Şeytan üzgün ama umutlu!
Alper Atamer yazdı.
TFF 1.Lig'in 31. haftasında Gazişehir Gaziantep FK, kendi sahasında Altınordu'yu ağırladı. Ev sahibi ekip mücadeleden 3-2 galip ayrıldı ve puanını 53' yükseltti. Konuk ekip Altınordu ise 49 puanda kaldı.
Geçtiğimiz hafta sahasında Ümraniyespor'a kaybederek ligdeki ilk iki iddiasına büyük ölçüde havlu atan Altınordu'da hedef; Gazişehir'i mağlup edip Play-Off mücadelesini sürdürmekti.
Yakaladığı kadro istikrarı ile ligin ikinci yarısında başarılı sonuçlara imza atan İzmir ekibi, son haftalarda kilit oyuncularından sakat veya cezalı olmaları nedeniyle yararlanamaması, Altınordu'nun form grafiğini epey düşürdü. Bugün de sezon başından itibaren takımın ''banko''su olan forvet Mirkan ve savunmacı Hasan'dan yoksun sahaya çıkan kırmızı-lacivertliler, bu oyuncuların eksikliğini hissetti. Fakat herşeye karşın bu deplasmandan puan veya puanla ayrılmayı haketmişlerdi.
Barış Alıcı'nın tam anlamıyla iyileşmesiyle birlikte tekrar Erdoğan-Barış ikilisinden alışık olduğumuz kanat akınlarını izleyeceğiz diye düşünürken, Erdoğan'ın Mirkan'ın yokluğunda tek forvet olarak sahaya çıkması Altınordu'nun kanat etkinliğini düşürdü.
Son 3-4 hafta önceye kadar direkt Süper Lig hayalleri kuran Altınordu taraftarları, son iki haftada alınan mağlubiyetlerle hayal kırıklığı yaşıyorlar. Ancak halen Play-Off şansları devam ediyor. Ve bunun için de kalan 3 maç çok kritik. Bu 3 maçlık virajın da ilk engeli küme düşmesi kesinleşen Grandmedical Manisaspor. Hiçbir maçın önceden kazanılmadığı bu ligde, önümüzdeki cuma günü oynanacak maçta İzmirli ve Altınordulu futbolseverlere büyük görev düşecek. Sezon sonunda Play-Off heyecanı yaşamak istiyorsa bu taraftar, bu takıma, bu gençlere inanmalı...
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