Mücadeleye devam!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Geçtiğimiz hafta alınan farklı Boluspor mağlubiyetinden sonra bugün Altınordu'nun ne yapacağı, nasıl reaksiyon vereceği ligin geri kalanı adına çok önemliydi. Altınordulu futbolcular coşkulu, istekli bir takım olduklarında rakiplerin kabusu olduklarını hatırlamış olacaklar ki; maçın ilk bölümünden itibaren sezonun en iyi Altınordu'sunu izlettirdiler bize... Ne yaptığını bildiği, şuursuz bir şekilde saldırmadığı ve en önemlisi takım içi dayanışmanın en üst seviyede olduğu bir karşılaşmaydı İzmir ekibi adına...
Konuk ekip golü erken bulduktan sonra hem rakibin direncini kırdı, hem de daha çok boş alan buldu. Maçın ilk yarısında buldukları pozisyonları cömertçe harcamasa Altınordu forvetleri, farka da koşabilirlerdi. Nedendir bilinmez ama gerçekten dış sahada daha derli toplu ve hücum geçişlerini sıkıntısız yapabilen bir Altınordu var.
Sezonun ilk yarısına nazaran daha çok sorumluluğu eline almış, takımı omuzlarında taşıyan bir Erdoğan Yeşilyurt izliyoruz. O Erdoğan Yeşilyurt ki hem rakibin atağında savunmasına yardımcı oluyor, hem takımın hücuma geçişini eksiksiz sağlıyor, hem de bireysel yetenekleriyle takımın gol yükünü çekiyor. Genellikle asker oyuncular seyrettiğimiz, bireysel olarak bir ismin sivrilmesine pek alışkın olmadığımız Altınordu'da, bu sezonun ikinci yarısından itibaren Erdoğan Yeşilyurt ismini epey telafuz ediyoruz. Bugün Adanaspor karşılaşmasında da attığı bir gol ve yaptığı bir asist ile maçın yıldızıydı.
Erdoğan Yeşilyurt'tan bahsetmişken de Barış Alıcı'yı es geçmek haksızlık olur. Barış Alıcı'yı izlemek bir futbolsever olarak gerçekten çok büyük bir keyif. Sağ kanadı etkili bir şekilde kullanıyor oluşu, sürati ve bitmek tükenmez enerjisi ile sadece bugün değil, sezon genelinde de çok büyük katkı sağlıyor Altınordu'ya. Bu performansını devam ettirdiği sürece de, yakındır Cengiz gibi Avrupa yolunu tutması...
Adanaspor karşısında, potansiyelini kullanabildiğinde Altınordu'nun durdurulamayacağını görmüş olduk. Eğer bu performans iç saha maçlarına da yansırsa tünelin sonu aydınlık gözüküyor...