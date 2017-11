Sonu gelmeyen sessizlik

Yaz döneminde beklenen transferlerin gerçekleşmemesi, Avrupa’dan elenilmesi ve orta sahaya hala tatmin edici transferler yapılmaması taraftarı da Kadıköy’ün büyüsünden uzaklaştırdı.

Kayserispor karşısında baskılı başlayamayan, gerekli skoru alsa da 3 puanı rakibine hediye ederek hazır olmadığını adeta haykıran Fenerbahçe, lig sonuncusu Osmanlıspor karşısında da “bu iş olmayacak” dedirtti. Sorun artık Galatasaray’ın puan farkını açmasından çok daha vahim. Fenerbahçe kazanamıyor. Fenerbahçe maçları bitiremiyor. Fenerbahçe o kadar kötü oynuyor ki ligde tek başına yarışsa da yine şampiyonluktan bahsetmeye cesaret bulamayacak gibi. Fenerbahçe ısrarla ezber oyununa devam ediyor. Her maç aynı organizasyonlar. Dejavu ataklar ardı ardına geliyor. Maçı izlerken her oyuncunun bir sonraki hamlesini hepimiz hafızamıza kazıdık. Bu şekilde maç kazanmak sadece tesadüf olur. Osmanlıspora karşı sadece tek pozisyonda farklılık yaratan Fenerbahçe o pozisyonda da golü buldu. Ozan’ın net pasında Giuliano en sevdiği bölgede topla buluştu. Bir Brezilyalı’ya 18 üzerinde “pardon” demezseniz size cömert davranmaz. Gol dışında Fenerbahçe düz, heyecandan uzak oyununa devam etti. Valbuena ve Isla gibi şu an Fenerbahçe için paha biçilemez isimlerin sakatlanıp oyundan çıkması handikap olsa da Fenerbahçe’nin forması maçı en kötü 1-0 bitirmeliydi ki eğer yetenek fakirliği engel olmasa maç 3’e, 4’e de gidebilirdi.

Aykut Kocaman takıma zaman tanınmasını istemekte haklı olabilir fakat zaman kadar değerli bir malzemenin de bu kadar bedava verilmesini beklememeli. Ortada en ufak bir parıltı yokken, kendi verdiği tarih olan Ekim ortası da geçmişken bahaneler artık Aykut Kocaman’ın saygınlığını zedeler.

Fenerbahçe’de teknik adamların biri geliyor biri gidiyor. Şimdi yine kulislerde istifa sesleri. Bitmek bilmeyen bir düzensizlik var Fenerbahçe’de. Her sezon yeni heyecanlar, yeni beklentiler, yeni vaatler derken zaman geçiyor, bahaneler tükeniyor. Bulutların arasından ışığın belirmesini bekleyen Kadıköy ve çevresinde sonu gelmeyen sessizlik devam ediyor.