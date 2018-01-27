Ankara zaferi

Köklü geçmişi, oyuncu kadrosu ve Türkiye'nin en etkili taraftar gruplarından birisine sahip oluşuyla Ankaragücü bu seviyeyi değil, Süper Lig'i hakediyor kuşkusuz. Bu maçtan bağımsız olarak, bunu sezon başından beri yakaladıkları ivme ile de taraflı tarafsız herkese gösterdiler.



Bu ligin üzerinde olan kadro kalitesi ve desteği arkalarına aldıklarında tam anlamıyla 12.adam görevi gören taraftar gücüyle birlikte iç sahada zor kaybeden bir ekip aynı zamanda Ankaragücü...Maç öncesi bu parametreler ele alındığında, zor bir deplasman bekliyordu Altınordu'yu...



Beklenildiği gibi Ankaragücü, maçın ilk dakikalarında 12.adamı da arkasına alarak yüklendikçe yüklendi Altınordu kalesine. Golü erken bulup, oyunu iyice kendi kontrolleri altına almayı hedefler görüntüdeydi İsmail Kartal ve öğrencileri...Pozisyon bulmakta da hiç güçlük çekmediler. Ancak günün Altınordu adına kahramanlarından biri olan kaleci Erce Kardeşler ve Ankaragücü forvetlerinin formsuzluğu birleşince sayısız gol pozisyonundan yararlanamadı ev sahibi ekip.



Ankaragücü oyunu Altınordu yarı alanına yıkmıştı fakat aradığı golü bir türlü bulamıyordu. Yine ev sahibi ekibin gol aradığı dakikalarda, altyapı takımlarına tekrar tekrar izlettirilmesi gereken bir kontra atak resitali sundu İzmir ekibi...Bu resital ise Erdoğan Yeşilyurt'un usta işi vuruşu ile taçlandı. Bulunan golden sonra bu kez ivme Altınordu'ya döndü.



Ankara deplasmanından alınacak 3 puan ile birlikte, Play-Off hedefine çok önemli bir adım atmış olacaktı Altınordu. Bunun da farkındaydı sahada, kenardaki her Altınordulu. Attıkları o golle de sadece öne geçmediler, aynı zamanda da Ankaragücü'nün gardını da düşürdüler. Maçın başındaki iştahlı Ankaragücü kalmamıştı artık..Oyunun kontrolü bu sefer Altınordu elindeydi.



İkinci yarı itibariyle de maç Altınordu kalesinde geçiyordu adeta. Yine ev sahibi ekibin yakaladığı sayısız gol pozisyonları ve yine kalesinde devleşen Erce Kardeşler...Altınordu'nun bulduğu ilk golün kopyası bir pozisyonda 65.dakikada Mirkan Aydın ile 2.golü buldu İzmir ekibi. Bu dakikadan sonra artık taraftar desteğini de kaybetti Ankaragücü. Eylül ayından beri 19 Mayıs Stadı'ndan boynu bükük ayrılmayan Ankaragücü, iç sahadaki 2.mağlubiyetini Altınordu'dan almış oldu.



Ligin ilk yarısında sevenlerine hayal kırıklığı yaratan Altınordu'da sıkıntıların en büyüğü savunma hattındaydı. Ancak devre arasında yaptıkları Samsunspor'dan stoper Hasan Hatipoğlu hamlesiyle bu sorununu çözmüş gözüküyorlar. Tecrübesi ve yaşı itibariyle takıma ''ağabeylik'' yapan Hasan, henüz ikinci maçını oynamış olmasına rağmen pozitif bir etki yaratmış Altınordu savunmasında.



Henüz ikinci devrenin ikinci maçı olmasına rağmen, geçtiğimiz haftaki Elazığspor galibiyeti ve bugünkü Ankaragücü deplasmanından alınan çok önemli 3 puan ile ligin ikinci yarısında farklı bir Altınordu izleyeceğimizi düşünüyorum. Alınacak seri galibiyetlerle, Altınordu'nun potansiyelli genç kadrosunun kazanacağı özgüveni de düşünürsek daha güzel günler bekliyor Altınordu taraftarlarını...