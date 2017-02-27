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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler>Yazarlar>Arif DİZDAROĞLU>Susiç baharı
Arif Dizdaroğlu

Susiç baharı

Aytemiz Alanyaspor’da teknik yönetim değişimiyle birlikte başarılı sonuçlarda gelmeye başladı. 3 maçta 7 puan kazanıldı, yenilen gol sayısı ise sadece 1. 

Hürriyet Haber
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Arif Dizdaroğlu

Arif Dizdaroğlu

Sezon başından beri takımın en önemli sorunu savunma futbolundaki yanlışlardı. Bu hatalar ne yazık ki, “Ligin en çok gol yiyen takımı” unvanını getirdi.
Devre arası transferleri ve Susiç’le takım olma yolunda önemli mesafe kaydedildi. Artık daha dengeli bir Alanyaspor izliyoruz.

***

Oynanan futbol, kazanılan puanlar oyuncuların özgüvenini de yükseltti.
Geleceğe daha umutla bakmamızı sağlayan değişime bir bakalım.
Haydar ve Zlamal’la kalede sorun yok.
Omeruo–Tzavellas iyi bir ikili oldu. Alternatifleri de Lazic.
Sağda Gassama, solda N’Sakala hem savunmada hem de hücumda çok etkili. Bu ikiliye Berkan’ı ve sakatlık öncesi etkili oyununu izlediğimiz Cenk Ahmet’i de eklemek lazım.
Orta sahada müthiş bir zenginlik var: Efecan, Emre Nefiz, Isaac Sackey, Asissati, Landel, Candeias ve sakatlıktan yeni çıkan Guerrier forma kapma savaşında.
Takımın iki süperi, 10 numara Emre Akbaba ve uyum aşaması sonrası artık “Tam bir Alanyalı olan Vagner Love” çok formda.
Plet ve Fernandes forvete önemli güç kattı.

***

Turuncu yeşilliler taraflı tarafsız tüm futbolseverlerin zevkle izleyeceği maçlar oynuyor. Onları izlemek futbol adına keyifli.
Alanyaspor şimdi 3 haftalık zor bir fikstür trafiğine giriyor.
Önce deplasmanda Başakşehir, ardından evinde Fenerbahçe ve yine deplasmanda Bursaspor ile oynanacak. Adanaspor maçında takımını yalnız bırakmayan 6 bini aşkın taraftar, desteğini artırarak sürdürmeli.
Son maçta, iki takım taraftarlarının birlikte yaptıkları tribün şovu, sahadaki futbolcuları da pozitif yönde etkiledi. Alanya’daki bu güzellikler, gerginliklerin gün geçtikçe arttığı Türk futbolu için iyi bir örnek oldu.
Çağlaların olduğu Alanya’ya bahar çoktan geldi.
Futbolda da baharı yaşayan camia, takımıyla yaza stressiz ulaşacak gibi.

 

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