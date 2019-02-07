Marcao ve Luyindama!

Galatasaray ve Fatih Terim stoperde sonunda yıllardır aradığı savunma ikilisini buldu. İkisi de atletik, Marcao teknik, Luyindama ise hava toplarında son derece etkili. Bu ikilinin Galatasaray için nokta atışı olacağını düşünen Fatih Terim, transferin son saatlerinde herkes golcü takviyelerini konuşurken Başkan Mustafa Cengiz ile Abdurrahim Albayrak’a Luyindama için şunları söylüyordu: “ Bizim için santrafor takviyesinden bile daha önemli bir transfer. Ne yapıp edip bu işi bitirelim’ diyordu.

Kongolu oyuncu da bu sözlerin karşılığını vermeye başladı. Attığı golde zamanlaması, yükselişi ve vuruşu ile çok iyi bir kafa golü attı. Bu tip golleri atabileceğinin de sinyallerini verdi. Luyindama ile Marcao aynı zamanda geriden oyun kurup hızlı çıkan ve Terim’in istediği oyunu önde kurma stratejisine uyan stoper modelleri.

Marcao ise stoper standardına göre oyun zekası son derece yüksek bir savunmacı... Maicon’un karakteri, kişiliği Terim’im takdirini alıp örtüşse de aslında Brezilyalı hiç Fatih hocanın sistemine uyan bir stoper modeli değildi. Maicon ağır bir defans oyuncusu idi ve onunla oynadığında Galatasaray fazlası ile kontratak tehlikesi ile karşılaşıyordu. Galatasaray Ocak ayı operasyonu ile stoper kalitesini arttırdı.

Galatasaray, aradığı stoper ikilisini bulduğu kanaatindeyim. Ve belki iddialı olacak ama Popescu- Bülent Korkmaz’dan sonra Galatasaray en iyi stoper ikilisine sahip oldu. Fatih Terim hangi oyuncusunu ne zaman kazanacağını çok iyi bilir. Devre arasında 2 santrafor takviyesi ve Mitroglou’nun kadroda yer almasına karşın Galatasaray teknik heyeti Sinan Gümüş’e ilk 11’de sahaya sürerken genç oyuncuya adeta ‘Senden vazgeçmiş değiliz’ mesajı verdi...

Ancak Sinan bu mesaja yine kayıtsız kaldı. Ligin ilk yarısında olduğu gibi yine verilen şansı iyi değerlendiremedi. Bu kadro derinliğinde görev alabilmesi için Sinan’ın artık ekstra işler yapması lazım. Yoksa sonu Aydın Yılmaz gibi olacak.

HATAY 11 KİŞİYLE OYNUYOR GİBİ BASKI KURDU

HATAY saygıyı fazlası ile hak eden bir rakip ve lider Başakşehir’i eleme başarısı göstermeleri de bunun bir ispatı... 10 kişi kalsa da 11 kişi oynar gibi baskı kurdular. Ancak onların plan ve oyun stratejilerini 39. dakikada yaptığı hata ile kaleci Ömer devre dışı bırakıp çöpe attı! İki takım sahaya anlamlı bir pankartla çıktı... Galatasaray, ‘Mekanın cennet olsun Talat Terim’, Hatay ise ‘ Başınız sağ olsun hocam’ yazılı pankartla çıkıp acıyı paylaşma ifadesinin gerçekliğini sundu. Fatih Terim’in idolü ve örnek aldığı kişi idi babası Talat Terim... Fatih Hoca şu sözlerle anlatmıştı babasını “ Benim idol aramama gerek yok. Babam benim idolümdü. Bir ayağı engelli olmasına rağmen bizi hiç kimseye muhtaç etmemiş. Bu çok büyük bir başarı” Başınız sağ olsun hocam..