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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
02.04.2018 - 23:14, Son Güncelleme:

Sezonun En Az Hatalı Oyunu

Alper Aksu
Alper Aksu
m.alperaksu@gmail.com
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Alper Aksu
Alper Aksu
m.alperaksu@gmail.com

Alper Aksu yazdı.

Fenerbahçe adına sezonun en iyi futbolu denince herkesin aklına Başakşehir deplasmanı gelebilir ancak o maçta dahi Fenerbahçe bu kadar doğru tercihler kullanmamıştı. Kayseri’de maçın her anında doğru koşular ve bu koşuları ödüllendiren paslar gelince sarı lacivertlilerin farklı galibiyeti sürpriz olmadı.
Maça Kayserispor iyi başladı. Baskılı bir görüntü sergilediler. Fenerbahçe ise basit top kayıplarının bedelini ödeyecek gibi gözüküyordu. Kalesine ilk gelen pozisyonda topu ağlarından çıkarma alışkanlığı olan Fenerbahçe’de milli ara ile birlikte bu standart tersine dönmüş gibiydi. Bu kez rakip kalede yakaladığı ilk pozisyonda golü bulan takım Fenerbahçe’ydi. Konuk ekipte paslar yerini buluyor, orta saha risk alıyor, kanatlar işliyordu. Aatıf’ın kusursuz oyunu, Dirar ve Şener’in Deivid-Gökhan ikilisini anımsatması ve Soldado’nun kalitesini ortaya koyması işleri çok kolaylaştırdı.
Saha İçi İletişim Artmış


Fenerbahçe’de sezon başından beri 3. Bölge sirkülasyonunda hep eksikler vardı. Rakip yarı alandaki kopukluk ve yanlış pas tercihleri oyun akışkanlığını sekteye uğratıyordu. Bu sezon ilk kez en doğru pası arayan, riske girmekten ve insiyatif almaktan çekinmeyen, savunma arkası koşular yapan forvetini zamanında fark eden bir Fenerbahçe vardı sahada. Zamanlaması doğru paslar, kilidi açan anahtar oldu adeta.
Bekler Hücuma Katkı Sağlayınca

Kayseri deplasmanında Şener’in ekstra performansı Fenerbahçe’nin hücum gücüne olumlu yansıdı. Hep söylediğim gibi Fenerbahçe’nin hücum aksiyonları geçmişte beklerden başlıyordu. Hücumdaki etkinliğinin en büyük sebebi solda Caner, sağda Gökhan desteğinin ön tarafın kalabalığına pozitif etkisiydi. Kayseri deplasmanında Şener ve Hasan Ali sağdan ve soldan getirdikleri toplarla hücumdaki arkadaşlarına ekstra alternatifler yarattı. Bu da hücum varyasyonlarının kalitesini arttırdı.

İkincilik de önemli
Fenerbahçe taraftarı şampiyonluk uzaklaşınca havluyu atıyor ancak şampiyon olamasa dahi Fenerbahçe için bu sezon ilk 2 sıra çok önemli. Maddi açıdan ciddi sıkıntılarla boğuşan kulübün kurtuluşu için Şampiyonlar Ligi gelirleri kaçınılmaz hale geldi. Şampiyonlar Ligi’nde yeni statü ile birlikte eleme turlarında takımlarımıza rakip olarak daha elenebilir takımlar gelecek. Bu da demek oluyor ki lig ikincisinin gruplara kapağı atması artık eskisi kadar zor değil. 2 takımla Şampiyonlar Ligi’nde yer almamız oldukça mümkün. Yeni statüye göre Türkiye Ligi’ni bu sezon ikinci bitiren takımın Şampiyonlar Ligi’ne girebilmesi için üç eleme turu oynaması gerekiyor. İkinci eleme turunda Türkiye, Çekya, İsviçre, Hollanda, Yunanistan ve Avusturya ikincileri mücadele edecek. Turu geçen üç takım, üçüncü elemede Belçika, Ukrayna ve Portekiz ikincileri ile Fransa ve Rusya üçüncüleriyle eşleşecek. Bu sekiz takımın dördü play-off’a kalacak. Play-off’ta bir tur daha oynayıp sadece ikisi Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacak. Yani artık yol daha uzun ama daha kabul edilebilir.
Kısacası Fenerbahçe taraftarı bu sezonu kafasında çöpe atmış olabilir ancak yeni sezonda Şampiyonlar Ligi’nde oynayacak bir takım hayal ediyorlarsa önce bu sezonu doğru yerde bitirmeleri gerekiyor.

 

Alper Aksu
Alper Aksu
m.alperaksu@gmail.com
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