Hani bir sÃ¶z vardÄ±r ya, perÅŸembenin geliÅŸi Ã§arÅŸambadan bellidir diye...Bu sÃ¶z bu akÅŸamki AltÄ±nordu performasÄ±nÄ± Ã§ok net aÃ§Ä±klÄ±yor. GeÃ§tiÄŸimiz salÄ± gÃ¼nÃ¼ kÃ¼me dÃ¼ÅŸmesi neredeyse kesinleÅŸmiÅŸ, yoklarÄ± oynayan, averaj takÄ±mÄ± haline gelmiÅŸ Gaziantepspor'a karÅŸÄ± mahkum bir futbol ortaya koyan AltÄ±nordu o gÃ¼n galibiyeti gÃ¼Ã§ bela alabilmiÅŸti. Ãœstelik rakip bir de penaltÄ± vuruÅŸundan yararlanamamÄ±ÅŸtÄ±.Â

BugÃ¼n ise o maÃ§Ä±n devamÄ± niteliÄŸinde bir oyun izledik. Kazanma hÄ±rsÄ±ndan yoksun, coÅŸkusuz ve SÃ¼per Lig yarÄ±ÅŸÄ±na hiÃ§ yakÄ±ÅŸmayacak ÅŸekilde sergilenen bir futbol...

Halbuki rakiplerinin bu haftaki puan kayÄ±plarÄ±yla birlikte bugÃ¼n kazandÄ±ÄŸÄ± takdirde dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ sÄ±raya yerleÅŸme ÅŸansÄ± da vardÄ± AltÄ±nordu'nun. BÃ¶yle bir fÄ±rsat vardÄ± ama AltÄ±nordulu futbolcular bundan haberdar deÄŸillerdi sanÄ±rÄ±m. Ä°zmir'de Ã¶ÄŸleden sonra etkili olan saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ ve fÄ±rtÄ±naya raÄŸmen kendilerini yalnÄ±z bÄ±rakmayan taraftarlara karÅŸÄ± bÃ¶yle isteksiz oynamanÄ±n baÅŸka bir aÃ§Ä±klamasÄ± olamaz diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum.Â

AltÄ±nordu takÄ±mÄ±nÄ±n artÄ±k genlerine iÅŸlemiÅŸ olan kÃ¼Ã§Ã¼k ve seri paslaÅŸmalarla, kanat bindirmeleriyle, savunmanÄ±n arkasÄ±na atÄ±lan toplarla rakip kalede etkili olabilme isteÄŸi aksayÄ±nca bÃ¼tÃ¼n sistem altÃ¼st oluyor. Bunun da bir Ã¶rneÄŸini Boluspor karÅŸÄ±sÄ±nda izledik. Boluspor teknik direktÃ¶rÃ¼ Sait KarafÄ±rtÄ±nalar, Bucaspor dÃ¶neminde yardÄ±mcÄ±sÄ± olan HÃ¼seyin EroÄŸlu'nu iyi analiz etmiÅŸ. AltÄ±nordu'nun pas yapmasÄ±na izin vermeyerek ve kanat bindirmelerinde AltÄ±nordu'nun etkili isimlerinden BarÄ±ÅŸ AlÄ±cÄ± ve ErdoÄŸan YeÅŸilyurt'a Ã¶zel Ã¶nlemler alarak bunu Ã§ok net ÅŸekilde gÃ¶sterdi.Â

Daha Ã¶nceki yazÄ±larÄ±mda AltÄ±nordu'nun oynamak isteyen, sadece galibiyeti dÃ¼ÅŸÃ¼nen rakipler karÅŸÄ±sÄ±nda iÅŸlerinin daha kolay olacaÄŸÄ±nÄ± ve daha rahat sonuca gidebileceÄŸine deÄŸinmiÅŸtim fakat bugÃ¼n de AltÄ±nordu'nun isteyebileceÄŸi tÃ¼rden bir rakip vardÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda. Bu maÃ§ta istediklerini sahaya koyamamalarÄ±nÄ±n nedeni de Boluspor'un kendilerinden maÃ§Ä± daha Ã§ok istemesi. AltÄ±nordu teknik heyeti ve futbolcular Boluspor maÃ§Ä±nÄ± tekrar izlediklerinde, sahada nasÄ±l gezindiklerini ve ÅŸimdiye dek ortaya koyduklarÄ± performansÄ±n nasÄ±l gerisinde kaldÄ±klarÄ±nÄ± gÃ¶receklerdir.

Futbol da galibiyet almak kadar yenilmek de olaÄŸandÄ±r. Fakat kendi evinde 5-1 gibi bir skorla maÄŸlup olmanÄ±n aÃ§Ä±klanabilir bir tarafÄ± yok. Bu skordan sonra AltÄ±nordu'nun gelecek haftalarda gÃ¶stereceÄŸi reaksiyon, Play-Off yarÅŸÄ±ndaki varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± da belirleyecek kuÅŸkusuz...