Şeker Olmadan Tatlı Yapamazsınız

Basit mantıkla bakıldığında elinizde şeker yoksa istediğiniz kadar uğraşın ortaya lezzetli bir tatlı çıkarmanız imkansızdır. Fenerbahçe’de Aykut Kocaman’ın da yaşadığı durum ancak bu şekilde özetlenebilir. Burda şekerden kasit tabi ki iyi bir golcü, iyi bir 10 numara vs. değil. Fenerbahçe’nin kadrosu mantıklı bir futbol aklı ile bakıldığında şampiyonluğa oynayacak bir kadro değil. Aykut Kocaman’ın elinde sezon başında şampiyonluk fikrini aklına bile getiremeyecek, ilk 4 sırayı hedefleyip sonraki sezon birkaç transferle belki şampiyonluğa oynayabilecek bir takım var. Bu gerçeği tabi Fenerbahçe gibi bir kulüpte ne yazık ki açıkça söyleyemiyorsunuz. Gerek taraftar beklentileri, gerekse Fenerbahçe’nin tarihsel konumu bu küçülmeye izin vermiyor. Hal böyle olunca da gerçekçi olmayan bir hedefe ulaşmak adına oyuncuları daha fazla zorluyorsunuz. Kendinizi ön tarafta asla iş yapamayacak olan Dirar’dan goller ve asistler bekler halde buluyorsunuz. Aatıf’dan maç çevirmesini, Josef’ten dikine oynamasını, Hasan Ali’den muz orta yapmasını ve Valbuena’dan takımı kurtarmasını bekliyorsunuz. Ancak durum hiç de öyle değil. Valbuena oynamadığında eleştirilen bu takım Valbuena oynadığında da evinde 2 puan bıraktı çünkü konu hiçbir zaman Valbuena olmadı. Nitekim Valbuena geçtiğimiz sezonda sahada 30 maçta yer almasına rağmen bunların sadece 14’ünde 90 dakika oynadı. Çoğu maçta sonradan oyuna giren Valbuena kimi maçta 9 dakika kimisinde ise 45 dakika şans buldu. Valbuena hiçbir zaman tek başına maç kurtaramaz. Valbuena’nın verimli olması için etrafında yetenekli ayaklar olmalı. Ancak o zaman gerçek özelliklerini sahaya yansıtabilir ve sonuca gidebilir.



Fenerbahçe kadro kalitesi kendi seviyesinin çok altında. Buna rağmen 13 maçtır kaybetmeyen bir takım olmak da takdire değer aslında. Geçen haftalarda söylediğim gibi; Fenerbahçe bu kadro yapısıyla büyük denilebilecek maçlarda çok fazla sıkıntı yaşamaz, en kötü 1 puanı koparır ancak esas sorun iç sahada kolay geçilebilecek maçlarda. Fenerbahçe rakibi kim olursa olsun stoper olmayan 2 stoperi, henüz futbola yeni adım atmış orta sahaları ve sakat mı sağlıklı mı hala belli olmayan santraforlarıyla sonuca gitmekte her zaman zorlanacaktır. Sezon boyunca Fenerbahçe kadrosundan belli seviyenin üzerinde futbol beklenmesi hata olur. Çünkü bu oyuncu grubu yetenekleri çerçevesinde bundan daha öteye gidemez. Trabzonspor ve Gençlerbirliği maçlarının ilk yarılarında rakibi baskı altına alan üst düzey futbol bu sezon Fenerbahçe’nin oynayabileceği en iyi futboldur. 2 topun direkten döndüğü, yine 2 bireysel hatayla gollerin yendiği bir maçla ilgili yorum yapmak ise analizden çok hikaye anlatmak gibi olacak ancak kısaca girizgah yapmak gerekirse ilk yenilen golü Dirar kendi kalesine atmış olsa da hata yüzde yüz Volkan Demirel’e ait. Ceza sahası dışına düşen bir ortada kaleden açılmak doğru bir karar değil. 2. Golde ise Mehmet Topal şanssız bir pozisyonda yakalanıyor. Muhtemelen klasik stoper Skrtel olsaydı o topu rahatlıkla kaleden uzaklaştırırdı. Neticede artık klişeleşen şanssızlıklar, hatalar Fenerbahçe’yi 2 puandan daha etti. Her şey bir yana Fenerbahçe için en acı olanı ise önümüzdeki hafta Başakşehir deplasmanından galibiyetle çıkılamayacağı konusunda neredeyse herkes hemfikir.