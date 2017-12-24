Şeytanlar buz tuttu

Bugün sadece rakip Erzurumspor ile değil, dondurucu soğuk ve futbol oynamaya elverişsiz bir zeminle de mücadele edecekti Altınordu...

Kabus gibi geçen ilk devrenin ardından, devre arasına daha moralli girme ve ilk yarıyı Play-Off hattında bitirme hedefiyle karşılaşmaya başlayan Altınordu için maçın ilk 30 dakikası zemini ve rakibi tartmakla geçti.

Maça hızlı başlayan taraf ev sahibi ekipti. Erzurumspor, Altınordu'nun dipten PTT 1.Lig'e yükseldiği yıllarda tabiri caizse; ''Altınordu'nun Yükseliş Devri''nde yıldızı parlayan isimlerden olan Gökhan Karadeniz ve Sivasspor'dan tanıdığımız Burhan Eşer ile gollük pozisyonlara girdi ancak kalede adeta devleşen Erce Kardeşler'i geçemedi. İlk yarı Erzurumspor-Erce Kardeşler mücadelesine dönmüştü ki; Altınordu'nun Erzurumspor ceza sahasına ender girdiği pozisyonlardan bir tanesinde, sağ kanattan etkili bir biçimde gelen Erdoğan Yeşilyurt, topu ceza sahasına yolladığı anda, Trtovac'ın elle müdahelesi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Maçın 34.dakikasına kadar henüz organize atak dahi yapamamış Altınordu'nun şans ayağına kadar gelmişti ki, son haftaların formda ''penaltıcısı'' Kerim Avcı, o fırsatı elinin tersiyle itti.

İlk golü bulan takımın, 90 dakika sonunda hanesine 3 puanı yazdırabileceği bir karşılaşmaydı...Ve bu atılacak ilk golü her iki tarafta birbirine altın tepside hediye ediyordu...Böyle fırsatların birinde, Burhan Eşer ile bu hediyeyi geri çevirmedi ev sahibi ekip...

Mücadele eşitlikle devam ederken hücum ve gol bulma anlamında pek birşey üretemeyen Altınordu, her zaman olduğu gibi golü yedikten sonra hücumu düşünmeye başladı ve oyunu Erzurumspor sahasına hükmetti. Altınordu'nun sistem ve taktik olarak eleştirilecek yönleri çok olsa da, kötü giden dönemlerde dahi kalelerinde gördükleri golden sonra verdikleri reaksiyon, bu reaksiyonun da tecrübe seviyesi düşük, genç bir kadroyla olması beni ve birçok futbolseveri oldukça mutlu ediyor. Kaybetmeyi sevmeyen bir ekip Altınordu. Fakat aynı zamanda kazanmayı da alışkanlık haline getirememiş bir ekip...Bu da takım içi özgüveni azaltan bir sebep.

Erzurumspor golüne 81.dakikada maçın etkili isimlerinden Erdoğan Yeşilyurt'un serbest vuruştan attığı harika golüyle cevap verdikten sonra, yakaladıkları o özgüvenle Erzurumspor kalesine yüklendikçe yüklendiler fakat aradıkları o golü bulamadılar. Rakip kalede galibiyet golünü ararlarken de, uzatma dakikalarında Hamza Younes'in serbest vuruşu sonrasında golü kendi kalelerinde gördüler. Yenilen golden sonra da, gol bulmak için fazla vakit kalmayınca İzmir'e eli boş döndü Altınordu...

17.hafta itibariyle sezon başı hedefinden oldukça uzak olan Altınordu için ilk yarı planladıkları gibi geçmese de, ikinci yarı için umut verici olan, Altınordu'nun geçtiğimiz yıllarda da şahit olduğumuz, ligin sonlarına doğru seri galibiyetlerle yukarılara doğru tırmanıyor oluşu...Altınordu'nun genlerinde olan enerji ile birlikte hedeflenen seviyeye gelmek çok zor değil. Ancak ilk yarı genelinde de açık bir şekilde görüldüğü gibi sonucu değiştirecek, skor üretecek oyuncu eksikliği yaşıyor Şeytanlar...Bu sıkıntı da devre arasında halledilirse, Altınordu için imkansız denecek bir şey yok...

Yazımı noktalarken son olarak saha zemininden bahsetmek istiyorum...Sadece Erzurum'a gelen deplasman takımlarının değil, iki haftada bir bu sahada oynamak zorunda olan Erzurumspor futbolcularının da mücadele etmesi gereken bir unsur bu zemin...Süper Lig ayarında oyunculara sahip, göze hoş gelen hücum futbolu oynamaya çalışan bir Erzurumspor takımı böyle bir zeminde nasıl düşündüklerini sahaya yansıtabilir ki? TFF'nin hakem kararlarından sonra, saha zeminlerinde de bir standardı yakalaması gerekiyor...