Kusursuz oyun planı

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
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Sezon başında Aykut Kocaman Fenerbahçe’nin başına geldiğinde ondan beklenen zaten sahaya göze hoş gelen bir oyun yansıtması değil ilk etapta takım birlik ve bütünlüğünü sağlamasıydı. Nitekim geçen zaman içinde takım içindeki arkadaşlık ve saha içindeki bütünlük yüksek seviyelere çıktı. Fenerbahçe bunun karşılığını son 2-3 haftadır oyun olarak da alıyor.
Başakşehir karşısında ise hem oyun olarak hem skor olarak karşılık görerek bu sezonun zirvesine ulaştı. Maçın başlama düdüğünden itibaren taraftarının uzun zamandır görmek istediği 3. Bölge baskısını harfi harfine uygulayan sarı lacivertliler, Başakşehir’in kaleciyi de oyuna dahil eden pas oyununu bozmaya çalıştı. Nitekim Başakşehir birçok kez bu baskıya karşılık veremeyerek top kayıpları yapmaya başladı. Kendi yarı alanına takımca çok iyi yayılma konusunda zaten uzmanlaşan Fenerbahçe, Başakşehir karşısında bunu tam sahaya yayarak rakibinin oyun formatını sekteye uğrattı. Bir ara topla oynama yüzdesi Başakşehir’in lehine yüzde 67-33 şeklindeydi ancak bu çok net bir şekilde Aykut Kocaman’ın istediği bir durumdu.
Fenerbahçe adeta topu rakibine teslim ederek topsuz oyunda ne kadar başarılı olduğunu herkese gösterdi. Top çoğunlukla Başakşehir’de olmasına karşın maç boyunca en az 7-8 net denilebilecek pozisyona giren bunun yanında rakibine tek bir gollük pozisyon vermeyen takım Fenerbahçe’ydi. İlk golde Aatıf’ın kaptığı top ve ikinci yarının ortalarında rakip sahada Hasan Ali’nin rakip çıkmak isterken kayarak müdahalesi maçın özeti gibiydi aslında
Çizgi Savunmanın Büyüsü
Aykut Kocaman’ın Başakşehir’e karşı kurduğu tuzaklardan en önemlisi ise ofsayt taktiğiydi. Neto’nun da geri dönüşüyle savunma kurgusunda kısmen standartına dönen Fenerbahçe, Başakşehir’in sıkça uyguladığı çapraza uzun top meselesini çizgi savunmayla adeta ortadan kaldırdı. Başakşehir takımının maç boyunca 6 ofsayta yakalanması da kurulan düzenin ne kadar başarılı olduğunu ortaya koyuyor. Orta alanı kapatarak Başakşehir’i kanatlara iten Fenerbahçe yan topların da neredeyse hepsini savurdu ve ev sahibi ekibin elindeki bir çok kozu geçersiz kılarak galibiyeti sonuna kadar haketti.
Giuliano’nun Sihirli Ayakları
Giuliano, Fenerbahçe için asla bir Alex olmayacak ancak kendi kalitesini sürdürdüğü müddetçe kulüp tarihinin önemli oyuncularından biri haline gelebilir. Uzun zamandır oynamamasına rağmen Başakşehir gibi zor bir deplasmanda neredeyse içinde olduğu pozisyonların tamamında topu verimli kullandı. Fenerbahçe’nin en büyük eksiği olan kadife bilek kontenjanını sahada fazlasıyla dolduran Brezilyalı oyuncu adam eksiltme özelliğinin yanında savunma prensibindeki disipliniyle de tam bir Aykut Kocaman 10 numarası. Önümüzdeki sezon etrafı daha da süslendiğinde neler yapabileceğini merakla bekliyorum.
Hep Destek Tam Destek
Fenerbahçe taraftarı birçok zorlu süreçten geçmesine rağmen asla takımını yalnız bırakmadı. Son 2-3 sezondur ise ortaya konan tutarsız futboldan dolayı takıma olan güvensizlik tribünlerin boş kalmasına sebep oldu. Kulüp içinde bazı sıkıntıların olduğu ortada. Seçim süreci de cabası ancak son 14 maçtır ligde bileği bükülmeyen, stopersiz, orta sahasız, 10 numarasız, forvetsiz sahaya çıkmasına rağmen asla pes etmeyen bir takımı da sırf ortaya şahane bir futbol koyamıyor diye yalnız bırakmak Fenerbahçe taraftarına yakışmıyor. Sezon başından beri herkesin ağzına geleni söylediği Aykut Kocaman’a geldiği günden bu yana bir hoşgeldin bile demeyen Fenerbahçe taraftarı artık hocasına ve takımına sahip çıkmalı, tribünde tek bir boş koltuk bırakmamalı, Başakşehir’e karşı son derece ağır bir sahada ortaya konan mücadeleyi Kadıköy’de ödüllendirmelidir.