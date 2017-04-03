Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Son haftalardaki Aytemiz Alanyaspor başarılarıyla aynen portakal çiçeği kokusu gibi taraftarını sarhoş etti. Sahaya koyduğu oyunla da futbolseverlere zevk verdi.
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İki haftadır 3'er golle gelen 6 puan turuncu yeşillileri tehlikeli bölgeden kısmen uzaklaştırdı. Taraftarı mutlu eden sadece kazanılan puanlar değil, oyuncuların mücadelesi ve kazanma hırsı.
Alanyalı mutlu, takım huzurlu, umutlar zirvede. Ancak tehlike henüz geçmedi.
Kalan 8 maçın 5'i deplasmanda. Hafta sonu Gaziantep deplasmanıyla başlayacak trafiği hatırlayalım.
Alanyaspor-Osmanlıspor
Kayserispor-Alanyaspor
Konyaspor-Alanyaspor
Alanyaspor-Karabükspor
Akhisarspor-Alanyaspor
Alanyaspor-Galatasaray
Sezon, Rize'deki karşılaşmayla son bulacak. Görüldüğü gibi 4 deplasman maçı kümede kalma mücadelesi veren takımlarla. Zor fikstür, yani kazananın 6 puanlık hamle yapacağı bir dönem.
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Futbol, rehaveti asla affetmez. Antep deplasmanı bu açıdan çok önemli. Alınacak puan veya puanlar stresi azaltacak, daha güzel oyunlara zemin hazırlayacak.
Yönetimin, teknik kadronun ve oyuncuların bunun bilincinde olduğundan şüphem yok.
Kasımpaşa karşısında bireysel oyun maça damgasını vurmasa 3 golden fazla skorlu bir galibiyetin ortaya çıkması işten bile değildi.
Haydi Haydar, haydi Efecan, haydi Emre, haydi Vagner Alanya'ya baharın keyfini yaşattınız, yazı da erken başlatın.