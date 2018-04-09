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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
09.04.2018 - 09:38, Son Güncelleme:

Artık hedef Play-Off

Alper Atamer
Alper Atamer
alper944@gmail.com
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Alper Atamer
Alper Atamer
alper944@gmail.com
Artık hedef Play-Off

Dört maçlık galibiyet serisine geçen hafta Giresunspor deplasmanında son veren Altınordu'nun, zirve yolundaki en önemli rakiplerinden olan Ümraniyespor karşılaşması, bir ''karar maçı'' niteliğindeydi. Ya Ümraniyespor'u devirip ilk iki ile makası iyice daraltacaktı, aksi sonuçta ise nihai hedef Play-Off'a kalmak olacaktı.

Ümraniyespor ise ligin ilk devresini uzun süre lider götürmüş, ancak ikinci yarıdan itibaren başlayan bir düşüş ile zirveyi Çaykur Rizespor'a bırakmıştı. İstanbul ekibi için bu maç tekrar ilk iki potasına girme açısından önem taşıyordu.

Sezonun belki de en fazla seyirci topluluğu vardı bugün Bornova Stadyumu'nda. Bir haftadır Altınordu yönetiminin, teknik heyetin ve futbolcuların destek çağrısına karşılık verip, 90 dakika boyunca İzmir ekibini hiç susmadan destekledi taraftarlar.

Altınordu adına herşey iyi giderken, stoper Hasan Hatipoğlu'nun bireysel hatası sonucu gelen Ümraniyespor golü ile bu sefer ibre konuk ekibe döndü. Öne geçtikten sonra epey pozisyonu cömertçe harcayan İstanbul ekibi, soyunma odasına farkı iyice arttırarak gidebilirdi. Ancak Altınordu kalecisi Erce Kardeşler mükemmel bir mücadele ortaya koyarak buna izin vermedi.

İkinci yarı ile birlikte daha coşkulu, istekli ve gol bulmak için varını yoğunu ortaya koyan bir Altınordu vardı sahada. Tribünlerin desteği arttırması ile beraber bir ara karşılaşma Ümraniye yarı alanında ''tek kale'' geçiyordu. Altınordu baskılarının artmasıyla, beraberlik golü Mirkan'ın klas vuruşuyla geldi. Maç boyunca etkisiz görünse de yaptığı bir hareket ile maça damgasını vurabiliyor bazı oyuncular. Mirkan Aydın da böyle bir futbolcu işte.

İkinci yarının başında gelen beraberlik sayısı, tribünleri daha da coşturmuş ve galibiyet marşları söylenmeye başlanmıştı. Ama her ne olduysa o golden sonra oldu. İkinci yarı başındaki o coşku gitti Altınordu adına ve oyun Ümraniyespor kontrolüne geçti. Cleyton'un 71.dakikada frikikten bulduğu gol, Ümraniyespor'u maçta 2-1 öne geçirecekti. 72.dakika sonrası oynanan futbol için ''kör dövüş'' tabirini kullansak yanlış olmaz herhalde. Yedikleri gol sonrası Altınordu'nun Ümraniye kalesine şuursuz yüklenişleri, bu çok önemli karşılaşmadan puansız ayrılmaları anlamına geliyordu.

Yazımın başında da belirttiğim gibi, bu karşılaşma gelecek adına bir ''karar maçı''ydı. Bundan sonrası için Altınordu adına en önemli hedef; Play-Off hattındaki yerini sağlamlaştırmak olmalı.

Alper Atamer
Alper Atamer
alper944@gmail.com
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