Mücadeleye devam!

Geçtiğimiz hafta alınan farklı Boluspor mağlubiyetinden sonra bugün Altınordu'nun ne yapacağı, nasıl reaksiyon vereceği ligin geri kalanı adına çok önemliydi. Altınordulu futbolcular coşkulu, istekli bir takım olduklarında rakiplerin kabusu olduklarını hatırlamış olacaklar ki; maçın ilk bölümünden itibaren sezonun en iyi Altınordu'sunu izlettirdiler bize... Ne yaptığını bildiği, şuursuz bir şekilde saldırmadığı ve en önemlisi takım içi dayanışmanın en üst seviyede olduğu bir karşılaşmaydı İzmir ekibi adına...

Konuk ekip golü erken bulduktan sonra hem rakibin direncini kırdı, hem de daha çok boş alan buldu. Maçın ilk yarısında buldukları pozisyonları cömertçe harcamasa Altınordu forvetleri, farka da koşabilirlerdi. Nedendir bilinmez ama gerçekten dış sahada daha derli toplu ve hücum geçişlerini sıkıntısız yapabilen bir Altınordu var.

Sezonun ilk yarısına nazaran daha çok sorumluluğu eline almış, takımı omuzlarında taşıyan bir Erdoğan Yeşilyurt izliyoruz. O Erdoğan Yeşilyurt ki hem rakibin atağında savunmasına yardımcı oluyor, hem takımın hücuma geçişini eksiksiz sağlıyor, hem de bireysel yetenekleriyle takımın gol yükünü çekiyor. Genellikle asker oyuncular seyrettiğimiz, bireysel olarak bir ismin sivrilmesine pek alışkın olmadığımız Altınordu'da, bu sezonun ikinci yarısından itibaren Erdoğan Yeşilyurt ismini epey telafuz ediyoruz. Bugün Adanaspor karşılaşmasında da attığı bir gol ve yaptığı bir asist ile maçın yıldızıydı.

Erdoğan Yeşilyurt'tan bahsetmişken de Barış Alıcı'yı es geçmek haksızlık olur. Barış Alıcı'yı izlemek bir futbolsever olarak gerçekten çok büyük bir keyif. Sağ kanadı etkili bir şekilde kullanıyor oluşu, sürati ve bitmek tükenmez enerjisi ile sadece bugün değil, sezon genelinde de çok büyük katkı sağlıyor Altınordu'ya. Bu performansını devam ettirdiği sürece de, yakındır Cengiz gibi Avrupa yolunu tutması...

Adanaspor karşısında, potansiyelini kullanabildiğinde Altınordu'nun durdurulamayacağını görmüş olduk. Eğer bu performans iç saha maçlarına da yansırsa tünelin sonu aydınlık gözüküyor...