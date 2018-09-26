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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
26.09.2018 - 09:31, Son Güncelleme:

1 dakika susalım arkadaşlar!

Ateş BAKAN
Ateş BAKAN
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Ateş BAKAN
Ateş BAKAN

“Cocu gitsin, Ahmet efendi gelsin!”

----- Olur. Başka arzunuz?

“Comolli de transferi beceremedi. O da gitsin.”

----- Tamamdır. Daha başka?

Bu takımla bu iş olmaz, atalım bunları… Yenileri gelsin…

-----Olur, paşam… Ancak bir ricam olacak, bu ayki ödemlerin binde birini sizden alabilir miyiz?

Şaka yaptım… Sadece ‘o gitsin bu gelsin’, dediklerini bir kâğıda yaz. Üç ay sonra bize okuyabilir misin?

***

Balık hafızalıdır bizim ülkemiz…

En kolay şeydir, “onu atalım bunu alalım”, demek… “Falancadan futbolcu olmaz” demek de çok kolaydır…

Hemen unuturuz…

Kimin neyi söylediğini hiç hatırlamayız… Bizler hatırlamadıkça, en radikalini söyleyen, en fazla okunan olur…

Okunanlar da 1 gün de unutulur…

Tıpkı 3 Temmuz da oluğu gibi…

***

Aykut hocaya tam bir yıl boyunca sorduk;

“Valbuena nasıl ilk 11 de oynamaz?”, dedik…

Oradan başladık, hocanın yıldız oyucuları sevmediği sonucuna vardık… Alex’e kadar gidip, karakterine varan analizler yaptık…

“dikine oynatmıyor”, dedik…

“Fenerbahçe savunma yapmaz, yaptırır”, dedik…

Fenerbahçe 78 golle, en fazla gol atan takım olarak bitirdi ligi…

Valbuena, hamle oyuncusu olarak, hayatının skor katkısını yaptı…

Yerine ilk 11 de başlayan Aatıf ile her maç kazanıldı…

Ancak biz hiç ders almadık…

Çark etmemiz de, çok kolay…

Şimdi:

“Valbuena’yı Aykut hoca, oynatmamıştı. Cocu da oynatmıyor. O zaman Valbuena da bir aynaya bakmalı, hata bende mi? Diye sormalı,” diyoruz…

Evet doğru!

Valbuena aynaya bakmalı!

Ancak arkadaşım; Bir de sen bakmalısın aynaya!

Geçen yıl, “Kadroyu yazarken, önce Valbuena’yı yazarım, sonra yanına kadro kurarım”, diyerek geçirdin koca sezonu!

Gözünü seveyim, sen de bir bak aynaya!

***

Hasan Ali için yazılıp söylenenleri veya en kötüsü, çalınan ıslıkları yazmıyorum…

O sahada veriyor, cevabını…

Şimdi dikkat!

Ağız birliği etmişçesine bir söylem var…

“Jailson’u çok mu aramışlar? Onun gibi Spor Toto Birinci Liginde bile 10 tane oyuncu var(!)”

------ Yapma be güzel kardeşim… Bir tanesinin ismini ver de, Milli takımda oynatalım… Mehmet Topal’ı da ölmekten kurtaralım”

İsim alamazsınız…

Çünkü yoktur… İnceleme falan da yapılmamıştır… Lafın kendisi havalı ama içi boştur!

****

Fenerbahçe kurduğu yeni, genç ve mütevazi kadrosu ile bu ligin favorisi değildir!

İddia oranlarına bakarsanız, zaten üzücü gerçeği görürsünüz…

Ali Koç da şampiyonluk sözü vermedi…

“Geleceğin takımını kuracağım, kendi alt yapısından oyuncular yetiştiren, genç oyucular transfer edip bunlara değer kazandıran, kendi ayakları üzerinde durabilen bir kulüp yapacağım”, dedi…

‘Bugün’ birinci önceliğim değil, ‘takımın geleceği’ birinci önceliğim olacak”, dedi…

“Bunu yapabilmek için bir model kuracağım”, dedi ve kurdu…

Modele göre futbol takımı ile ilgili teknik karaları, Phillip Cocu veriyor… Cocu ile ilgili kararı ise Sportif Direktör Damien Comolli, Comolli ile ilgili kararı ise yönetim kurulu veriyor…

Yönetim kurulu ile ilgili kararı ise bizler, kongre veriyor…

Olay çok net…

***

Daha dün seçtik adamı…

Hem de büyük bir üstünlükle seçtik…

Söylemlerini de duyduk…

O zaman bırakalım da onlar versin kararını…

1 dakika susalım ve versinler kararlarını…

Yanlış seçim yapmış olabilirler, ancak onlar birlikte yaşıyorlar, sabah akşam bu ve kulübün genel durumunu düşünüyorlar… Bizden daha iyi bilirler… Kutucuklar içindeki isimleri değiştirebilirler… Yeter ki anlattıkları felsefeden vazgeçmesinler!

***

Hiçbir takımın yeniden kurulması kolay olmadı…

Mali olarak çok zor duruma düşen takımlar bir anda şampiyon olmadı… Merdivenler teker teker çıkıldı… İsterseniz ben uzun uzun anlatmayayım…

Siz Hüseyin Özkök’ün Borussia Dortmund için yazdığı, “iflastan sıfır borca: Bir yeniden doğuş hikâyesini” okuyun…

Hikâyeye ilişkin tek bir şey söylemek istiyorum… Kulüp battığında da, yıllarca şampiyon olamadığında da, taraftarı hiç yalnız bırakmadı. Onca başarısız geçen yıla rağmen seyirci ortalaması, 72 binin altına hiç düşmedi…

***

Ali Bey de bunu istiyor bizden…

Uzun dönemli zor bir yolu gösteriyor…

Ben sabır ile yürüyeceğim…

Şampiyon olamadığında değil, bize anlattığı çizgiden saptığını görürsem, ilk ben eleştireceğim!

Anlattığı ilkeleri değil popülizmi seçerse, eleştireceğim…

Alt yapıya yatırım yapmazsa, eleştireceğim…

Geleceği değil günü kurtarmaya çalışıp, kulübü borca sokarsa, eleştireceğim!

Bu yılı kurtarmak için, yaşlı bir yıldıza tüm dengeleri alt üst eden bir para verirse, eleştireceğim…

Anladığınız gibi, bir süre yollarımız ayrılacak birçoğunuzla…

Tekrar hep birlikte olabilmek dileğiyle…

Ateş BAKAN
Ateş BAKAN
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