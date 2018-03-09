Hırs, istek, azim!
Spor Toto 1.Lig'in 26.haftasında Altınordu, sahasında Play-Off hattındaki rakiplerinden İstanbulspor'u ağırladı. Maçın 14.dakikasında İbrahim Yılmaz'ın golüyle geri düştüğü karşılaşmada, Altınordu maçı çevirmesini bildi ve sahadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı. Altınordu'nun golleri Mirkan Aydın (2) ve Kerim Avcı'dan geldi. Altınordu bu maçın ardından puanını 42'ye yükseltirken, konuk ekip İstanbulspor ise 39 puanda kaldı.
Altınordu sahaya, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olması sebebiyle üzerinde ''8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun'' yazılı olan pankartla çıktı. Ayrıca Altınordu Kulübü'nde çalışan bütün kadın personeller de İstanbulspor ile oynanan maçı tribünden takip ettiler ve kendilerine çiçekler hediye edildi. Maç öncesinde ise ''Modern Pentatlon Dünya Kupası 1.Ayak Yarışmaları'nda'' ülkemiz adına bronz madalya kazanan ve aynı zamanda Altınordu sporcusu olan İlke Özyüksel'e Altınordu FK İcra Kurulu Üyesi Ali Ergöçmez tarafından, kendisinin fotoğraflarının bulunduğu bir çerçeve takdim edildi.
Dış saha puan durumuna bakıldığında ligin zirvesinde yer alan Altınordu, bu başarılı grafiğini iç saha maçlarına bir türlü yansıtamıyordu. Bunun sebeplerinden biri ise İzmir deplasmanına gelen takımların, öncelik ''1 puan'' anlayışıyla oynamalarıydı. Kapanan takımlara karşı pozisyon üretme anlamında oldukça sıkıntı yaşayan Altınordu için bugün oynayacağı rakip, galibiyet için oynayan ve kendi yarı alanında oyunu kabul etmeyen bir takımdı. Hal böyle olunca, Altınordu istediği alanları buldu ve dış sahada ortaya koyduğu performansı aratmadı.
Henüz maçın ilk dakikalarında her iki kalede de görülen mutlak gol pozisyonları, mücadelenin kıran kırana geçeceğinin habercisiydi. Maça etkili başlayan konuk ekipti. Yaptıkları önde baskıyla da Altınordu savunmasını epey yıprattılar. Altınordu kalesine yüklendikleri pozisyonlardan birinde de golü buldular. Konuk ekibin attığı golden sonra ise bu sefer maçın direksiyonu Altınordu eline geçti.
Maça tutuk başlayan kırmızı-lacivertliler, kalelerinde gördükleri golden sonra özellikle kanatlardan Erdoğan ve Barış ile akın akın yüklenmeye başladı İstanbulspor kalesine...İlk 45 dakika özelinde, uzun zamandır iç sahada bu kadar coşkulu oynayan bir Altınordu izlememiştik. Özellikle Altınordu'nun gol yükünü çeken isimlerden biri olan Mirkan Aydın, hırsıyla, mücadelesi ve attığı gollerle de günün göze çarpan ismiydi.
Maçın başı sayılabilecek bir dakikada yedikleri golden sonra mücadeleyi bırakmamaları ve skoru tekrar kendi lehlerine çevirmeleri,bugün Altınordu adına kazandıkları üç puandan daha fazlasıydı. Ancak artık klasik hale gelen öne geçtikten sonra skoru koruma arzusu, bugün olmasa da başka bir gün başına bela açabilir Hüseyin Eroğlu ve öğrencilerinin...
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