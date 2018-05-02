Ä°nanmak baÅŸarmanÄ±n yarÄ±sÄ±dÄ±r!

GeÃ§tiÄŸimiz hafta Adana Demirspor deplasmanÄ±nda belki de sezonun en etkisiz futbolunu ortaya koyan Åžeytanlar, o mÃ¼cadeleden boynu bÃ¼kÃ¼k ayrÄ±lÄ±nca Play-Off yolunda varolan avantajÄ±nÄ± da yitirdi ve PTT 1.Lig'in son haftasÄ±ndan 3 puan ile ayrÄ±lmaya mecbur kaldÄ±. Halbuki bundan 4 hafta Ã¶nce direkt SÃ¼per Lig hesaplarÄ± yapan Ä°zmir ekibi, kadro yapÄ±sÄ±ndan oluÅŸan tecrÃ¼be eksikliÄŸi nedeniyle bu hedefini gerÃ§ekleÅŸtiremedi. Ligin son virajÄ±ndaki Ãœmraniyespor ve GaziÅŸehir FK karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±ndan 6 puan ile ayrÄ±lsaydÄ± AltÄ±nordu, bugÃ¼n Ã§ok daha farklÄ± ÅŸeyler konuÅŸuluyor olurdu.

Ã–zellikle ligin ikinci yarÄ±sÄ±nda muazzam bir performans sergileyen, her geÃ§en hafta zirveye adÄ±m adÄ±m yaklaÅŸan, direkt SÃ¼per Lig vizesi alan takÄ±mlardan AnkaragÃ¼cÃ¼ ve Ã‡aykur Rizespor'u deplasmanda adeta bozguna uÄŸratan bir AltÄ±nordu vardÄ±. Ve bu inanÄ±lmaz formu yakalayan, Ã§ok Ã¶nemli deplasmanlardan 3 puanla ayrÄ±lmasÄ±nÄ± bilen yine aynÄ± takÄ±mdÄ±.Â

GÃ¶rÃ¼len o ki; son Adana Demirspor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± taraftar Ã¼zerinde olumsuz etki yaratmÄ±ÅŸ. Bu yÃ¼zden de bu hafta oynanacak kritik Erzurumspor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± Ã¶ncesinde taraftarlardaÂ umutsuz bir hava hakim. Fakat ÅŸu son maÃ§tan 3 puanla ayrÄ±lÄ±p, Play-Off hedefini gerÃ§ekleÅŸtirebilmek iÃ§in camia, taraftar ve futbolcu bir bÃ¼tÃ¼n olmak zorunda. O yÃ¼zden de bu takÄ±ma olan inancÄ±n yitirilmemesi gerekiyor.

Belki de kendi evinde oynayaklarÄ± Erzurumspor mÃ¼cadelesinden alÄ±nacak 3 puanla beraber SÃ¼per Lig'e bu kadar yaklaÅŸÄ±lacakken, AltÄ±nordu'yu sezonun her maÃ§Ä±nda karÅŸÄ±lÄ±ksÄ±z destekleyen cefakar taraftarlarÄ±na son bir gÃ¶rev daha dÃ¼ÅŸÃ¼yor. O da cumartesi gÃ¼nÃ¼ Bornova Stadyumu'nu doldurmak ve skordan baÄŸÄ±msÄ±z 90 dakika boyunca takÄ±mlarÄ±nÄ± bu kritik mÃ¼cadelede desteklemek.Â

YazÄ±ma geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼n Erzurumspor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± iÃ§in oyuncularÄ±na Ã¶zgÃ¼ven aÅŸÄ±lamaya Ã§alÄ±ÅŸan AltÄ±nordu Teknik DirektÃ¶rÃ¼ HÃ¼seyin EroÄŸlu'nun sÃ¶zleriyle nokta koymak istiyorum. ''Siz, SÃ¼per Lig'e yÃ¼kselen Ã‡aykur Rizespor ve AnkaragÃ¼cÃ¼'nÃ¼ deplasmanda maÄŸlup etmiÅŸ bir takÄ±msÄ±nÄ±z. Ä°steyince neler yapabileceÄŸimizi daha Ã¶nce gÃ¶sterdik. KarÅŸÄ±mÄ±zda yenebileceÄŸimiz bir takÄ±m var. Åžimdi her ÅŸeyi unutup sadece Erzurumspor maÃ§Ä±na odaklanma zamanÄ±. Ã‡ok isteyeceÄŸiz ve kazanacaÄŸÄ±z.''Â