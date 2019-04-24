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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
24.04.2019 - 11:30, Son Güncelleme:

1 adım kaldı

Ateş BAKAN
Ateş BAKAN
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Ateş BAKAN
Ateş BAKAN

Ateş BAKAN yazdı...

Final Four'a gitmeye bir adım kaldı!

Avrupa’nın en değerli finaline, beşinci kez üst üste gideceğiz…

Bunun adı istikrardır!

Bunu adı devamlılıktır’

Bunun adı, bizim ülkede hiç olmayanı yapmaktır.

 

***

15.000 yeşil formalı Zalgiris taraftarını gördünüz mü?

İnanın Dünya’nın en mükemmel taraftarı…

Basketbolu, benim gibi yazanlardan daha iyi biliyorlar.

Hep birlikte ıslık çalıyor, hep birlikte nefes alıyorlar.

Ne zaman neyi yapacaklarını çok iyi biliyorlar.

Hiç uzun uzun şarkılar söylemiyorlar, hakemleri inanılmaz etkiliyorlar.

Hakemler pozitif ayrımcılık yaptı ise bu nedenledir…

İlkyarı birkaç tane faulü görmedilerse, bu nedenledir.

Sinan’a son saniyede teknik faul çalıyorlarsa, o nedenledir…

Diye, umuyorum…

 

***

Bugün sokamadık.

Ligin en iyi üç sayı atan takımıyız. Bugün yüzde 29 ile attık.

Girmedi, atamadık…

Ancak bu takım, çok Güzel bir Takım…

Sokamıyorsak, “yemememiz lazım”, dedik…

-----Yemedik.

İkinci devre yine, 23 sayı yedik.

“Yine” diyorum, kendi sahamızda oynadığımız ilk maçta da toplam 43 sayı yemiştik…

Yıldız kız maçı gibi…

‘Atamamak’ olabilecek bir şeydir. Gün gelir sokamazsın…

Pes etmez isen, çareler tükenmez.

Hele koçun Obradovic ise…

15 top kaybı yaptırdık, 13 top çaldık.

Kazanmamın bir yolunu bulduk…

 

***

Sloukas, faul problemine girdi. Sinan ‘bana bırak’, dedi.

Süre aldı, savunma yaptı, topu çaldı.

Oyunun sonunda, “sen oyunu kur, savunmayı ben yaparım”, dedi…

Melih, takımın şutları girmeyince oyuna girdi, iki tane üçlük attı.

Bu kısır günümüzde, 100 de 100 ile oynadı.

Vesely uzun süredir formsuz. Topu potaya sokmaya değil faul almaya gidiyor.

Oyunun ikinci bölümünde kendine geldi…

Umarım kaldığı yerden devam eder.

Guduric’in eline kalmıştık. Önceleri sıranın kendinde olduğunu fark etmedi. Sonra maçın oyuncusu oldu.

Takımı uyandıran cesur yüreğimiz, Kalinic’di.

Sakatlığının hemen geçeceğini umuyorum.

Datome ise bence maçın kahramanıydı.

34 dakika oynadı. 7 ribaunt aldı. 4 tane top çaldı.

 

 

***

“Bir adım kaldı”, dedim ama çok zor bir adım…

Bu Zalgiris taraftarı ve bu takım, seriyi kesinlikle bırakmaz!

Pes etmez!

Zor olacak!

Ancak mutlak olacak!

Güzel Takım orada bitirir bu işi.

Olmadı, bizler Ataşehir’ de bitiririz…

Perşembe günü “sarıları giyin”, televizyonun karşısına geçin!

Ya da bu akşam üstünüzde hangi kıyafet var ise, siz en iyisi tekrar onu giyin!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ateş BAKAN
Ateş BAKAN
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