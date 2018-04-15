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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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15.04.2018 - 12:18, Son Güncelleme:

Şeytan üzgün ama umutlu!

Alper Atamer
Alper Atamer
alper944@gmail.com
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Alper Atamer
Alper Atamer
alper944@gmail.com

Alper Atamer yazdı.

TFF 1.Lig'in 31. haftasında Gazişehir Gaziantep FK, kendi sahasında Altınordu'yu ağırladı. Ev sahibi ekip mücadeleden 3-2 galip ayrıldı ve puanını 53' yükseltti. Konuk ekip Altınordu ise 49 puanda kaldı.

Geçtiğimiz hafta sahasında Ümraniyespor'a kaybederek ligdeki ilk iki iddiasına büyük ölçüde havlu atan Altınordu'da hedef; Gazişehir'i mağlup edip Play-Off mücadelesini sürdürmekti.

Yakaladığı kadro istikrarı ile ligin ikinci yarısında başarılı sonuçlara imza atan İzmir ekibi, son haftalarda kilit oyuncularından sakat veya cezalı olmaları nedeniyle yararlanamaması, Altınordu'nun form grafiğini epey düşürdü. Bugün de sezon başından itibaren takımın ''banko''su olan forvet Mirkan ve savunmacı Hasan'dan yoksun sahaya çıkan kırmızı-lacivertliler, bu oyuncuların eksikliğini hissetti. Fakat herşeye karşın bu deplasmandan puan veya puanla ayrılmayı haketmişlerdi.

Barış Alıcı'nın tam anlamıyla iyileşmesiyle birlikte tekrar Erdoğan-Barış ikilisinden alışık olduğumuz kanat akınlarını izleyeceğiz diye düşünürken, Erdoğan'ın Mirkan'ın yokluğunda tek forvet olarak sahaya çıkması Altınordu'nun kanat etkinliğini düşürdü.

Son 3-4 hafta önceye kadar direkt Süper Lig hayalleri kuran Altınordu taraftarları, son iki haftada alınan mağlubiyetlerle hayal kırıklığı yaşıyorlar. Ancak halen Play-Off şansları devam ediyor. Ve bunun için de kalan 3 maç çok kritik. Bu 3 maçlık virajın da ilk engeli küme düşmesi kesinleşen Grandmedical Manisaspor. Hiçbir maçın önceden kazanılmadığı bu ligde, önümüzdeki cuma günü oynanacak maçta İzmirli ve Altınordulu futbolseverlere büyük görev düşecek. Sezon sonunda Play-Off heyecanı yaşamak istiyorsa bu taraftar, bu takıma, bu gençlere inanmalı...

Alper Atamer
Alper Atamer
alper944@gmail.com
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