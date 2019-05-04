Bence yılın takımı…
Sırası ile Arkas’ı, Halk Bank’ı ve Galatasaray’ı elediler;
Türkiye Kupasını kazandılar…
Ligi beşinci sırada bitirdiler.
Milli Piyango’yu 3-1 ile geçtiler.
Sonra Halk Bank’ı 2-0 ile elediler…
Finalde Arkas ile karşılaştılar…
İstanbul’da iki maçı aldıktan sonra İzmir de bize Arkas ile birlikte voleybol ziyafeti izlettirdiler.
Fenerbahçe’nin kazandığı iki maçta karar setinde, 3-2 bitmişti.
İzmir de ki ilk maçta tamamen dolu tribünlerin önünde, karar setinde bitti.
Fenerbahçe üç kez maç ve kupa servisi atmasına rağmen kazanamadı. Bu kez Arkas 3-2 yendi. Karar seti, 19-17 bitti.
Durum 2-1 olunca, psikolojik avantaj Arkas’ın eline geçti.
4.Maçı rahatlıkla 3-0 kazandılar ve durumu 2-2 ye getirdiler…
***
Son maçı kazanan şampiyon olacaktı.
Ulaş pasları ile Emre ve Oğuzhan blokları ile Ter Mat ve Hidalgo smaçları ve servisler ile maçı ve şampiyonluğu getirdiler.
Efeler Ligini kazandılar.
Sezonu çifte kupa ile kapadılar.
Bence, “Yılın Takımı” oldular.
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Eledikleri takımların tamamının bütçesi kendilerinden fazlaydı…
Sezona çok kötü başladılar.
Sezon içinde yapılan koç değişikliği, Polonyalı Mariusz Sordyl’in getirilmesi, ara transferde Kübalı Hidalgo Oliva’nın transfer edilmesi ile inanılmaz bir çıkışa geçtiler…
İki kupayı da alarak başarılarının tesadüf olmadığını kanıtladılar.
***
Bu takım aslında örnek bir model.
Fenerbahçe bünyesinde bütçesi en düşük olanı…
Rakipleri içinde de düşük bütçeli olanı…
Aslında bir alt yapı takımı… Alt yapıya nokta transferler yapılarak oluşturulmuş, “takım olma” kavramı her şeyin önünde tutulmuş bir takım…
Bu takımın kadrosunda tam 8 oyuncu Fenerbahçe alt yapısından yetişmiş durumda…
1.Oğulcan Yatgın: Pasör - 22 yaşında
Oğulcan Yatgın, voleybola 2010 yılında Fenerbahçe altyapısında başladı. Alt yaş kategorilerinde 60’tan fazla kez milli formayı giydi.
2.Bertuğ Öndeş: Pasör çaprazı -23 yaşında.
Spor hayatına Fenerbahçe altyapısında basketbol oynayarak adım attı. 14 yaşında kariyerini voleybolda sürdürme kararı alan Öndeş, Fenerbahçe altyapısında voleybola başladı.
3.Emre Batur: Orta oyuncu- 32 yaşında
17 yaşında 2005 yılında Fenerbahçe’ye katılan Batur, sarı-lacivertli formayla 7 yıl mücadele etti. 2018-19 sezonuyla birlikte Fenerbahçe’ye dönen Batur, 200 kez milli formayla sahaya çıktı.
4.Halil İbrahim Kurt: Orta oyuncu - 22 yaşında.
Voleybola 2010 yılında Fenerbahçe altyapısında adım attı. Gümüşhane Torul Gençlikspor ve Jeopark Kula Belediyespor’da kiralık oynadıktan sonra 2018-19 sezonunun başında Fenerbahçe A takımına katılan Kurt, alt yaş kategorilerinde de birçok kez milli takım forması giydi.
5.Oğuzhan Karasu: Orta oyuncu-19 yaşında.
Oğuzhan Karasu, voleybola 2006 yılında Fenerbahçe altyapısında adım attı. 2014-15 sezonunda çifte lisansla Kahramanmaraş Belediyespor forması giyen Karasu, Fenerbahçe formasıyla Türkiye Kupası ve Süper Kupa sevinci yaşadı.
- Ahmetcan Büyükgöz: Smaçör-19 yaşında
Ahmetcan Büyükgöz, voleybola 2011’de Fenerbahçe altyapısında başladı. 6 sene altyapıda oynadıktan sonra 2017’de A takıma çıkan Büyükgöz, alt yaş kategorilerinde de pek çok kez milli takım forması giydi.
7.Anıl Durgut: Smaçör- 22 yaşında
Voleybola 15 yaşında Fenerbahçe altyapısında adım attı. Çifte lisansla 2016-17 sezonunda Bornova Anadolu Lisesi Spor Kulübü’nde, 2017-18 sezonunda ise Eser Spor Kulübü’nde forma giyen Durgut, 2018-19 sezonunda ise çifte lisans hakkıyla hem Fenerbahçe hem de TKD Torul Gençlik forması giymeye devam ediyor.
- İzzet Ünver: Smaçör-27 yaşında.
Voleybola 2005 yılında Es Voleybol altyapısında başladı. 4 ay sonra Fenerbahçe altyapısına geçen Ünver, 2009’da A takıma çıktı. Çevregücü, Maliye Milli Piyango ve Beşiktaş’ta kiralık oynayan İzzet Ünver, 30 kez de çeşitli yaş kategorilerinde milli takım formasını taşıdı.
Alt yapıdan yetiştirdikleri en değerli oyuncularından Metin Toy’u da sezon başında İstanbul Büyükşehir Belediye’ye kaptırdılar.
Bu takıma ve bu model Türkiye’deki kulüplere örnek olmalı. Şampiyon olmak için “para” her şey değildir. Alt yapı her zaman imdada yetişir…
***
Simla Beyazıt ve İlker Dinçay bu takımın sessiz ve gizli kahramanları…
Her deplasmanda yanlarındaydılar. Takım dibe vurduğunda bile çözüm ürettiler. Tam zamanında koç değişikliğine gittiler. Nokta bir transfer ile takımı takviye ettiler…
Maddi olarak zor günler yaşayan Fenerbahçe yönetimini ikna ettiler…
“Bu iş bitti”, dendiği zamanlarda bile hiç yılmadılar.
İnançlarını ve desteklerini eksik etmediler.
Tebrik ediyorum…
Hem onları hem de Filenin Şövalyeleri’ni…
Hem de, İzmir’e renk katan, milli takımımıza voleybolcular yetiştiren Arkas’ı…
Bize voleybol ziyafeti yaşattılar…
***
Zor bir cumartesi günündeyim…
Fenerbahçeliler için nisan ve mayıs ayları çok zordur.
Sezonun sonu bu aylarda biter.
Fenerbahçe de katıldığı her dalda final oynar.
Önce Fenerbahçe Beko- Banvit basketbol maçına gittim. Maçın bitiminde hemen yan salonda Fenerbahçe-Galatasaray kadın basketbol maçı başlamak üzereydi. Bilet kalmamıştı.
Giremedim.
Aslında girmek de istemedim, salon zaten dolmuştu eve kaçarsam Erkek voleybol takımımızın şampiyonluk maçını da izleyebilecektim.
İyi ki öyle yapmışım…
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