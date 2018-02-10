Yolun sonu aydınlık

Son 5 sezondur ligin ikinci yarılarında çıkışa geçen ve yakaladığı seri galibiyetlerle üst sıralara tırmanan bir Altınordu izlemeye alışmıştık. Ancak teknik direktör Hüseyin Eroğlu dahil hiç kimse Altınordu'dan ikinci devrenin ilk 4 haftasında böyle bir performans beklemiyordur. Üstelik bu dört galibiyetin ikisi Süper Lig'in en güçlü adaylarından Ankaragücü ve Çaykur Rizespor'a karşı. Hem de deplasmanda...

Maça gelecek olursak; Çaykur Rizespor ev sahibi avantajını da kullanarak mücadeleye baskılı başladı ve maçın başında golü bulup rakibin direncini kırmayı planladı. Ancak aradığı golü baskılı oynadığı, pozisyonlar yakaladığı dakikalarda bulamayınca oyun kontrolü deplasman ekibine geçti.

Kuşkusuz Altınordu ile karşılaşan takımların en istemeyeceği şey; oyun kontrolünün kırmızı-lacivertlilere geçmesidir. Çünkü pas oyununu ve takım halinde hücum geçişini bu ligde en iyi yapabilen takımlardan biri Altınordu. Eğer topa Altınordu'nun hakim olmasına izin veriyorsanız zaten İzmir ekibi karşısında puan kaybı yaşamayı göze almış oluyorsunuz. Bir de kanatlarda Erdoğan Yeşilyurt ve Barış Alıcı gibi toplu-topsuz koşuları kusursuz yapan oyunculara karşı önlem alamıyorsanız, bu sefer de mağlubiyeti göze almış oluyorsunuz...

Tartışmasız maçın yıldızı olan Barış Alıcı, Kerim Avcı'nın mükemmel ara pasında ilk golü, orta sahadan topu alıp kendi çabalarıyla yarattığı pozisyonda da ikinci golü buldu. Burada Barış Alıcı'ya ayrı bir parantez açmak istiyorum. 1997 doğumlu olan Barış, gerek süratiyle, gerek bitmez tükenmez enerjisiyle, gerek bitiriciliğiyle, transfer döneminde Avrupa kulüplerinin ve birçok Süper Lig kulübünün transfer listesinde olabilecek bir futbolcu. Barış Alıcı bu performansına üstüne koyarak devam ettiği takdirde, Altınordu yeni bir Cengiz'i yine kendi altyapısından çıkartmış gözüküyor.



Maçın 61.dakikasında Kerim Avcı'nın kafa vuruşuyla gelen golden sonra iyice rahatladı konuk ekip. 17.hafta sonunda 10.sırada bulunan Altınordu, 21.haftada maç fazlasıyla 4.sıraya yükseldi.

Yazımı, maç öncesinde Çaykur Rizespor maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu'nun sözleriyle tamamlamak istiyorum...''Süreç daha çok uzun. Bu süreçte önemli olan bu çıkışı devam ettirebilmemiz. Bu süreçte daha çok seri galibiyetler yakalayabilirsek, ilk 2 bile olabilir. Neden olmasın?''.