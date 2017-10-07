Beyler; Biz bunu hak etmiyoruz!

Onlar bu işin figüranı…

Benim derdim, Türkiye’de Futbolu yönetenler ile… Hem de bu yıl falan değil 40 yıldır kim var ise onunla…

Bakın, bu millet bu sonucu hak etmiyor!

Bu ülke ne eğitim de, ne sağlıkta, ne sanayi de, ne sanat da, olması gereken seviyede değil…

Ama hiç biri, Futbol kadar rezil değil!

***

Siz, beceremediniz…

Siz, kim misiniz?

40 yıldır kim yönetiyor ise bu futbolu, O.

Diye yuvarlak bir cümle kurmayayım…

Sayayım;

Başta Demirören ve ondan önce bu futbolu yönettiğini sanan tüm federasyon başkanları,

Başta Fatih Terim ve ondan önce milli takımı çalıştıran tüm antrenörler,

Başta Aziz Yıldırım ve bir tek Altınordu kulüp başkanı hariç tüm kulüp başkanları,

Futbolu dizayn etmek isteyen tüm parlamenterler,

Gelmiş geçmiş tüm Spor Bakanları,

Net söylüyorum;

Beceremediniz!

Ve beceremezsiniz!

Derdiniz, kendiniz…

Bilimi uzak tuttukça beceremezsiniz!

***

Voleybol kadın milli takımımız Avrupa üçüncüsü olur, eleştiririz(!)

Basket takımımız, çeyrek final oynar, beğenmeyiz(!)

Bunlara gazetelerimizin arka sayfasında tek sütun veririz…

Bütçeleri 10 da biriniz değildir!

Salonlarını kendileri yaparlar!

Antrenörlerini kendileri yetiştirir, oyuncularını kendileri ürettiler…

Onlara sizin gibi Almanya’dan hazır lop oyuncu da gelmez…

Bize keyif verirler, biz ise onlara küçük bir alkış…

Ya siz?

Aynaya bakıp utanmıyor musunuz?

Onlara bakıp, biz ne yapıyoruz? Diye sormuyor musunuz?

Biliyorum; Sormuyorsunuz…

Bu ülke soracak bu soruyu size!

***

Bugün sözüm oynayan oyunculara değil!

Onlar piyon…

Tamamen yönetenlere;

Hepiniz acilen; Gidin!

Sizler bu ülkenin en kötü sektörüsünüz!

Tekstilden turizme, tarımdan hentbola, yüzmeden halk oyunlarına…

Yok ya, bir tane daha bu kadar emek verilip, ilgi duyulan, para harcanan ve hüsran olunan bir alan daha yok!

***

Yabancı hakem falan değil yabancı bir TFF başkanı lazım bize!

Kimsenin işine karışmayacağı bir başkan…

Mümkün mü?

Elbette, hayır!

Çünkü burada para var, şan var, şöhret var…

Bırakmazsınız kimselere…

Lütfen kimse, “Ahmet yerine Mehmet, Luce yerine Fatih olaydı” demesin…

Kimse bizi kandırmaya çalışmasın!

Yeteri kadar kandırıldık…

Silelim bütün bildiklerimizi…

Yapalım yeniden…

80 milyonluk ülke…

20 milyon genç nüfus…

Bütün şehirlerde halkın parası ile yapılan Dünya’nın en modern statları…

Spor programlarının, yüzde 90’nı,

Gazete sütunlarının, yüzde 80’ni,

Devletten sürekli para desteği,

Sonra Ahmet beceremedi, Mehmet gelsin!

Yalan!

Beceremediniz!

Cebinizi doldurdunuz!

Bilginiz, eğitiminiz yetmedi! Oturduğunu yeri hiç hak etmediniz!

Siz değil bu işi 40 yıldır kim yapıyor ise hiç biriniz hak etmedi!

Bu millet bunu hiç hak etmedi!

Kadın Voleybol takımımız Avrupa üçüncüsü olunca eleştiriyoruz;

Sizi ne yapalım biz?