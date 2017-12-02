Kayıp aranıyor!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Maç günü ve saati nedeniyle futbol atmosferinden epey uzak olan karşılaşma öncesinde, Altınordu için tek amaç 3 puanla birlikte haftalardır bekledikleri o çıkışı yakalamak, Gaziantep ekibindeyse hedef; 5 haftadır yakaladıkları yenilmezlik serisini korumak ve İzmir'den 3 puanla ayrılmaktı. 90 dakika sonunda ise istediğini alan konuk ekipti.
Gazişehir Gaziantep FK, bu sezona istedikleri gibi başlamamalarına karşın bu ligin önemli dinamiklerinden olan Erkan Sözeri'nin takımın başına geçmesiyle birlikte 6 haftada 12 puan topladılar. Erkan Sözeri takımın başına geçtiğinde 14.sırada olan Gazişehir Gaziantep FK, şuan itibariyle maç fazlasıyla 6.sırada.Kadrosunda bulunan Del Valle,Pierre Webo gibi isimlerin takıma uyum sağlamasıyla birlikte, bir seviye atlamış gibi görünüyor Gaziantep ekibi şimdilik. Maç boyunca isteyen,koşan,mücadele eden ekibin bu maç özelinde en etkili ismi Del Valle'ydi. Attığı klas gol ile de bu performansını taçlandırdı.
Ev sahibi Altınordu'da ise bariz bir düşüş söz konusu. Kadrosunun genç,tecrübesiz ve tamamı yerli oyunculardan kurulu olması bu düşüşün sebebi gibi gözükebilir fakat bir futbolsever ekran başında veya stadyumda maçı takip ederken, oyunculardaki o isteği,arzuyu,mücadeleyi görmek istiyor. Altınordu oyuncuları için son zamanlarda bunu söylemek gerçekten çok güç. Oyun içinde organizasyon anlamında eksiklikleriniz olabilir veya savunma ve gol yollarında dönemsel bir formsuzluk yaşayabilirsiniz. Bunlar ekstra çalışmalarla düzeltilebilir . Fakat saha içinde arzu,mücadele,istek,hırs yoksa orada yapılması gereken daha başka şeyler vardır. Altınordu'lu futbolcuların bir an evvel alacakları seri galibiyetlerle, kaybettikleri o özgüveni tekrar yakalamaları gerekiyor. Çünkü eğer ligin başlarında topladıkları o puanlar olmasa, şuan Altınordu'yu küme düşmeye aday takımlar arasında gösterebilirdik.
Son olarak maç sonrasında adı Manchester City ve diğer İngiliz kulüpleriyle de anılan kaleci Berke Özer'in yayıncı kuruluşa verdiği röportajdan bahsetmek istiyorum. Berke maç sonunda şu ifadeyi kullandı: ''Biz yabancı sınırı,yabancı sınırı diyoruz, Türkler oynasın diyoruz ama maç sonunda Pierre Webo ile forma değiştirdim. Forma sırılsıklamdı,inanamadım.90 dakika her pozisyonda bana baskıya geldi''. Yabancı sınırlamasını tekrar getirmek isteyenlerin, bu ülkede yerlilerin yabancı oyuncular yüzünden çok süre alamadıklarından yakınanların şu konuşmayı tekrar tekrar dinleyip, içselleştirmelerinde fayda var.