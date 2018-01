Yetenekli Oyuncu Aranıyor!

Aykut Kocaman’ın Trabzon gibi zor bir deplasmanda ve ağır bir sahada önce durdur sonra vur taktiğinde “durdur” aşaması seri şekilde kapılan toplarla başarıyla geçilse de “vur” kısmı yine sekteye uğradı. Özellikle İsmail’in kaçırdığı pozisyon akıl alır gibi değil. Fenerbahçe seviyesindeki bu tip oyuncuların attıkları şutlar artık komedi olmaya başladı.

Pozisyonları bitiremediğiniz sürece ne kadar iyi oynarsanız oynayın yetersiz kalırsınız. Eğer 10 kişiyle rakip sahadaysanız ve rakibi boğduysanız golü bulmak zorundasınız. Bulamıyorsanız başınıza iş açılması oldukça muhtemeldir. İkinci yarıda Trabzonspor biraz daha ivme yakalasa da üstün bir oyun oynadığını söylemek güç. Savunma arkasına atılan zamanlaması doğru bir pasta gol geldi ancak bu açıkçası etkili bir oyunun sonucu değil bir anlık parlamaydı. Fenerbahçe ise bir süre şok yaşasa da duran toptan golü buldu. Tabi bu gole duran top golü olarak bakmamak gerekir. İsmail ve Aatıf ile ilk yarıda rezalet duran top ortaları yapan Fenerbahçe’de kaliteli ayak Valbuena bir duran topun ne kadar değerli olabileceğini açıkça gösterdi.

Tarihin En Yeteneksiz Fenerbahçe Kadrosu

Fenerbahçe kadrosu öyle bir kadro ki belki de bugün ligin dibine demir atan Kardemir Karabükspor’un bile kaliteli ayak sayısı daha yüksektir! Fenerbahçeli oyuncular ne pas atabiliyorlar, ne pozisyon bilgileri var ne de koşacakları yeri biliyorlar. Üstelik bazı pozisyonlarda altyapıda ilk aşamada öğretilen temel oyun prensiplerinden bile uzaklar. Bu yorumları tabi her oyuncu için söylemek doğru olmaz ancak özellikle Dirar ve Alper Potuk’un bu futbol bilgileriyle değil Fenerbahçe’de Anadolu takımlarında bile oynaması zor. Mesela geçen hafta Galatasaray karşısında izlediğimiz Kayserispor’da Dirar sanırım ilk 21’e zor girer. Faslı oyuncunun kariyeri ortada olduğu için artık bazı maçlarda dublör kullandığını düşünmeye başlayacağım. Bu kadar yanlış tercihler yapan bir oyuncunun bu seviyede işi yok. Alper Potuk ise Eskişehirspor’da orta sahanın merkezinde oynarken beğenilmiş bir oyuncu iken ne hikmetse Fenerbahçe’ye geldikten sonra bir anda ön bölge oyuncusu oldu ancak Alper o yetenekte bir oyuncu asla değil. Net bir şekilde “box to box” denilen yapıda, iki yönlü merkez orta saha oyuncusu. Ona yapılan bu haksızlığa değinmeden geçmek doğru olmaz fakat Alper de artık miyadını doldurdu. Bu seviyede bu kadar yanlış koşularla en fazla orta sıra takımlarında anlık patlama yapan sıradan bir oyuncu olur.

Hasan Ali’den Stoper Olur, Orta Saha Olmaz

Hasan Ali sol bek olarak hücumcu bir yapıya sahip değil. Savunma anlamında ise seçeneklerin içinde belkide en iyisi. Bu özelliklerde bir oyuncu da pekala sol stoper olarak sahaya sürülebilir. Tabi burada pozisyon bilgisi ne seviyede buna da bakmak lazım. Galatasaray’da Hakan Balta nasıl sol bekten daha çok sol stopere oturuyorsa Hasan Ali de bu özellikleri ile o bölgede sırıtmaz. Orta sahada ise net bir şekilde olmaz. Hele elde İsla gibi orta saha özelliği olan dinamizmi yüksek ayağı düzgün bir oyuncu varsa hiç olmaz. Ekici hazır değil, Oğuz Kaan tecrübesiz onları anlarım ama Eljif 17 yaşında Makedonya A Milli takımında oynayan bir oyuncu, bu yoklukta riske değer diğer bir tercih olabilirdi. Ayrıca eğer üzerinde durulursa yıllardır aranan 8 numara olması için hiçbir engel yok. Kadronun yetersiz olduğu gerçeğine ve eksiklere ise kimse laf söyleyemez ancak Hasan Ali’ye sıra gelene kadar çok fazla seçenek vardı. Bunlardan bir diğeri de Alper’i o bölgeye çekmekti. Esas bölgesi merkez orta saha olan oyuncular farklı bölgelerde heba olurken takımın teknik kapasitesi en düşük oyuncu sıralamasında zirveyi zorlayan bir Hasan Ali’nin oraya devşirilmesi maceradan başka bir şey değil.

Hakemler Artık Sabır Taşırıyor

Son 3-4 sezondur aşağı yukarı her maçta hakem hataları fazlaca ön plana çıkar oldu. Futbolcular ve teknik adamlar gibi hakemlerin de hata yapabileceğini bir kenara koyalım ancak gerçekten son yıllarda maçlar çok kötü yönetiliyor. Sadece 1 takıma değil, her maçta her takımın lehine yada aleyhine saçma sapan kararlar veriliyor. Bu karşılaşmada da 3 tane net kırmızı kart atlandı. Özellikle Alper’in bileğine 2 kere basılmasına rağmen sarı bile çıkmaması artık isyan sebebi. Bu kadar da olmaz. Bir maçta 3 tane kırmızı kart atlanmaz. Ayıptır.

Neticede Fenerbahçe stoperde, 10 numara pozisyonunda, merkez orta sahada ve hatta forvet bölgesinde eksikleriyle sahaya çıktı. Buna rağmen ilk yarıda adeta Trabzonspor’u sahadan sildi. Tek eksik maçı çözebilecek akıldı. Bu akıl da aslında Fenerbahçe’de var ancak bu riski almak Aykut Kocaman’a zor geliyor. Valbuena tercihi ile ilgili çok fazla eleştiri yapamıyorum çünkü bazen gerçekten topu geveleyerek çileden çıkarıyor ancak Valbuena’nın etrafını Eljif gibi kaliteli ayaklarla süslerseniz oyun akışkanlığının artması normal olacaktır. Bu genç yaşında orta sahayı dikince geçme özgüveninde bulunan bir Eljif için ayağa kalkan bu taraftarı arkasına almak Aykut Kocaman için bu kadar zor olmamalı.