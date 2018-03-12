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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Spor Arena
12.03.2018 - 09:43, Son Güncelleme:

Fenerbahçe Pes Etmiyor

Alper Aksu
Alper Aksu
m.alperaksu@gmail.com
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Alper Aksu
Alper Aksu
m.alperaksu@gmail.com

Fenerbahçe’nin futbol olarak bu sezon belli bir seviyenin üzerine çıkamayacağını daha önce belirtmiştim ancak bu bahsettiğim seviyenin de altına düşmemeli. Açıkçası bu oyuncu grubu ile takımın başında kim olursa olsun önde baskılı ve bol pozisyonlu bir futbol oynamak çok zor. Bunun en büyük sebebi de Fenerbahçe’de ayağa isabetli pas oranı yüksek oyuncu sayısı az. Oyun akışının hızlı bir şekilde rakip sahaya geçirilebilmesi için dikine riskli pas atabilme oranınızın yüksek olması şart. Oysa ki Fenerbahçe rakibini üzerine çekmek için yan pas yaparken bile hatalı pas tercihleri kullanıyor.

Fenerbahçe için şampiyonluk parolası takım bütünlüğünü 90 dakika korumak ve taraftarla birlik olmak. Başka türlü kadro kalitesinin yetersizliğini kapatması zor. Malatya deplasmanında ise maç başında fazlaca baskı yemesi kazanmaktan başka çaresi olmadığı bir maçta Fenerbahçe için olumsuz bir durum olarak ortaya çıkıyor. Derbi öncesi kazanarak iddiasını devam ettirmek isteyen bir takımın daha kontrolü ele alarak oynaması gerekirdi. Fenerbahçe kadrosunun yetersizliği artık kötü oyuna  bahane olmamalı. Çünkü Fenerbahçe kötü oyunun dışında en zayıf rakibine karşı dahi üstünlük kuramıyor. Rakiplerin özellikle bu sezon ne kadar dirençli olduğu ortada ancak Fenerbahçe her ne kadar istese de önde baskıyı kuramıyor. Oyunu geride kabul ettiği her an Fenerbahçe taraftarına da zulüm geliyor. 

Tribün Sahadakilere İnanmıyor

Fenerbahçe, Kadıköy’de bu sezon 25-35 bin arası bir tribün doluluğu ile oynadı. 50 binin üzerinde kapasitesi olan bir stadyum için bu rakamlar aslında taraftarın yüzde ellisinin stada gelmediğini gösteriyor. Yarısı boş bir statla da şampiyon olmak özellikle bu kadro ile çok zor. Fenerbahçe taraftarı sahada oynanan oyundan memnun olmadığı için stadyumda yerini almıyor olabilir ancak 12 numaranın takımdaki yerini almadığı her hafta Fenerbahçe maçlara eksik başlıyor.

Aykut Kocaman’ın Gitmesini Şampiyonluğa Tercih Edenler Var

Fenerbahçe’de tribünde o kadar çok çatlak ses var ki artık bölünme tamamen ortaya çıkmış durumda. Ortada bir bölünme varken de belli bir hedefe yürümek çok zor. Fenerbahçe taraftarları arasında birçok kişi bu sezon şampiyonlukla bitirilse dahi takımın başında Aykut Kocaman’ı görmek istemiyor. Aykut Kocaman’a inananların sayısı her geçen gün azalıyor. Bunda Aykut Kocaman’ın da suçu var elbet ancak günah keçisi ilan edilmesi de büyük bir haksızlık. Olayları ve durumları şartlardan bağımsız değerlendirmek kişileri yanlışa götürür. Fenerbahçe’nin sorununun Aykut Kocaman olmadığı ortada. Ancak her sene teknik adam değiştiren bir kulüpte yeni bir hoca ile yeni umutlara yelken açma dejavusu taraftarı rahatsız etmiyorsa bize de saygı duymaktan başka çare kalmıyor.

Derbide 2 Farklı Senaryo

Fenerbahçe 20 yıla yakındır Kadıköy’de Galatasaray’a kaybetmiyor. Kadrolar değişiyor, senaryolar, maç taktikleri her sene farklılaşıyor ancak sonuç hep aynı. Bu sezon kötü bir senaryoda zaten oldukça gergin bir ortamda Fenerbahçe sadece maçı ve şampiyonluğu kaybetmiş olmayacak. İtiraf etmek gerekirse tribünde şampiyonluk iddiasının kalmayacağı günü iple çeken Fenerbahçeliler var. Şu an sessiz kalmalarının tek sebebi hala hedefe giden yolun sonunda bir ışığın gözüküyor olması. O ışık tamamen kaybolduğunda tribün artık tamamen tepkisini ortaya koyacaktır.

Olumlu senaryoda ise Fenerbahçe geleneği sürdürdüğü ve sahadan kazanarak ayrıldığı takdirde şampiyonluk yarışının içine tamamen girecek ve derbi galibiyeti olması hasebiyle ciddi bir hava yakalayacaktır. Kayseri ve Sivas deplasmanları dışında kağıt üzerinde formasının kazanmaya yetebileceği bir fikstüre girecek olan sarı lacivertliler için hesaplar 4. Yıldız için yapılabilir hale gelebilir fakat şifrenin Kadıköy galibiyetleri olduğunu da unutmamak gerekir. Zafer için Kadıköy’ü rakiplere kapatmak şart.

Alper Aksu
Alper Aksu
m.alperaksu@gmail.com
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