Çok önemli bir galibiyet aldı…

Bu iş bitmedi, henüz yolun başındayız!

Bizi heyecan ve keyifli bir yolculuk bekliyor…

Yolun sonu Belgrad’da bitsin!

VATAN HAİNLERİ:

Fenerbahçeli Türk oyuncular Euroleagu maçları olduğu için, milli takıma katılamayacaklarını bildirdiler…

Çok bilenler ve fırsat bekleyenler, hep birlikte teşhisi koydular:

“Bunlar vatan haini!”

Basit bir şekilde düşündüğünüzde, Fenerbahçeli Türk oyuncular Euro ligde pek süre almıyorlar ve milli takıma gönderilseler, Fenerbahçe fazla bir zarar görmez gibi gözüküyor…

Ancak işin aslı öyle değil!

Bunu, vatan haini ilan edenler de biliyor…

Neden öyle değil?

Fenerbahçe basketbol takımı Dünya şampiyonası elemelerine gitmek için oyuncuların tamamına izin vermeye kalksa, kimle sahaya çıkar biliyor musunuz?

Yazayım: Wanamaker, Thompson, ve Nunnally…

Evet, hepsi toplam üç kişi ile sahaya çıkmak zorunda kalır…

Şimdi sağlıklı düşünün!

Melih Mahmutoğlu’nu Türk milli takımına gönderdiniz ama Sloukas’ı göndermediniz…

Olur mu?

Sloukos’a Yunanlılar, “vatan haini” demez mi?

Bizim vatanımız kıymetli, onların ki değersiz mi?

Melli ve Datome’ ye İtalyanlar ne der?

Hepsini bırakın, Vesely’i düşünün… Çek Cumhuriyeti takımının yarısı…

Ve “gelemiyorum” dedi…

Türk oyuncuları gönderip, Vesely’i göndermez isen, o oyuncuyu bir daha nasıl oynatamazsın!

Bu iş ilkeseldir.

Yapamazsan, bir daha o oyuncuların alın terini alamazsın!

***

Gelin size bambaşka bir örnek vereyim, konu daha iyi anlaşılsın…

İspanya elemelerde, bu yılın Avrupa şampiyonu Slovenya ile oynayacak.

Slovenya’nın en önemli iki oyuncusu kim?

Sanırım mutabıkız, Doncic ve Randolph…

Bu iki oyuncu da, Real Madrid’de oynuyor…

Şimdi Real Madrid bir karar alsa, “ben İspanyol tüm oyuncularımı milli takıma gönderiyorum ama Doncic ve Randolph’u, Slovenya milli takımına göndermiyorum” dese…

Nasıl olur?

Olur mu?

Yazayım;

Olmaz!

Böyle bir spor olmaz!

Bu çelişkiyi yaratanlar utansın!

Bir de araştırmadan ve bilmeden “ vatan haini” damgasını vuranlar!