Bekle bizi Belgrad!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Spor Arena
27.04.2018 - 08:09, Son Güncelleme:

Bekle bizi Belgrad!

Ateş BAKAN
Ateş BAKAN
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Ateş BAKAN
Ateş BAKAN

Yazıyorum ancak değeri anlaşılmıyor… Umarım olmaz ama bir gün bu keyfimiz bozulursa, o zaman anlaşılacak değeri!

Dördüncü kez üst üste, Final Four oynuyoruz…
Avrupa’nın en değerli kupasında, dört yıl üst üste son dört takım arasına kalıyoruz.
Önce Madrid, sonra Berlin, daha sonra İstanbul, şimdi Belgrad…
Çok ama çok değerlidir!
Sürdürüle bilinir bir başarının net ifadesidir!
Ülkemizde de pek yoktur!

***
Yaşadığımız günlerin değerini bilelim… Devamı için elimizden gelen tüm gayreti gösterelim!
Yaşamımızın keyfi oldular, teşekkürler edelim!
Önce her türlü zorluğa karşı diğer branşların bütçesinden fedakârlık etmeyen Aziz Başkan’a…
Sponsorumuz, Doğuş’a…
Eski sponsorumuz Ülker’e…
Obradovic’e, Maurizio Gherardini’ye,
Masör Erkan’a ve hepsine…
Bize güzel günler yaşatıyorlar, yapabileceğimizi gösteriyorlar,
Yaşadığımız her heyecan için;
Teşekkürler…

****
Geçen yıl şampiyon olmuştuk…
Bogdanovic ve Udoh gibi iki büyük yıldızımızı kaybetmiştik…
Yine acaba? Diye başladık…
Yeni transferler;
Jason Thompson’u, Marko Guduric’i, Wanamaker’ı pek sevmedik…
Ancak güvenimizi hiç yitirmedik…
Onların geleceğini biliyor ve bekliyorduk…
6 ay önce Final Four için biletlerimizi aldık…
Neden?
En başta koçumuz Obradovic’e, esas önemlisi kurulan sisteme güveniyorduk.
Mahcup olmadık…
Yarın olabiliriz… Kimsenin son dört takım içinde kalması garanti değil…
Yıllardır büyük yatırım yapan, Barcelona, Maccabi, Milan, kalamıyor…
Ancak yılmıyorlar…
Bizde kazanmadığımız zaman da sabır göstermesini öğrenmeliyiz…

***
Çok zorlu bir takımı yenerek geliyoruz…
“Bizim evimizde değil!” kaş kolları dağıtmışlardı…
Küfürlü tezahüratlarla takımı karşıladılar…
Seyircinin çılgın baskısı, hücum ribauntları ile baskıyı yedik…
İlk maçı kaybettik…
Bu noktada ne yapacağınız, serinin kaderini çizer…
Teslim mi olacaksınız, direnecek misiniz?
Dünya’nın En Güzel Takımı hiçbir maçında teslim olmamıştı…
Yine olmadı!
Kazandık!

****
Belgrat’ta rakibimiz, Zalgiris Kaunas olacak…
Onları Kaunas’ da izledim.
Yazamadım…
Bilin ki; Avrupa’nın basketbolu en fazla hisseden en fazla hak eden şehri…
Sabah kahvaltıda bize çay veren garson kız;
“İlk 3 periyot hakem bize çaldı ama 4. Periyot sizin yanınızdaydı. Pick and rol savunmasını iyi yapamadık” dedi…
Siz şehrin basketbol ile atan kalbini düşünün…
Sahada 15.000 genç gördüm…
Şehirde 3 gün de gördüğüm insan sayısı 2.000 değildi.
Siz şehrin durumunu tahmin edin…

***

Aynen bize benzeyen bir takımları var… Yıldızları yok takımları var.
Topu çok güzel paylaşan oyuncuları var!
Obradaovic’e çok benzeyen, onu ‘idol’ kabul eden koçları var…
Müthiş bir taraftarları var…
Belgrad’a çok yakışacaklar…
Özetle Belgrad’ da ilk maçımız çok zor…
Bize çok benzeyen, 19 yıldır bunu isteyen bir takıma karşı oynayacağız…
Bir şehre, bir ekole karşı oynayacağız!
İşimiz çok zor!
Daha iyi, daha güçlü ve sapsarı olmalıyız!
Olacağız!
Seviyoruz onları ve “Sevdik seni her şeyden çok”, diye bağırmak için Belgrad’ı bekliyoruz!

Ateş BAKAN
Ateş BAKAN
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