Sessiz mücadele
Alper Atamer yazdı.
Spor Toto 1.Lig'in 29. haftasında Akın Çorap Giresunspor, son haftaların formda ekibi Altınordu'yu Giresun Atatürk Stadyumu'nda ağırladı. Mücadele ve heyecan seviyesi açısından pek tat vermeyen karşılaşmada gol sesi çıkmadı. 0-0'lık sonuçla, her iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.
Milli takım arasına dört maçlık galibiyet serisiyle giren Altınordu'da hedef; iç sahada istikrarsız sonuçlar alan Giresunspor'u mağlup edip, zirve yürüyüşüne kaldığı yerden devam etmekti.
Ancak artık Süper Lig'i amaç olarak belirleyen Altınordu'nun ortaya koyduğu futbol, kesinlikle üç puanı haketmiyordu. Sezon genelinde deplasmanda oynadıkları karşılaşmalarda pozisyona girmekte zorlanmayan ve hücum geçişlerini başarılı şekilde gerçekleştiren bir Altınordu izlemeye alışmıştık. Fakat son dönemlerde alışılan Altınordu ile bugünkü Altınordu siyah ile beyaz kadar farklıydı.
Geçtiğimiz hafta yaşadığı sakatlık sonucunda Giresunspor karşısında forma giyemeyen Barış Alıcı'nın eksikliği saha içerisinde çok net bir şekilde gözüküyordu. Barış'ın yokluğu Erdoğan, Kerim ve Mirkan Aydın'dan oluşan hücum hattını da oldukça etkiledi. Her zaman izlemeye alışkın olduğumuz kanatlardan yapılan akınları, bu karşılaşmada hiç göremedik neredeyse. Zaten doksan dakika sonunda İzmir ekibinin sadece üç korner vuruşu kullanması da herşeyi özetler nitelikteydi.
Üçüncü bölgede etkisiz kalan, sadece bir net gol pozisyonu bulabilen Altınordu adına bugün olumlu olan tek şey; savunma hattının kusursuz bir performans sergilemiş olmasıydı. Özellikle Yusuf Acer ve Murat Uçar, kale çizgisinden iki mutlak golü çıkartmasalar bugün Altınordu İzmir'e eli boş da dönebilirdi.
Herkesin birbirini yenebildiği, hiçbir maçın kolay geçmediği bir ligde Giresunspor karşısında Altınordu coşku, istek bakımından sınıfta kalmış olsa da bugün alınan bir puanın değeri sezon sonuna doğru daha iyi anlaşılacaktır. Şimdi önümüzdeki hafta Bornova Stadı'nda oynanacak olan Ümraniyespor karşılaşmasına odaklanma zamanı. Tribünde yalnız bırakmayacak ve desteğini maç sonuna kadar hissettirecek taraftarıyla beraber o kritik karşılaşmadan alınacak üç puan, belki de Süper Lig yolunun bir başlangıcı olacak...
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