Ve U12 İzmir Cup başladı...
Bu sene Altınordu ev sahipliğinde 5.si düzenlenen U12 İzmir Cup, Fenerbahçeli eski yıldız futbolcu Alex de Souza ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımlarıyla dün başladı.
İlginin her geçen sene arttığı, adeta bir festival havasında geçen turnuvaya bu sene 56 takımdan 1.300 sporcu katılıyor. Bu 56 takım içerisinde Avrupa'nın önde gelen takımları da bulunuyor. Manchester City, PSV Eindhoven, Athletic Bilbao, Anderlecht, Benfica, Porto, Braga, Standart Liege, Sampdoria, Genk, Twente, Steau Bükreş, Dinamo Zagreb ve Krasnodar gibi. U12 İzmir Cup'ta ayrıca 22 Türk takımı da bu heyecanın içerisinde yer alacak.
Adeta 12 yaş altı futbolcular için bir ''Dünya Kupası'' niteliğinde olan turnuvanın başlangıç günü hafta içi olmasına karşın, sporcu aileleri ve bu turnuvayı yerinde takip etmek isteyen İzmirliler ile birlikte ortam karnaval alanlarından farksız durumda.
Belki bu 1.300 sporcunun ırkı, dili, dini, kökeni farklı ama ortak payda olan futbol aşkı; her türlü engeli ortadan kaldırıyor ve belki de gelecekte ''Dünya Yıldızı'' olacak minik futbolcular arasında müthiş bir bağ kuruyordu. Bunun en somut örneğini 6-7-8 Nisan tarihlerinde Altınordu Selçuk İsmet Orhunbilge Tesisleri'ne gelerek görebilirsiniz.
Turnuvanın başlama vuruşunu yapan Fenerbahçe'nin eski kaptanı Alex de Souza da böyle bir ortamda bulunmaktan o kadar memnun olmuş olacak ki; ''Keşke 12 yaşında olduğumda, bu kadar güzel ortamda, bu kadar güzel havada, böyle güzel insanların yanında, böyle bir turnuvada oynayabilseydim.'' diyordu...
Bu yıl ile birlikte 5 senedir bu turnuvayı düzenleyen, şimdinin küçük, geleceğin büyük futbolcularına böyle bir arenada kendilerini gösterme imkanını sağlayan Altınordu FK Başkanı Seyit Mehmet Özkan gerçekten takdir edilesi bir iş yapıyor. Dünyanın önde gelen kulüplerini ikna edip, bu turnuvada boy göstermelerini sağlamak günümüz şartlarında kolay iş değil doğrusu...
Turnuvada son iki güne girilmişken, hala bu heyecanı yerinden takip etme şansınız var. Bir günde yüzlerce maçta o minik futbolcuların futbol coşkusuna, hırsına, isteğine ve yeteneklerine tanık olabilirsiniz...
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