Altınordu'da düşüş devam ediyor

Skorun aksine aslında maça çok da kötü başlamamıştı Altınordu. Henüz mücadelenin 2.dakikasında son haftaların şanssız ismi Mirkan Aydın bomboş kale yerine meşin yuvarlağı direğe nişanlayınca, Altınordu neredeyse maça 1-0 önde başlama fırsatını tepti. Son olarak 29 Eylül'deki Boluspor deplasmanında golle buluşan Mirkan, bu hafta da şanssızlığını kıramadı. Önümüzdeki haftalarda bulacağı gol veya goller umarım onu ve takımını kendine getirecektir.

Maçın ilk 10 dakikalık bölümünde Denizlispor da 2 kez gole çok yaklaştı ancak Altınordu'nun kalesini koruyan 3.kaleci konumundaki Ali Emre, yaptığı harika kurtarışlarla ''Altınordu kalesi''nin emin ellerde olduğunu gösterdi.

33.dakikada Denizlispor'un duran toptan Ömer Alp'in kafası ile bulduğu golde ise yapacak fazla bir şeyi yoktu. Defans bölgesinde yaşanan bir anlık konsantrasyon kaybı sonrası gelen gol Altınordu cephesinin gardını düşürdü ve maçın başındaki o istekli, arzulu futbolu göremedik Altınordu adına.

Denizlispor 37.dakikada Kerem Can'ın gördüğü kırmızı kart sonrası 10 kişi kaldı. Açıkçası Denizlispor 10 kişi kaldıktan sonra, oyunun tek hakiminin Altınordu olacağını ve beraberlik golünü bulmak için canla başla saldıracağını düşünmüştüm. Fakat yanıldım.

Maçın ilk yarısında iki tarafın da iştahlı, istekli ve oyunu güzelleştirmeye yönelik oyunundan dolayı; ikinci yarı için beklentim bol gollü, ilk yarıdaki gibi heyecan seviyesi yüksek ve iki taraf seyircisinin de zevk alacağı bir 45 dakika olmasıydı. Ancak Denizlispor'un skoru koruma düşüncesi ve Altınordu'nun da buna ayak uydurması, ikinci yarı için maç hakkında konuşulacakları ve yazılacakları kısıtlı hale getirdi. Denizlispor 2.golü de bulduktan sonra Altınordu iyice ritmini kaybetti ve mücadele 2-0 sona erdi.

Altınordu'da birkaç haftadır devam eden bir düşüş söz konusu. Lige iyi başlangıç yapmış olmaları, genç ve istekli kadrosundan dolayı Altınordu, Süper Lig yolundaki en avantajlı iki-üç takımdan biri olarak gösterildi kamuoyu tarafınca. Ben hala aynı düşüncedeyim. Altınordu ve Altınordu'nun forvet hattı ''Başta Mirkan olmak üzere'' üzerindeki şanssızlığı atarsa, 2-3 maçlık galibiyet serisi Altınordu'yu tekrar hakettiği yerlere çıkarır diye düşünüyorum. Önemli olan 1 aydır süren kötü gidişatı sona erdirmek. Bundan sonraki amacı, bu maçı unutup ilk yarı bitiminde en az ''ilk 6'' içerisinde bulunmak olmalı Altınordu'nun. Ve bunun da ilk adımı milli maç arasından sonraki içerideki ilk maç olan Giresunspor maçıyla atılabilir. Tabiki de taraftarının desteğiyle...

Yazımı sonlandırırken 2.yarıda sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kalan Ali Emre'ye ve geçtiğimiz hafta Eskişehirspor karşılaşmasında sakatlanıp ameliyat olup ve sahalardan 3 hafta uzak kalacak olan Erce Kardeşler'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, iki kalecinin de sahalara bir an önce dönmelerini diliyorum.