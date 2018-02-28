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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler>Yazarlar>Alper Atamer>“Ebediyen var olsun Altınordu!''
Alper Atamer

“Ebediyen var olsun Altınordu!''

Geçtiğimiz günlerde İzmir Atatürk Lisesi Mezunlar Derneği adına derneğin yönetim kurulu başkanı Murat Saraç, Torbalı’da bulunan Altınordu Futbol Meslek Okulu Metin Oktay Yerleşkesi'ne bir nezaket ziyaretinde bulunarak Altınordu FK Başkanı Seyit Mehmet Özkan ile görüştü.

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Alper Atamer

Alper Atamer

Altınordu

Altınordulu yetkililer ile önce Altınordu U17 ve U18 takımlarının Samsunspor ile yaptıkları karşılaşmaları  izleyen Saraç, daha sonra tesis ve altyapı takımları hakkında bilgiler aldı. Başkan vekili Barış Orhunbilge’nin de yer aldığı görüşmede Murat Saraç'ı kulüp binasında ağırlayan Başkan Seyit Mehmet Özkan, öncelikle çalışmalarını,  altyapı ve başarı hedeflerini detaylı bir şekilde anlatırken İzmir Atatürk Lisesi'nin kendisi için önemini ve oradan mezun olan dostlarıyla olan anılarını da büyük bir içtenlikle paylaştı. İzmir Atatürk Lisesi Mezunlar Derneği Başkanı Saraç ise  sadece İzmir odaklı değil, Türk futboluna hem oyuncu kazandırma hem de tesisleşme anlamında verdikleri önemli hizmetleri nedeniyle daha önceden hazırlamış oldukları bir “Başarı Ödülü” plaketini Başkan Özkan’a takdim etti.

Fotoğraf çekiminin ardından Murat Saraç, ''Daha önce Pınar Karşıyaka Başantrenörü Sayın Ufuk Sarıca'ya, geçtiğimiz sezon ise Göztepe Başkanı Sayın Mehmet Sepil'e Başarı Ödülü vermiştik. Her iki takım da verilen plaketin ardından sezonu şampiyon tamamladı. Bu sene ise ''uğurlu'' olduğuna inandığımız bu plaketi sizlere takdim ederek, sezon sonunda Altınordu'dan şampiyonluk bekliyoruz.'' dedi.

Son olarak Saraç, ''Lisemizin marşında ''Ebediyen Var Olsun İzmir Atatürk Lisesi'' geçer, biz de bunu Altınordu'ya ''Ebediyen var olsun Altınordu'' şeklinde uyarlayalım.'' diyerek sözlerini noktaladı.

Derneğin verdiği ''Başarı Ödülü'' plaketinin kendisini çok onurlandırdığını ve hedeflerine ulaşmak adına güç verdiğini anlatan Başkan Seyit Mehmet Özkan, en kısa sürede İzmir Atatürk Lisesi'ne bir ziyarette bulunmak istediğini belirterek Türk eğitim sisteminin çınarlarından olan 130 yıllık İAL camiasına teşekkürlerini iletti.

 

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