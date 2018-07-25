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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
25.07.2018 - 14:24, Son Güncelleme:

Ali Koç Başkan, Fenerbahçe Şampiyon(!)

Ateş BAKAN
Ateş BAKAN
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Ateş BAKAN
Ateş BAKAN

“Ali Koç Başkan Fenerbahçe Şampiyon”, diyorlardı…

Sanırım bu sloganı Ali Koç da pek sevmiyordu…

Başkan olduktan 50 gün sonra vahim durumu ve felsefesini anlattı…

Anladığım:

Ali Koç başkan olduğunda Fenerbahçe şampiyon olmayacak!

Belki şampiyon olur ama net olan şu ki:

Fenerbahçe’nin en önemli hedefi “bu yıl şampiyon olmak”, olmayacak…

Biraz daha açayım net anlaşılsın:

“Ne olursa olsun, ben bu yıl şampiyon olayım”, olmayacak!

Başkan da bunu net olarak anlatıyor…

Aslında hedefi hiçbir zaman “yaşanan yıl” olmayacak…

Gerçeği bilmek ve kabullenmek zorundayız!

Durum bu.

***

Ali Koç vahim mali durumu tüm şeffaflığı ile anlattı…

“Yıldız transferi falan beklemeyin, en büyük transferimiz felsefe değişikliği”, dedi

Teknoloji kullanımını, öz kaynaktan futbolcu yetiştirilmesini, scouting ekiplerini, taraftardan beklentilerini anlattı…

Türkiye’nin gururu Altınordu ile yapılan işbirliğinden somut örnekler verdi…

“Benden bekleyeceğiniz tek yatırım ‘alt yapı’ olsun”, dedi…

Bizim ülkede uzun dönemli program yapanlar, kötü olan gerçeği anlatanlar, pek sevilmez… “İyi” olsun, varsın yalan olsun isterler…

Büyük bölümümüz sevmedi…

*** 

Elbette sevenler, sevmeyenler, diye sayamadım…

Umarım yanılıyorumdur…

Ben yazımı, sevmeyenler için yazıyorum:

“Şampiyonluk,  ne olacak?” Dedik…

Çok vahim olan mali tabloyu tüm şeffaflığı ile anlattı…

“Transferler ne olacak?” Dedik.

Adamı duymadık bile gerçeği görmek istemedik…

Rakip taraftarın büyük bölümü ise sevindi…

“Hani zengindi Ali Koç? Yıldızları alır getirirdi… Oh be rahatladık”, dedi…

Aslında üzülmeliler…

Kasasında para olmadan bu günü rahatlatanlar, yarını karartırlar…

Olmayan parası ile kendi şanını yükseltenler, geleceği ipotek altına alırlar…

Uzun dönemli bakanlar ise kazanırlar…

Ben yeni felsefeyi de, şeffaflığı da ayakta alkışlıyorum…

***

Galatasaray taraftarının büyük bölümü, Ünal Aysal için yanar tutuşur…

“Tekrar gelse de, şaşalı dönemleri yaşasak”, der durur…

Didier Drogba’yı,  Wesley Sneijder’ı hatırlar, şampiyonlukları hatırlar…

42 futbolcuya ödenen 110 milyon Euro bonservis bedelini, maaşlara yapılan dev dolar kurlu artışları… Kulübün hala belini büken iş yapmayan oyuncularla yapılan uzun dönemli kontratları, hatırlamaz…

O dönem kasada olmayan para ile yapılan borç nedeniyle, Riva arazisi satılır…

Ünal Aysal alkış alır… Satan başkan ise yuhalanır!

Bilmezler ki, Ünal Aysal kasa dolana kadar bir daha gelmez!

Ülkemizin vazgeçilmez kaderidir bu…

***

Düz bakarız… Detaya girmeyiz… Başımız ağrısın hiç istemeyiz!

Siyasi tarihimizde de örnekleri çoktur…

İsim vermeyeceğim, siyasete girmeyeceğim…

Ayağını yorganına göre uzatan, dönemini sıfır borç, hatta kasasında para ile kapayan, halkına bol keseden para dağıtmayan, geleceğe yönelik sanayi yatırımları, ulaşım yatırımları yapan liderler, iyi anılmazlar…

Yokluğun simgesi gibi görülürler…

O liderden sonra gelip var olan para ile saltanat yaşatan, hatta ülkeyi borca sokanlar ise hala çok büyüktürler…

Biz meseleye böyle baktıkça da, kaderimiz değişmeyecektir!

***

Ali Koç ve ekibinin, “Tam zamanı şimdi” sloganı aslında tam ifade edemiyor gerçeği…

Aslı:

“Bugün olmazsa, bir daha hiç olamayacak”, olmalıydı…

Yumuşak ifade ettiler gerçeği…

Aynı durum Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor için de geçerli…

Borç sarmalı çınarlarımızı, satılmaya doğru hızla götürüyor…

İlahi bir güç de, kulüpleri buraya doğru itiyor…

“Dur” diyemezsek;

Çınarlarımızın sahipleri, Çinliler veya Katarlılar olabilir…

Benzer durumu Beşiktaş yaşadı ve toparlanma sürecine girdi…

Fenerbahçe için de bence, Ali Koç son şanstır…

***

“Gidişe dur” diyebilmek için:

  • Ben ekonomist değilim taraftarım, transfer isterim…

         Bana genç değil, yıldız lazım! Demeyeceğiz!

  • 50 liralık maç bileti alırım, kızarsa kafam çakarım küfrü, 50 milyon liralık sahayı kapatırım… Demeyeceğiz…
  • Hatta kafam kızmazsa bile keyiflenince de, rakibime söverim gönlümce eğlenirim… Demeyeceğiz…
  • Ya da diyenlere, “taraftar”, demeyeceğiz!

Durum budur!

Fazla uzatmaya gerek yok!

Ya uzun soluklu emek harcanarak yürünecek yolu, birlikte yürüyeceğiz…

Ya da bu felsefeye inananlar,  yürüyecekler…

Yürüyenler kazanırsa, Türkiye’de futbol kurtulacak…

Yol ayrımında ayrılıp sövenler kazanırsa, çınarların sahipleri Çinliler olacak!

Ateş BAKAN
Ateş BAKAN
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