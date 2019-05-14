Alınacak dersler var!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Yazıları Yazarlar YazılarıAlınacak dersler var!
GeriYazarlar Alınacak dersler var!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Spor Arena
14.05.2019 - 13:37, Son Güncelleme:

Alınacak dersler var!

Ateş BAKAN
Ateş BAKAN
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ateş BAKAN
Ateş BAKAN

 Alınacak dersler var, sorulacak sorular…

Türkiye Basketbol Federasyonu iki yıldır ‘Basketbol Gençler Ligi’ adı altında bir organizasyon yapıyor.

Euro Lig benzeri bir formatta oynuyorlar.

20 yaş altı gençlerden oluşan ve özenle seçilen 19 takım, sezon boyunca yaklaşık 40 maç oynuyor.

İlk sekiz içinde bitiren takımlar play-off oynuyorlar…

Kazanan takımlar ise dörtlü final…

Bu hafta sonu dörtlü final oynandı.

Finale, Banvit, Anadolu Efes, Fenerbahçe ve Karşıyaka kalmıştı…

Aynı sıra ile sezonu tamamladılar… 

****

Yazmak istediğim ana konu bu değil ama vurgulamam gerekiyor, Banvit şampiyon oldu.

Hani şu yeni Brezilyalı patronlarının aldığı karar ile basketbola yatırımını durdukları Banvit, Türkiye Genler Ligi Şampiyonu oldu.

Konu ile ilgileneneler için sürpriz değil. Ancak trajikomik bir olay… Ülkenin basketboldaki ana kaynaklarından bir tanesi, Brezilyalı bir patronun aldığı karar ile faaliyetlerini durduruyor.

Bizler de izliyoruz…

Ülke olarak, seyirci kalmamalıyız, ”dur” demeliyiz!

Bu basketbol pınarına sahip çıkmalıyız! 

*** 

Sıralama önemli elbet ancak yapılan organizasyonun yanında önemini yitiriyor.

Biraz önce anlattığım ligin masrafları, Basketbol Federasyonu tarafından karşılanıyor. Geçen yıl 1999 doğumlu gençler bu ligde son genç maçlarını oyandılar. 59 çocuktan 39 tanesi bu yıl liglerde yer aldı.

Hani “alt yapı, alt yapı”, diyoruz ya...

Bu iş ‘demek’ ile olmuyor.

Gözümüzün önünde müthiş bir örnek…

‘Basketbol kurultayı’ veya ‘basketbol şöleni’ gibi geçen bir hafta sonu yaşattılar. Tüm eski basketbolcular, hocalar, yöneticiler oradaydı.

Televizyon iki gün boyunca tüm turnuvayı naklen verdi.

Gençler göz önündeydi. Fark edildiler, değer verildi…

Binlerce çocuk önümüzdeki yıl orada olabilmeyi arzu edecek. Çalışacak… 

***

Sözlerim şimdi Futbol Federasyonuna;

Ve futbol medyamıza…

İşte size bir örnek... Hem de gözümüzün önünde…

Önce 20 yaş altı için böyle bir organizasyonu hayal edin.

Sonra daha alt yaş guruplarına doğru inin.

Örneğin en iyi 17 yaş altı takımlarının sezon boyunca oynadıkları bir lig, sonra en iyilerinin katıldığı dörtlü veya sekizli bir final hayal edin.

Futbol ile ilgili tüm yetkin kişilerin toplandığı, televizyonların naklen verdiği bir turnuva…

Spor yorumcularının yazdıkları, konuştukları bir turnuva…

Orada oynayan gençlerin yerine koyun kendinizi…

Ve orada olmak isteyen binlerce çocuğumuzu hayal edin…

Her yaş grubunun bir başka ilde düzenlendiğini düşünün…

Sonra oluşacak müthiş köprüden, A takımına gidecek yüzlerce gencimizi hayal edin…

Ülke olarak, 10 santimlik ‘ofsaytı’ değil 14-15 yaşındaki genç çocuklarımızı konuşmaya başladığımızı hayal edin…

Sezon sonlarında, “yabancı sayısı kaç olsun?” sorusunu değil “hangi çocuğun geleceğin yıldızı”, olacağını konuştuğumuzu düşünün…

Hayali bile güzel geldi bana…

 

Ateş BAKAN
Ateş BAKAN
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer sporlar

Sıradaki Haber

Süper Lig 32. hafta güncel puan durumu

Galatasaray Başakşehir biletleri ne zaman satışa çıkacak? İşte fiyatlar!

Samsunspor Sakaryaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Manisa BBSK Tuzlaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?