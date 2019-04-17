Ajax yeniden doğarken, Banvit kapanıyor...
Ateş BAKAN yazdı...
Ajax denilince benim aklıma “total futbol” gelir, Johan Cruyff gelir, alt yapı gelir, üretim gelir…
Johan Cruyff, Frank Rijkaard, Edwin van der Sar, Dennis Bergkamp, Patrick Kluivert, Marco van Basten, Wesley Sneijder, Rafael van der Vaart gibi yüzlerce futbolcuyu yetiştiren kulüp gelir.
Giderek köle ticaretine benzeyen futbol dünyasında, benim umut ışığımdır…
Parası az olanların ilham kaynağıdır!
Gücün karşısında emeğin temsilcisidir!
***
Gençlik yıllarıma renk katan Ajax, önce Real Madrid’i eledi.
Şimdi de favori gösterilen, Cristiano Ronaldo’yu 100 milyon Euro’ya transfer ederek sükse yapan Juventus’u…
Para ile alınan herhangi bir şey ile nasıl sükse yapıldığını hiç anlamamışımdır ama durum budur…
Hem de bunu 19 yaşındaki kaptanıyla, ağırlıklı olarak kendi bünyesinden yetiştirdiği oyuncularla yaptı.
Yeniden doğdu Ajax…
Ben ve benim gibi düşünenlerin umut ışığı oldu…
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Ajax yeniden doğarken, Banvit’in artık basketbola yatırım yapmayacağını öğrendim...
Yeni Brezilyalı sahipleri, basketbol yatırımını durdurma kararı almışlar.
Patronlar, kendi açılarından haklıdırlar.
Onlar, bilançodaki kar zarar kalemine bakarlar…
Bizler onların iki dudağından çıkacak karara nasıl bakarız?
Mesele budur!
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Bizler ise başka şeylere bakmak zorundayız.
İzin vermemeliyiz!
Neden mi?
Banvit nedir biliyor musunuz?
Basketbolun Altınordu’sudur!
Alt yapı milli takımlarımıza en fazla oyuncu veren kulüptür.
Dünya Kupasına gitme hakkını elde eden A Milli takımımızın temel taşlarından biridir.
140 bin nüfuslu ilçede sürekli kapalı gişe oynayan bir kulüptür.
Bandırma’yı basketbol kasabası yapan bir kulüptür.
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Geçmiş yıllarda spor bakanımıza bir çağrıda bulunmuştum, yineleyeyim…
Sayın Bakanımıza naçizane tavsiyem;
Basketbolu geliştirmek mi istiyorsunuz; Banvit kulübünü inceletin…
Futbolu geliştirmek mi istiyorsunuz; Altınordu kulübünü mercek altına alın…
Gençlerimize yön vermek isteyen tüm kurumlara tavsiyemde şudur ki;
Spora yönelen gençten zarar gelmez!
Terörist çıkmaz!
Serseri çıkmaz!
Uyuşturucu bağımlısı çıkmaz!
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İşte şimdi böylesi bir kulüp, gözümüzün önünde kapanıyor.
Kapanırsa; yetiştirdikleri elit basketbolcular hemen kapışılır.
Alt yapıdaki birçok yıldız adayı da, kendilerine kulüp bulurlar.
Ancak, ne olur biliyor musunuz?
Basketbolun ana pınarlarından biri kurur.
Tolga Geçimleri bizler fark edemeyiz.
Onlar öğretmen olurlar, mühendis olurlar, belki de terörist olurlar, biz farkına bile varamayız…
Onları izleyen, heves eden binlerce gencimiz, hedefsiz kalır!
Banvit yöneticileri gibi bu işe sevdalı insanlar ise bir daha hiç ortaya çıkmazlar.
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Banvit basketbol kapanmamalı!
Bu iş bu kadar basit olmamalı!
Kapanmayı bırakın;
Yeni Banvitlerin olabilmesi için devletin, belediyelerin ve federasyonların desteği olmalı!
Ne olursa olsun Banvit kapanmamalı!
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