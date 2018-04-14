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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
14.04.2018 - 22:16, Son Güncelleme:

DEPLASMAN ŞAMPİYONU

Alper Aksu
Alper Aksu
m.alperaksu@gmail.com
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Alper Aksu
Alper Aksu
m.alperaksu@gmail.com

Alper Aksu yazdı.

Sivasspor deplasmanında zor gözüken galibiyeti ilk 35 dakikada kolaya çeviren sarı lacivertliler Robinho’nun golüyle son 4 dakika kabus görse de önemli olan 3 puanı almasını bildi. Oyun olarak bölüm bölüm iyi oynasa da ikinci yarı Fenerbahçeli oyuncuların aklının Perşembe günü oynanacak Beşiktaş maçına kaydığı açıkça belliydi. Aatıf skora yine etki edince ve Fenerbahçe kazanmaya devam edince “Valbuena neden oyuna bile girmiyor?” sorusu da sadece zihinlerde düşünce olarak kaldı.

Fenerbahçe bu sezon deplasmanlarda topladığı 29 puanla en yakın rakibi Medipol Başakşehir’in maç fazlasıyla 5 puan önünde yer alıyor. Attığı 25 golle en çok gol atan, yediği 12 gol ile de deplasmanlarda en az gol yiyen takım durumunda. Yani Fenerbahçe için önümüzdeki sezon Kadıköy fobisini çözmek başarıya giden anahtar olarak gözüküyor. Gerek taraftarın eski günlerini mumla aratması gerekse kulübün içinde bulunduğu karmaşık yapı bu sezon Kadıköy’ün düşmesine sebep oldu. Fenerbahçe’nin Haziran’daki seçimden çıkaracağı sonuç ne olursa olsun tribündeki boşlukları doldurması şart. Kongre ne kadar güçlü olursa olsun taraftarı stattan uzaklaştırırsanız elbet bir gün kırılırsınız.

Dünya Kupası’na Gitme Arzusu Giuliano’yu Olumsuz Etkiledi
29. Hafta sonunda Fenerbahçe’nin en golcü oyuncusu konumunda bulunan Giuliano’nun gün geçtikçe takıma etkisi azalıyor. Neredeyse her maçı ofansif anlamda hiçbir etki yaratmadan sonlandırmaya başladı. Ne bir ara pası, ne bir estetik çalım, ne de etkili bir şutu yok. Sivas deplasmanında sahada adeta döküldü. Brezilya kadrosu ile Rusya’daki Dünya Kupası’nda bulunmak isteyen yıldız oyuncu bu baskının altında ezilmiş gibi görünüyor. Özellikle maçın son dakikalarında ikiye bir pozisyonda çok rahat bir pası verememiş olması kaltesini ve Brezilyalı kimliğini sorgulatır nitelikteydi.

Fenerbahçe “Acaba mı?” Dedirtmeye Başladı
Fenerbahçe son haftalarda aldığı galibiyetlerle rakipleri üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. 2-3 hafta önce Fenerbahçe’yi hiç hesaba katmayanların puan ve averaj hesapları yapar olduğunu görüyoruz. Fikstür ve şimdiye kadar geçirilen sezon bir yana Fenerbahçe için artık net olarak şampiyonluk adaylarından biri diyebiliriz. Şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olarak gösterilen Beşiktaş’ın 2 puan arkasında bulunan sarı lacivertliler için kesin olarak “şampiyon olamaz” söyleminde bulunmak bu saatten sonra fanatiklikten başka bir şey değildir.

 

Alper Aksu
Alper Aksu
m.alperaksu@gmail.com
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