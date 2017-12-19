Futbol Yetenekli Ayaklarla Oynanır

Yaptığı açıklamalarda sürekli Valbuena’nın tekniksel becerilerinden çok oyunu asla bırakmayan motivasyonuna hayran olduğunu dile getiren Aykut Kocaman, bu kritik sezonda ona ne kadar güvendiğini de deklare etmiş oldu. Valbuena da bu açıklamaları takip etmiş olsa gerek ki ilk 11’de yerinin garanti olduğunu düşünerek ilk haftalarda takım taktiğinden bağımsız sahada başına buyruk hareketler yapıyordu. Bu görüntünün neticesinde tecrübeli teknik adam Valbuena’yı yedeğe çekerek, adeta uyarı atışı yaptı. Valbuena her maç sonunda kendisini destekleyen taraftarı arkasına aldığını düşünerek kendi bildiğini okumaya devam etse de bir süre sonra pabucun pahalı olduğunu farketti. Kardemir Karabükspor’a karşı ilk yarıda tel tel dökülen Fenerbahçe’de ikinci yarı Aykut Kocaman, Şener’in yerine Valbuena’yı sahaya sürdüğünde yıldız oyuncu sıranın kendisine geldiğinin farkındaydı. Oyuna girer girmez dinamikliğiyle etkisini takım arkadaşlarına da yansıtan Valbuena görünen o ki hem maçı hem de formayı aldı.

Valbuena-Giuliano Arasında Yıldız Savaşları

Takım düzenine daha sadık oynayan Giuliano yeri geliyor bu düzenin dışına çıkmamak adına yeteneklerini eksik sergiliyor. Orta saha organizasyonunun da dikine oynayan, top getiren bir lokomotifi olmaması Brezilyalı oyuncunun yarım kalmasına sebebiyet veriyor. Valbuena ile aynı anda sahada olduklarında ise adeta yıldız savaşları yaşanıyor. Saha içi liderliği eline almaktan hoşlanan Valbuena, ısrarla Giuliano’nun oyun içi pozisyonlarına müdahalede bulunuyor ve Giuliano kendisini geri çekmeye başlıyor. Bu görüntü “Sergen-Tümer aynı anda oynar mı?” klişesine dönmeden çare bulunmalı ki muhtemelen Valbuena biraz daha sol çizgiye sadık oynadığında format daha hazır hale gelecek.

Kalite Eksikliği En Büyük Handikap

Fenerbahçe sistem olarak bazı şeyleri oturtmuş olsa da takımda bireysel olarak yaşanan kalite eksikliği zaman zaman genele sirayet ediyor. Kardemir Karabükspor maçı öncesi Fenerbahçe fanatiklerinin lig sonuncusuyla oynanıyor mantalitesiyle skor anlamında fark beklemesi normaldir ancak haftalardır beraberliği dahi olmayan, maç öncesi bütün düzenini değiştirip birçok oyuncuyu sistemin dışına atan bir rakip her zaman sorun çıkarma potansiyeline sahiptir. Hele ki oyunu açma anlamında hala sıkıntılar yaşayan Fenerbahçe için çok kolay bir maç olmayacağı tahmin edilebilirdi. Bu maçı ancak yetenekli ayaklar çözerdi, öyle de oldu. Valbuena’nın maça 11 başlamaması tartışılabilir ki haklı bir eleştiri olarak kabul edebiliriz fakat Fransız oyuncu başlangıç seremonisinde sahada yer alsaydı da maç ilk yarıdan çözüme kavuşur muydu o da başka bir soru işareti. Önümüzdeki hafta ise geri dörtlüsünün üçünü kaybetmiş bir Fenerbahçe’de muhtemel stoper ikilisinin Neto-Mehmet Topal olacağı düşünüldüğünde bozulacak olan orta saha organizasyonu büyük bir problem olarak ortada duruyor. Hem savunma dörtlüsü hem de orta saha ikilisinde düzen dışına çıkmak zorunda kalacak Fenerbahçe’nin Konya deplasmanında yetenekli ayaklara çok daha fazla ihtiyacı olacak. Yani kısaca Konya’da Valbuena’dan fazlası gerek.