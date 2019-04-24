1 adım kaldı
Ateş BAKAN yazdı...
Final Four'a gitmeye bir adım kaldı!
Avrupa’nın en değerli finaline, beşinci kez üst üste gideceğiz…
Bunun adı istikrardır!
Bunu adı devamlılıktır’
Bunun adı, bizim ülkede hiç olmayanı yapmaktır.
***
15.000 yeşil formalı Zalgiris taraftarını gördünüz mü?
İnanın Dünya’nın en mükemmel taraftarı…
Basketbolu, benim gibi yazanlardan daha iyi biliyorlar.
Hep birlikte ıslık çalıyor, hep birlikte nefes alıyorlar.
Ne zaman neyi yapacaklarını çok iyi biliyorlar.
Hiç uzun uzun şarkılar söylemiyorlar, hakemleri inanılmaz etkiliyorlar.
Hakemler pozitif ayrımcılık yaptı ise bu nedenledir…
İlkyarı birkaç tane faulü görmedilerse, bu nedenledir.
Sinan’a son saniyede teknik faul çalıyorlarsa, o nedenledir…
Diye, umuyorum…
***
Bugün sokamadık.
Ligin en iyi üç sayı atan takımıyız. Bugün yüzde 29 ile attık.
Girmedi, atamadık…
Ancak bu takım, çok Güzel bir Takım…
Sokamıyorsak, “yemememiz lazım”, dedik…
-----Yemedik.
İkinci devre yine, 23 sayı yedik.
“Yine” diyorum, kendi sahamızda oynadığımız ilk maçta da toplam 43 sayı yemiştik…
Yıldız kız maçı gibi…
‘Atamamak’ olabilecek bir şeydir. Gün gelir sokamazsın…
Pes etmez isen, çareler tükenmez.
Hele koçun Obradovic ise…
15 top kaybı yaptırdık, 13 top çaldık.
Kazanmamın bir yolunu bulduk…
***
Sloukas, faul problemine girdi. Sinan ‘bana bırak’, dedi.
Süre aldı, savunma yaptı, topu çaldı.
Oyunun sonunda, “sen oyunu kur, savunmayı ben yaparım”, dedi…
Melih, takımın şutları girmeyince oyuna girdi, iki tane üçlük attı.
Bu kısır günümüzde, 100 de 100 ile oynadı.
Vesely uzun süredir formsuz. Topu potaya sokmaya değil faul almaya gidiyor.
Oyunun ikinci bölümünde kendine geldi…
Umarım kaldığı yerden devam eder.
Guduric’in eline kalmıştık. Önceleri sıranın kendinde olduğunu fark etmedi. Sonra maçın oyuncusu oldu.
Takımı uyandıran cesur yüreğimiz, Kalinic’di.
Sakatlığının hemen geçeceğini umuyorum.
Datome ise bence maçın kahramanıydı.
34 dakika oynadı. 7 ribaunt aldı. 4 tane top çaldı.
***
“Bir adım kaldı”, dedim ama çok zor bir adım…
Bu Zalgiris taraftarı ve bu takım, seriyi kesinlikle bırakmaz!
Pes etmez!
Zor olacak!
Ancak mutlak olacak!
Güzel Takım orada bitirir bu işi.
Olmadı, bizler Ataşehir’ de bitiririz…
Perşembe günü “sarıları giyin”, televizyonun karşısına geçin!
Ya da bu akşam üstünüzde hangi kıyafet var ise, siz en iyisi tekrar onu giyin!
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