Geliyor Türkiye'nin Altınordu'su!

Ligin ikinci devresine fırtına gibi giren, evinde Elazığspor ile deplasmanda Ankaragücü'nü deviren Altınordu'da Balıkesirspor Baltok maçı öncesi hedef; galibiyet serisini sürdürmek ve zirve yürüyüşüne kayıpsız devam etmekti...

Play-Off hedefi olan takımların birçoğunun bu hafta yaşadıkları puan kayıpları düşünüldüğünde, Altınordu ve Balıkesirspor Baltok için bu maçın önemi daha da artmıştı. Ancak maçın ilk bölümlerinde istekli olan, baskılı oynayan ve sadece 3 puana odaklanmış görüntüsü veren ekip ev sahibiydi.

Cezasını Ankaragücü maçı ile tamamlayan Barış Alıcı'nın tekrar formasına kavuşmasıyla ve Erdoğan Yeşilyurt'un etkili oyunuyla birlikte ofansif anlamda daha saldırgan, daha agresif ve daha üretken yapıya büründü Altınordu. Özellikle maçın ilk 15 dakikasında konuk ekibi kendi yarı alanlarına mahkum ettiler.

Maç öncesi Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Balıkesirspor Baltok'un yumuşak karnının sağ kanat olduğunu iyi analiz etmiş olacak ki, Erdoğan Yeşilyurt önderliğinde o kanattan yaptıkları bindirmelerle çok etkili oldular. Niyahetinde de Altınordu adına atılan 2 gol de o bölgeden geldi.

İlk 15 dakikada yapılan önde baskının, arzulu futbolun meyvesini alıp, 2 farklı öne geçtikten sonra oyunu rölantiye alan, pas oyunu ortaya koyan ve akılcı hamlelerle oyunu kendi kontrolünde geçiren bir Altınordu izledik. Ancak skoru bulduktan sonra, Altınordu tehlike bölgesinde özellikle kaleci Erce Kardeşler'in takım arkadaşlarıyla yaptığı gereksiz paslaşmalar Altınordu adına pahalıya mal olabilirdi. Günümüz futbolunda kalecilerden ayaklarına hakim olma, oyunun içine daha çok girmeleri gibi beceriler bekleniyor olsa da bunları yaparken riski minimuma indirmekte kalecilerin sorumluluğunda.

Konuk ekip Balıkesirspor Baltok 65.dakikada farkı 1'e indirmesine rağmen, maçın son bölümlerinde en azından 1 puan için gollük pozisyonlara girseler de, Altınordu kalecisi Erce Kardeşler ''sıcak'' kaldığında ne kadar yetenekli bir kaleci olduğunu tekrar gösterdi ve bu pozisyonlarda da kalesini gole kapadı. Maç sonunda istediğini alan ev sahibi Altınordu'ydu. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte, Altınordu takımının içeride-dışarıda asla yalnız bırakmayan taraftarlarıyla adeta bütünleşmesi görülmeye değerdi...

2014-2015 sezonunda sadece ''1'' puan ile, 2016-2017 sezonunda da ''averaj'' farkıyla Play-Off hedefinin gerisinde kalan Altınordu taraftarıyla, oyuncusuyla, teknik heyetiyle artık bu sene daha deneyimli...Futbolcuların arzulu futbolu, taraftarının da desteğiyle birlikte bu sene önce ''Play-Off'', sonra ''Süper Lig''...Neden olmasın?