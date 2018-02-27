YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.
1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.
O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.
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Hani bir sÃ¶z vardÄ±r ya, perÅŸembenin geliÅŸi Ã§arÅŸambadan bellidir diye...Bu sÃ¶z bu akÅŸamki AltÄ±nordu performasÄ±nÄ± Ã§ok net aÃ§Ä±klÄ±yor. GeÃ§tiÄŸimiz salÄ± gÃ¼nÃ¼ kÃ¼me dÃ¼ÅŸmesi neredeyse kesinleÅŸmiÅŸ, yoklarÄ± oynayan, averaj takÄ±mÄ± haline gelmiÅŸ Gaziantepspor'a karÅŸÄ± mahkum bir futbol ortaya koyan AltÄ±nordu o gÃ¼n galibiyeti gÃ¼Ã§ bela alabilmiÅŸti. Ãœstelik rakip bir de penaltÄ± vuruÅŸundan yararlanamamÄ±ÅŸtÄ±.Â
BugÃ¼n ise o maÃ§Ä±n devamÄ± niteliÄŸinde bir oyun izledik. Kazanma hÄ±rsÄ±ndan yoksun, coÅŸkusuz ve SÃ¼per Lig yarÄ±ÅŸÄ±na hiÃ§ yakÄ±ÅŸmayacak ÅŸekilde sergilenen bir futbol...
Halbuki rakiplerinin bu haftaki puan kayÄ±plarÄ±yla birlikte bugÃ¼n kazandÄ±ÄŸÄ± takdirde dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ sÄ±raya yerleÅŸme ÅŸansÄ± da vardÄ± AltÄ±nordu'nun. BÃ¶yle bir fÄ±rsat vardÄ± ama AltÄ±nordulu futbolcular bundan haberdar deÄŸillerdi sanÄ±rÄ±m. Ä°zmir'de Ã¶ÄŸleden sonra etkili olan saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ ve fÄ±rtÄ±naya raÄŸmen kendilerini yalnÄ±z bÄ±rakmayan taraftarlara karÅŸÄ± bÃ¶yle isteksiz oynamanÄ±n baÅŸka bir aÃ§Ä±klamasÄ± olamaz diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum.Â
AltÄ±nordu takÄ±mÄ±nÄ±n artÄ±k genlerine iÅŸlemiÅŸ olan kÃ¼Ã§Ã¼k ve seri paslaÅŸmalarla, kanat bindirmeleriyle, savunmanÄ±n arkasÄ±na atÄ±lan toplarla rakip kalede etkili olabilme isteÄŸi aksayÄ±nca bÃ¼tÃ¼n sistem altÃ¼st oluyor. Bunun da bir Ã¶rneÄŸini Boluspor karÅŸÄ±sÄ±nda izledik. Boluspor teknik direktÃ¶rÃ¼ Sait KarafÄ±rtÄ±nalar, Bucaspor dÃ¶neminde yardÄ±mcÄ±sÄ± olan HÃ¼seyin EroÄŸlu'nu iyi analiz etmiÅŸ. AltÄ±nordu'nun pas yapmasÄ±na izin vermeyerek ve kanat bindirmelerinde AltÄ±nordu'nun etkili isimlerinden BarÄ±ÅŸ AlÄ±cÄ± ve ErdoÄŸan YeÅŸilyurt'a Ã¶zel Ã¶nlemler alarak bunu Ã§ok net ÅŸekilde gÃ¶sterdi.Â
Daha Ã¶nceki yazÄ±larÄ±mda AltÄ±nordu'nun oynamak isteyen, sadece galibiyeti dÃ¼ÅŸÃ¼nen rakipler karÅŸÄ±sÄ±nda iÅŸlerinin daha kolay olacaÄŸÄ±nÄ± ve daha rahat sonuca gidebileceÄŸine deÄŸinmiÅŸtim fakat bugÃ¼n de AltÄ±nordu'nun isteyebileceÄŸi tÃ¼rden bir rakip vardÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda. Bu maÃ§ta istediklerini sahaya koyamamalarÄ±nÄ±n nedeni de Boluspor'un kendilerinden maÃ§Ä± daha Ã§ok istemesi. AltÄ±nordu teknik heyeti ve futbolcular Boluspor maÃ§Ä±nÄ± tekrar izlediklerinde, sahada nasÄ±l gezindiklerini ve ÅŸimdiye dek ortaya koyduklarÄ± performansÄ±n nasÄ±l gerisinde kaldÄ±klarÄ±nÄ± gÃ¶receklerdir.
Futbol da galibiyet almak kadar yenilmek de olaÄŸandÄ±r. Fakat kendi evinde 5-1 gibi bir skorla maÄŸlup olmanÄ±n aÃ§Ä±klanabilir bir tarafÄ± yok. Bu skordan sonra AltÄ±nordu'nun gelecek haftalarda gÃ¶stereceÄŸi reaksiyon, Play-Off yarÅŸÄ±ndaki varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± da belirleyecek kuÅŸkusuz...