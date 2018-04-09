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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
09.04.2018 - 10:06, Son Güncelleme:

Ve U12 İzmir Cup başladı...

Alper Atamer
Alper Atamer
alper944@gmail.com
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Alper Atamer
Alper Atamer
alper944@gmail.com
Ve U12 İzmir Cup başladı...

Bu sene Altınordu ev sahipliğinde 5.si düzenlenen U12 İzmir Cup, Fenerbahçeli eski yıldız futbolcu Alex de Souza ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımlarıyla dün başladı.

İlginin her geçen sene arttığı, adeta bir festival havasında geçen turnuvaya bu sene 56 takımdan 1.300 sporcu katılıyor. Bu 56 takım içerisinde Avrupa'nın önde gelen takımları da bulunuyor. Manchester City, PSV Eindhoven, Athletic Bilbao, Anderlecht, Benfica, Porto, Braga, Standart Liege, Sampdoria, Genk, Twente, Steau Bükreş, Dinamo Zagreb ve Krasnodar gibi. U12 İzmir Cup'ta ayrıca 22 Türk takımı da bu heyecanın içerisinde yer alacak.

Adeta 12 yaş altı futbolcular için bir ''Dünya Kupası'' niteliğinde olan turnuvanın başlangıç günü hafta içi olmasına karşın, sporcu aileleri ve bu turnuvayı yerinde takip etmek isteyen İzmirliler ile birlikte ortam karnaval alanlarından farksız durumda.

Belki bu 1.300 sporcunun ırkı, dili, dini, kökeni farklı ama ortak payda olan futbol aşkı; her türlü engeli ortadan kaldırıyor ve belki de gelecekte ''Dünya Yıldızı'' olacak minik futbolcular arasında müthiş bir bağ kuruyordu. Bunun en somut örneğini 6-7-8 Nisan tarihlerinde Altınordu Selçuk İsmet Orhunbilge Tesisleri'ne gelerek görebilirsiniz.

Turnuvanın başlama vuruşunu yapan Fenerbahçe'nin eski kaptanı Alex de Souza da böyle bir ortamda bulunmaktan o kadar memnun olmuş olacak ki; ''Keşke 12 yaşında olduğumda, bu kadar güzel ortamda, bu kadar güzel havada, böyle güzel insanların yanında, böyle bir turnuvada oynayabilseydim.'' diyordu...
Bu yıl ile birlikte 5 senedir bu turnuvayı düzenleyen, şimdinin küçük, geleceğin büyük futbolcularına böyle bir arenada kendilerini gösterme imkanını sağlayan Altınordu FK Başkanı Seyit Mehmet Özkan gerçekten takdir edilesi bir iş yapıyor. Dünyanın önde gelen kulüplerini ikna edip, bu turnuvada boy göstermelerini sağlamak günümüz şartlarında kolay iş değil doğrusu...

Turnuvada son iki güne girilmişken, hala bu heyecanı yerinden takip etme şansınız var. Bir günde yüzlerce maçta o minik futbolcuların futbol coşkusuna, hırsına, isteğine ve yeteneklerine tanık olabilirsiniz...

Alper Atamer
Alper Atamer
alper944@gmail.com
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