DEPLASMAN ŞAMPİYONU
Alper Aksu yazdı.
Sivasspor deplasmanında zor gözüken galibiyeti ilk 35 dakikada kolaya çeviren sarı lacivertliler Robinho’nun golüyle son 4 dakika kabus görse de önemli olan 3 puanı almasını bildi. Oyun olarak bölüm bölüm iyi oynasa da ikinci yarı Fenerbahçeli oyuncuların aklının Perşembe günü oynanacak Beşiktaş maçına kaydığı açıkça belliydi. Aatıf skora yine etki edince ve Fenerbahçe kazanmaya devam edince “Valbuena neden oyuna bile girmiyor?” sorusu da sadece zihinlerde düşünce olarak kaldı.
Fenerbahçe bu sezon deplasmanlarda topladığı 29 puanla en yakın rakibi Medipol Başakşehir’in maç fazlasıyla 5 puan önünde yer alıyor. Attığı 25 golle en çok gol atan, yediği 12 gol ile de deplasmanlarda en az gol yiyen takım durumunda. Yani Fenerbahçe için önümüzdeki sezon Kadıköy fobisini çözmek başarıya giden anahtar olarak gözüküyor. Gerek taraftarın eski günlerini mumla aratması gerekse kulübün içinde bulunduğu karmaşık yapı bu sezon Kadıköy’ün düşmesine sebep oldu. Fenerbahçe’nin Haziran’daki seçimden çıkaracağı sonuç ne olursa olsun tribündeki boşlukları doldurması şart. Kongre ne kadar güçlü olursa olsun taraftarı stattan uzaklaştırırsanız elbet bir gün kırılırsınız.
Dünya Kupası’na Gitme Arzusu Giuliano’yu Olumsuz Etkiledi
29. Hafta sonunda Fenerbahçe’nin en golcü oyuncusu konumunda bulunan Giuliano’nun gün geçtikçe takıma etkisi azalıyor. Neredeyse her maçı ofansif anlamda hiçbir etki yaratmadan sonlandırmaya başladı. Ne bir ara pası, ne bir estetik çalım, ne de etkili bir şutu yok. Sivas deplasmanında sahada adeta döküldü. Brezilya kadrosu ile Rusya’daki Dünya Kupası’nda bulunmak isteyen yıldız oyuncu bu baskının altında ezilmiş gibi görünüyor. Özellikle maçın son dakikalarında ikiye bir pozisyonda çok rahat bir pası verememiş olması kaltesini ve Brezilyalı kimliğini sorgulatır nitelikteydi.
Fenerbahçe “Acaba mı?” Dedirtmeye Başladı
Fenerbahçe son haftalarda aldığı galibiyetlerle rakipleri üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. 2-3 hafta önce Fenerbahçe’yi hiç hesaba katmayanların puan ve averaj hesapları yapar olduğunu görüyoruz. Fikstür ve şimdiye kadar geçirilen sezon bir yana Fenerbahçe için artık net olarak şampiyonluk adaylarından biri diyebiliriz. Şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olarak gösterilen Beşiktaş’ın 2 puan arkasında bulunan sarı lacivertliler için kesin olarak “şampiyon olamaz” söyleminde bulunmak bu saatten sonra fanatiklikten başka bir şey değildir.
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