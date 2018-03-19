Fenerbahçe’nin Kemik 11’i Yok !

Açıkçası maçın sonlarına doğru mutlaka galibiyete ihtiyacı olan Fenerbahçe’nin taraftar bazında beraberliğe razı olduğunu dahi gördük. Kadıköy’ün düşmesi Fenerbahçe’de bütün dengeleri tersine çevirebilirdi. Beraberlik ise ufak tefek çatlak sesler dışında Fenerbahçe için bu sezon alışılagelmişi devam ettirdi.

Maça oldukça kötü başlayan Fenerbahçe oyun yaratıcılığı anlamında cimri davranan kadrosuyla ilk yarıda üst üste 3 pas yapmakta bile zorlandı. Aykut Kocaman ise ikinci yarıda belki de bu sezon ilk kez taraftarın istediği nitelikte değişikliklerle oyuna müdahale etse de sarı lacivertliler bitiş düdüğü ile birlikte bu sezon kendi sahasında toplamda tam 14 puan kaybetmiş oldu. Giuliano’nun bekleneni verememesi, Ekici’nin maç kondisyonu eksiğine rağmen üzerine ekstra yük binmesi ve ligin 26. Haftası geçmesine rağmen Fenerbahçe’nin hala ortaya net bir oyun koyamıyor olması ligin bitimine 8 hafta kala ev sahibi ekibe şampiyonluk yarışında dezavantaj getirdi.

Taraftar İstifa!

Fenerbahçe’nin yaklaşık 3-4 yıldır tribündeki sessizliği sadece futbol takımına değil kulübe de olumsuz yansıyor. Fenerbahçe taraftarının yeni bir oluşuma ihtiyacı var. Sahaya olumlu etki eden, kendisine atılan pası fark etmeyen oyuncusunu yarattığı uğultuyla uyaran taraftar profilinden, her tribünde alakasız besteler seslendiren, birbirinden bağımsız, herkesin kendi özgürlüğünü yaşadığı bir profile dönüldü. Hiçbir etki uyandırmayan anlamsız kareografilerdeki uyumsuzluk da birçok şeyi gözler önüne seriyor aslında. Kulüpte herkesin suçlu aradığı bir ortam var ancak taraftar eski sinerjisini yakalamadığı sürece kulüpteki değişiklikler ve yenilikler hep yarım kalacaktır.

26 Haftada 20 farklı 11

Fenerbahçe’nin bu sezon en büyük sorunlarından biri istikrarsızlık. Oyuncu bazında baktığımızda süreklilik sağlayabilen tek bir oyuncu sayamıyoruz. Josef belli bir standartın altına düşmese de onun da Fenerbahçe seviyesinde istenileni verdiğini söylemek zor. Fenerbahçe’nin istikrarsız görüntüsünün altında yatan en önemli etmen ise kemik kadronun bir türlü kurulamaması. Gerek sakatlıklar, gerek cezalılar, gerek oyuncu performanslarına bağlı değişiklikler Fenerbahçe’nin ligin bitimine 8 hafta kala hala bir kemik 11 kuramamasına yol açtı. Açıkçası ligin 26. Haftasında Kadıköy’de Fenerbahçe gibi bir takımın hangi ilk 11 ile sahaya çıkacağını kimse tahmin edemiyorsa burada bir sorun vardır. Bu kadar kadro sürprizinin olduğu bir ortamda da şampiyon olabilmek mucize gerektirir.