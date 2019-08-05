Alınlarından öpüyorum!
Beş ay önce genç ve yıldız takımlarımızın tüm programları inceledim.
Volos’da karar kıldım.
Hem deniz kenarında, hem Yunanistan da, hem de yakından takip ettiğim çok iyi bir yaş gurubumuz oynayacaktı…
Gittiğime değecek bir mücadele vereceklerine inanıyordum. Onları Kocaeli’nde yapılan 14 yaş altı Türkiye Şampiyonasından bu yana izliyordum.
“Temmuz ayının sonunda Volos’a, Avrupa 18 yaş altı Avrupa Basketbol Şampiyonası izlemeye gideceğim” diye, aileme programımı ilettim…
Olmadı, gidemedim…
Gurup maçları başladı. Ben tüm basketbol severler gibi Youtube kanalı ile izliyorum maçları…
Beklediğim gibi İngiltere ve Almanya’yı yendiler, Sırbistan ile oynadıkları liderlik müsabakasını kaybettiler…
Gruptan ikinci olarak çıktılar. İtalya’yı rahat geçtiler…
Karşılarına benim izlediğim en güçlü takım olan yenilgisiz Fransa çıktı. Tamamına yakını siyahi, atletik ve fizikli oyunculardan kurulu bir takımdı. Maçı sürekli önde götürdüler. Ben, “bu maç dönmez artık”, diye düşünüyordum… Ancak çocuklar bırakmadı maçı… Müthiş bir direnç gösterdiler. Çok sert bir maç oldu. Son 1 dakikada öne geçtiler ve o maçı kazandılar.
O maç sonunu ve sevincimizin videosunu izlemenizi öneririm… Gözyaşlarınızı tutamazsınız.
İşte o anda, “ben niye buradayım?” Diye sordum kendime… O çocukların yanında olmalıydım. Valizimi hazırladım… “En azından yarı final ve final maçlarını izlerim”, diye düşündüm…
Yine gidemedim…
Bilgisayarın başında izledim… Telefonumu televizyonuma yansıttım. Arada kesildi. Cep telefonumdan izledim. İzleyebilmek için mücadelelere verdim… Onlar için her şey değerdi…
Kusuruma bakmasınlar gelemedim…
Kusurumuza bakmasınlar, yarı final oynayana kadar bir alt yazı bile geçilmedi.
Kusurumuza bakmasınlar, küçük bir haber bile olamadılar.
Olsun, onlar buna alıştı…
Avrupa ikincisi oldular ve geliyorlar…
İspanya’ya karşı son çeyrekte kaybettiler maçı…
Geri pası veremeyen hakem de yardımcı oldu onlara…
Olsun!
Biliyorum, şampiyon olmadıkları için yazılmayacaklar…
Ben yazayım size bu aslan yüreklileri…
Onları yetiştiren kulüp ve hocalarını tanıtayım…
Dikkatli bakarsanız, Bandırma Teksüt ve Anadolu Efes kulüplerinin ağırlığını göreceksiniz…
Ben de bu çocukları yetiştiren tüm kulüplere teşekkürler ediyorum…
Teşekkürler, bu çocuklara emek veren anne ve babalar…
Teşekkürler pes etmeyen gençler…
İşte bu Teksüt Bandırma takımından; Alperen Şengün en değerli beş oyuncu arasına girdi.
Gençlerimiz, ikincilik kürsüsünde kocaman bayrağımızı göğüslerinde taşıdılar.
Ben yine çok gurur duydum gençlerimizle…
Sizler de duyun!
Şampiyon gibi alkışlayın!
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